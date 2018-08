Hinrich Blechschmidt ist neuer Kop in Oberneuland. (PETRA STUBBE)

Angekommen ist Hinrich Blechschmidt – fertig eingerichtet allerdings noch nicht. „Weil hier lange kein Regelbetrieb war, muss das alles erst wieder ins Laufen gebracht werden“, sagt er. Der 58-Jährige steht in der Polizei-Außenstelle an der Mühlenfeldstraße. Das Interieur erinnert an die Vorgänger. An der Wand hängen Postkarten, auf einem der Schränke liegt eine Pelzmütze. Auf einen wie Blechschmidt haben die Bürger in Oberneuland lange gewartet – fast zweieinhalb Jahre. Er ist nun seit knapp zwei Wochen Kontaktpolizist, kurz Kop.

Dass Oberneuland wieder einen festen Kop hat, spricht sich im Stadtteil schnell herum, wie Blechschmidt berichtet. Auf der Straße wird er von den Menschen angesprochen, die Reaktionen sind durchweg positiv. Blechschmidt verspürt Rückenwind. "Das war in meinem Polizeileben nicht immer so, dass man überall gerne gesehen wird."

Ob jung oder alt: Blechschmidt möchte Ansprechperson für jedermann sein. "Die Bürger sollen alle wissen, dass hier jemand ist, zu dem man hingehen kann", sagt er. "Ich bin hier für Oberneuland zuständig. Das möchte ich leben."

Zuletzt war der gebürtige Ostfriese im Präsidium tätig. Dort wirkte er vornehmlich an der Planung und Organisation von sogenannten Sonderlagen mit. Statt um Großdemonstrationen kümmert sich Blechschmidt nun beispielsweise um Ruhestörungen und frei laufende Hunde. Für den 58-Jährigen kein Rückschritt, ganz im Gegenteil. Der Kontakt zu den Bürgern habe ihm gefehlt, betont Oberneulands neuer Kop. Er habe Lust auf die Arbeit an der Basis, die er aus früheren Zeiten bestens kennt.

Blechschmidt ist ein erfahrener Polizist, blickt auf rund 40 Dienstjahre zurück. Angefangen hatte er 1978 beim Bundesgrenzschutz in Winsen/Luhe. Zehn Jahre später zog es ihn nach Bremen, Blechschmidt wurde Bereitschaftspolizist. Ein Jahr darauf wechselte er zur Schutzpolizei nach Findorff. Zwischen 1995 und 1997 absolvierte der Polizist seine Ausbildung für den gehobenen Dienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung an der Doventorscontrescarpe. Von 1997 bis 2004 war er am Polizeirevier Horn tätig. Über die Reviere in Osterholz und Lesum gelangte Blechschmidt schließlich in die Stadtmitte. Nun ist er in Oberneuland. Aus seiner Zeit in Horn kenne er noch "den einen oder anderen Schleichweg".

Einen Streifenwagen hat Blechschmidt als Kop nicht. Er ist zu Fuß oder mit seinem Privatauto unterwegs. Ein Dienstrad steht neben der Polizeistation im Schuppen, seit Jahren unberührt. "Es sieht nicht danach aus, dass ich damit sofort losfahren könnte", sagt er und lacht. Noch kann Blechschmidt auf das Dienstrad verzichten. Am Dienstag, 28. August, etwa hat er es nicht weit. Der Kop muss nur das Haus verlassen und nach nebenan gehen. An der Grundschule steht der Verkehrsprojekttag auf dem Programm. Mit dem ehemaligen Oberneulander und jetzigen Borgfelder Kop, Holger Eichhorn, gibt Blechschmidt Eltern und Kindern unter anderem Tipps für einen sicheren Schulweg. Kontaktpolizisten sind vor allem für die Präventionsarbeit zuständig. Sie mache rund dreiviertel seiner Arbeit aus, erklärt der gebürtige Ostfriese.

Blechschmidt möchte sich präventiv um Themen kümmern, die die Bürger bewegen – etwa Wohnungseinbrüche. Oberneuland ist neben Horn-Lehe und Borgfeld bei Einbrechern besonders beliebt. Das belegt die Kriminalstatistik der Polizei für 2017. Demnach ist gemessen an der Einwohnerzahl das Risiko, einen Einbruch zu erleben, in Bremen nirgendwo höher als in diesen Stadtteilen. "Ich möchte dabei helfen, das subjektive Sicherheitsgefühl im Ort zu stärken. Schon allein durch meine Anwesenheit."

Oberneulander Bürger, die einen Einbruch melden wollen, können bald nicht mehr im Horner Revier Anzeige erstatten. Die Anzeigenaufnahme soll im Zuge der Polizeireform gegen Ende 2018 oder Anfang 2019 im Kommissariat in der Vahr zentralisiert werden. Blechschmidt: "Daran muss ich mich auch erst einmal gewöhnen."

Weitere Informationen

Zweimal pro Woche bietet Oberneulands Kontaktpolizist Hinrich Blechschmidt feste Sprechzeiten an: Dienstags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr ist er in seinem Büro in der Mühlenfeldstraße 16 anzutreffen. Telefonisch ist der Kop unter der Rufnummer 36 11 64 25 zu erreichen.