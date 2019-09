Eine große Lippe riskierte Annette Wölfel, als sie ihre Werke zur Bedeutung des menschlichen Munds auf die Leinwand brachte. Allerdings waren ihre Kunstwerke nicht lange zu sehen – die Vernissage war auch gleichzeitig die Finissage. (PETRA STUBBE)

Los ging es mit einem kleinen Versuch, einem kleinen Druck, sieben Mal fünf Zentimeter groß: Lippen. „Daraus entstand die Idee, dass Lippen faszinierend sind“, sagt die Künstlerin Annette Wölfel, die ihre „Lippenbekenntnisse“ in der Manufaktur am Emmaplatz an einem einzigen Abend dem interessierten Publikum vorgestellt hat.

Was Lippen so alles ausdrücken können und was nicht und dann die Überlegung, was einen anspreche: „Und da sind die Motive zu mir gekommen.“ 25 Bilder, große und kleine, hat Annette Wölfel im vergangenen halben Jahr zum Thema „Lippen“ erschaffen. Dabei sind rote Knutschlippen als Druck, offene, große Münder in Acryl oder leicht zugespitzte Lippen als filigrane Bleistiftzeichnung. Und auch Porträts wie jenes, das die Sängerin Pink zeigt, die ihre ebenfalls pinken Lippen rebellisch in Szene gesetzt. Die Grundbotschaft lautet bei Annette Wölfel, dass bei ihr die Emotionen und Gefühle über ganz verschiedene Bildfacetten und Techniken zum Tragen kommen. „Und was für mich auch ein Lippenbekenntnis ist: Zu seinem Körper zu stehen.“

„Vor allem das Gefühl ist mir total wichtig. Damit punkten meine Bilder, es sind sehr viel Emotionen drin“, sagt sie, wobei der Ausdruck „Lippenbekenntnis“ eigentlich negativ besetzt sei. Doch das scheint nicht die Intention der Werke zu sein, vielmehr verweisen die vielseitigen Bilder auf die ebenso vielfältigen Facetten, die Lippen widerspiegeln: Sprachlosigkeit etwa, symbolisiert durch eine Person, die ihren halbgeöffneten Mund mit der Hand zu verdecken versucht. Oder die lilafarbenen Lippen, die von einer orangenen Figur umtanzt werden. Oder aber die zwei schemenhaften Personen, deren Lippen nicht sichtbar sind und die doch Teil der Ausstellung sind. „Dieses Bild heißt ,Die Abwendung´. Wenn sich zwei Menschen abwenden und nicht miteinander sprechen, ist das auch eine Form des Lippenbekenntnisses.“

Viele Stile, viele Techniken. „Ich denke, das ist auch die Liebe zur Malerei, deshalb kommt das auch so breit raus. Mir macht das eine unbändige Freude, diese Vielfalt als Ausdrucksmöglichkeit“, sagt die Schwachhauserin. Seit ihrer Kindheit ist sie bereits mit der Kunst beschäftigt, „meine Mutter war sehr kunstinteressiert und hat dieses Interesse an uns Kinder weitergegeben.“ Die Autodidaktin hat bisher für Freunde gemalt oder auch für Arztpraxen, ist aber schon lange keine Hobbymalerin mehr, was auch ihr vielschichtiges Werk beweist. „Ich bin Künstlerin“, sagt sie dann auch zu Recht selbstbewusst, „da habe ich eine gewisse Sicherheit aufgebaut. Das ist grandios, damit höre ich auch nicht mehr auf.“

Dennoch ist die Ausstellung am Emmaplatz ihre erste größere Vernissage und die Eröffnung der Ausstellung ist auch gleichzeitig schon fast die Finissage, läuft sie doch nur an einem Abend. Wer sich für ihr Werk interessiert, kann sich unter https://www.annette-wölfel.de/ selbst ein Bild machen.