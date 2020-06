Raphael Gassmann hat ein Freiwilliges Politisches Jahr abgeleistet. (PETRA STUBBE)

Ortsamt, Beirat, Lokalpolitik – drei Begriffe, mit denen Jugendliche häufig nicht viel anfangen können. Zu ihnen zählte bislang auch Rafael Gassmann. „Mir sagte das alles überhaupt nichts“, erzählt der 21-Jährige. Vor einem Jahr kam dann die Wende: Gassmann begann ein Freiwilliges Politisches Jahr (FPJ) im Ortsamt Schwachhausen/Vahr. Jetzt weiß der Gröpelinger Bescheid. Und er will sein Wissen teilen. Deshalb hat er alles, was er über Lokalpolitik gelernt hat, in zwei Filmen verpackt – einen für Schwachhausen und einen für die Vahr. In möglichst einfacher Sprache erklärt er aus dem Off, was ein Ortsamt ist. Und ein Beirat. Wer die Mitglieder wählen darf und was sie machen. Vor allem ermutigt er die Zuschauer, sich einzumischen ins Stadtteilleben: eine Aktion zu planen etwa, oder Wünsche in einer Beiratssitzung vorzubringen.

Um herauszufinden, was Jugendliche zum Thema Lokalpolitik schon an Wissen mitbringen, hatte er sich vorab im erweiterten Freundeskreis umgehört. Das Ergebnis sei ernüchternd gewesen. „Die wussten alle genauso wenig wie ich“, erzählt der Abiturient. Also habe er von der Pike auf angefangen. Vieles habe er sich von den Kollegen im Ortsamt erklären lassen, außerdem im Internet recherchiert und natürlich vor Ort in den Beirats- und Ausschusssitzungen hautnah miterlebt.

Dabei sei er auch zu der Erkenntnis gekommen, dass Schwachhausen und die Vahr sehr unterschiedlich ticken – sowohl was die Themen als auch was die Einigkeit der verschiedenen Fraktion betrifft. „Beim Schwachhauser Beirat geht es am häufigsten um Verkehr“, sagt Gassmann. Dazu werde oft kontrovers diskutiert und des Öfteren sei der Beschluss am Ende nicht einstimmig. „In der Vahr sind sich die Fraktionen am Ende fast immer einig, aber da geht es viel seltener um Verkehrsangelegenheiten“, erzählt der FPJler. Hier dominierten eher Themen wie Integration, Sprachförderung oder Kinderbetreuung die Tagesordnung, so seine Wahrnehmung.

Filmfahrten durch die Stadtteile

Bei seinen Filmfahrten durch die beiden Stadtteile habe er ebenfalls festgestellt, wie unterschiedlich beide seien. „In der Vahr ist die Bevölkerungsdichte halt deutlich höher als in Schwachhausen – da begegnet man immer vielen Menschen, wenn man auf der Straße unterwegs ist“, erzählt er. „Dagegen geht es in Schwachhausen ziemlich ruhig zu.“

Mit seinem Film im Gepäck hat Rafael Gassmann schließlich vor Ort an seiner Zielgruppe getestet, ob Stil und Inhalt bei den Jugendlichen ankommen. „Ich habe den Film an der Oberschule am Barkhof und an der Kurt-Schumacher-Allee gezeigt“, sagt er. Mit dem Feedback sei er in beiden Schulen zufrieden gewesen. Inhaltlich hätten sich die beiden Stadtteile auch darin wieder unterschieden. „Am Barkhof haben sich die Schüler vor allem nach dem FPJ erkundigt, während die Schüler an der Kurt-Schumacher-Allee sofort Beispiele aufgezählt haben, was im Stadtteil für Kinder und Jugendliche fehlt“, erzählt Gassmann. „Zum Beispiel ein Spieleladen an der Berliner Freiheit und ein Streichelzoo.“

„Auf Augenhöhe“

Das Erklären von Lokalpolitik „auf Augenhöhe“ hat laut Gassmann nicht nur den Schülern, sondern auch den Lehrern beider Schulen gut gefallen. Darum habe er gemeinsam mit Ortsamtsleiterin Karin Mathes inzwischen Zukunftspläne geschmiedet: „Mein Nachfolger könnte die Vorführungen weiter an den Schulen anbieten, wenn er dazu Lust hat.“ Der Nachfolger steht bereits fest: Ab 15. August sitzt Lasse Kues in Gassmanns Büro.

Für Karin Mathes ist das FPJ, das im Ortsamt Schwachhausen/Vahr ins sechste Jahr geht, ein Erfolgsmodell. „Die Freiwilligen unterstützen die organisatorische und administrative Arbeit des Ortsamtes und sind vor allem bereichernd für die Jugendbeteiligung“, betont sie. „Mit ihrem Blick erfahren wir, wie junge Menschen Inhalte und Situationen wahrnehmen.“ Auch als verlässlicher Ansprechpartner für Jugendliche sei das FPJ im Ortsamt unverzichtbar. „Mit Rafael Gassmann beendet ein sympathischer und zuverlässiger junger Mann seinen Freiwilligendienst“, sagt Mathes. Frei nach dem Motto „Stille Wasser sind tief“ – „denn seine Filme über Schwachhausen, die Vahr und lokale Demokratie haben uns überrascht und begeistert. Sie zeigen, wir haben Rafael Gassmann Stadtteilkenntnisse vermittelt“, resümiert die Ortsamtsleiterin.

Rafael Gassmann würde sich seinerseits jederzeit wieder für ein FPJ im Ortsamt entscheiden. „Ich habe hier wirklich sehr viel gelernt und konnte mir in dem Jahr außerdem in Ruhe überlegen, was ich studieren möchte“, sagt er. Zu Beginn des FPJ habe er noch zwischen Informatik und Biologie geschwankt. Inzwischen sei seine Entscheidung gefallen: Geowissenschaften.

Weitere Informationen

Rafael Gassmanns Filme sind bei Youtube unter den Stichworten Lokale Demokratie Schwachhausen beziehungsweise Vahr abrufbar.