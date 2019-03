Rolf-Gerhard Facklam (2. v. l.) hat jetzt den Vorstandsvorsitz der Lür-Kropp-Stiftung an Karen Haltermann (3. v. l.) abgegeben. Zum Vorstand gehören auch Käthe Protze (4. v. l.), Ulrich Müller (ganz links) und der neue Oberneulander Ortsamtsleiter Matthias Kook. (PETRA STUBBE)

Wechsel im Vorstand der Lür-Kropp-Stiftung: Rolf-Gerhard Facklam, seit der Gründung 2006 Chef der Stiftung und dem Traditionshof bereits seit 1975 verbunden, hat die ehrenamtliche Aufgabe jetzt niedergelegt. Seine Nachfolge tritt Karen Haltermann aus Oberneuland an.

Einen radikalen Schnitt macht der 68-jährige Rolf-Gerhard Facklam nicht, sondern er will für eine Übergangszeit von etwa einem Jahr im Vorstand der Lür-Kropp-Stiftung verbleiben, um seiner Nachfolgerin und den anderen Neuzugängen im Führungsgremium noch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Karsten Bredemeier, Jens Knudtsen und Rainer Kahl sind bereits aus dem Vorstand ausgeschieden sind. Neu in das Gremium aufgenommen wurden neben Karen Haltermann auch Käthe Protze und Matthias Kook. Letzterer ist seit Kurzem Ortsamtsleiter in Oberneuland, dem aufgrund der Stiftungssatzung ein Platz im Vorstand der Lür-Kropp-Stiftung zusteht. Fünftes Vorstandsmitglied neben Haltermann, Protze, Facklam und Kook bleibt Ulrich Müller.

Mit dieser Neuformierung des Vorstandes geht eine Ära zu Ende. Jens Knudtsen und Rolf-Gerhard Facklam sind dem Hof über viele Jahrzehnte eng verbunden – zunächst in ihren beruflichen Funktionen beim Senator für Inneres, dann im Vorstand des Fördervereins Lür-Kropp-Hof, später im Stiftungsvorstand beziehungsweise bei der Lür-Kropp-Service GmbH. Knudtsen wirkte lange als deren Geschäftsführer, diese Aufgabe hat mittlerweile Britta Evers übernommen.

In den vielen Jahren hat sich der Hof durch ein glückliches Händchen der Vorstandsmitglieder, aber auch dank zahlreicher Spender und Sponsoren kontinuierlich weiterentwickelt. Er ist zu einer bekannten Adresse in Bremen und weit darüber hinaus geworden. Facklam war es stets wichtig, dass der Lür-Kropp-Hof ein Ort „für alle Menschen“ sein sollte. Sein Credo: Über die privaten Veranstaltungen hinaus muss es auch immer andere geben, an denen jede Bürgerin, jeder Bürger teilnehmen kann."

Beliebter Ort für Trauungen

Hunderte Paare, teils sogar aus Süddeutschland, haben den idyllischen Lür-Kropp-Hof als Ort für ihre standesamtliche Eheschließung gewählt. Seit 2001 kann auch im damals neu errichteten romantischen Meta-Rödiger-Hochtiedshuus der Bund fürs Leben geschlossen werden. Unzählige Gäste erfreuten sich bei privaten Feiern an der tollen Atmosphäre von Diele und Flett. Und immer wieder war und ist der Hof an der Rockwinkeler Landstraße ein Ort für kulturelle Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Couleur. Rolf-Gerhard Facklam hat mit erstaunlichem Gespür immer wieder Künstlerinnen und Künstler nach Oberneuland geholt, die ihr Publikum zu begeistern wussten. Und das alljährliche Maifest sowie der Weihnachtsmarkt, von Facklam und Knudtsen peu á peu ausgebaut und heute von Uwe Bornkessel organisiert, sind Höhepunkte im Oberneulander Jahresverlauf.

Zum Abschied bedankte sich der scheidende Vorstandsvorsitzende auch bei Rainer Kahl und Karsten Bredemeier für fruchtbare Zusammenarbeit: „Sie haben über viele Jahre das 'System Lür-Kropp-Hof' ergänzt und mit ihren fachlichen Beiträgen bereichert.“

Die neuen Vorstandsmitglieder sagten, dass sie sich auf ihre neue Herausforderung freuen. Karen Haltermann kennt die Landwirtschaft aus dem Effeff, ihre Familie betreibt einen Hof am Hodenberger Deich. Sie hat aber auch Kenntnisse in etlichen anderen Bereichen erworben. Käthe Protze ist dem Hof in ihrer beruflichen Arbeit als Landschaftsarchitektin schon lange verbunden. „Gerade im Bereich Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen des Hofes, die in den letzten Jahren zu einer besonderen Herausforderung geworden sind, verfügt sie über jene Fachkenntnisse, die nötig sind, um fundierte Entscheidungen im Vorstand vorbereiten zu können“, so Facklam.

Vorstandsmitglied Ulrich Müller, beruflich bei der Hanseatischen Naturentwicklung (Haneg) GmbH Landschaftsarchitekt und Prokurist, wird weiter jene Aufgaben wahrnehmen, die an der Schaltstelle zu Initiativen der Stadtgemeinde Bremen entstehen – etwa bei Ausgleichsmaßnahmen wie der Wildobstwiese. Matthias Kook wird das Bindeglied zur Stadtteilpolitik.