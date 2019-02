Beim ersten Oberneulander Frauenflohmarkt dürfte es viel zu stöbern geben. Wer sich eindecken will, hat dafür drei Stunden Zeit. (Gabriele von Döllen)

Es dauert nicht mehr lang und der Wintermantel hat ausgedient. Die ersten Sonnenstrahlen wecken Begehrlichkeiten auf eine neue Frühlingsgarderobe. Doch was tun, wenn der teure Sommerurlaub das Budget fürs neue Outfit sprengt? Oder der Schrank sowieso schon aus allen Nähten platzt? „Dann helfen nur Schnäppchen machen oder die eigene Kasse aufbessern“, sagt Kerstin Meyer und verrät auch gleich, wo und wie: Am Sonntag, 3. März, veranstaltet sie den ersten Frauenflohmarkt in Oberneuland. In der Turnhalle auf dem Gelände der Feuerwehr in der Mühlenfeldstraße 18 werden ab 12 Uhr an über 50 Tischen und Kleiderstangen ausgediente oder kaum getragene Schätze angeboten. Drei Stunden haben die Frauen Zeit zum Stöbern, Anprobieren und Kaufen. Ganz ohne lästige Fragen im Rücken wie „Brauchst du das wirklich, Schatz?“ oder „Das hast du doch schon!“ – denn Männer müssen draußen bleiben. Dafür machen Kaffee, selbst gebackener Kuchen und kleine Snacks das entspannte Shopping-Erlebnis perfekt und sorgen für eine wohlverdiente Stärkung.

„Was für die einen ein Fehlkauf war, zu groß oder zu klein geworden ist, kann für andere das neue Lieblingsstück sein“, weiß Kerstin Meyer. „Außerdem ist es unheimlich befreiend, den Kleiderschrank von unnötigem Ballast zu befreien. Wenn man damit dann auch noch Geld verdienen kann, umso besser.“ Sie selbst habe so bereits oft Platz für neue Klamotten geschaffen. Daraus sei die Idee gewachsen, selbst einen Flohmarkt für Privatpersonen zu organisieren. Dabei hatte die 50-Jährige zunächst allerdings eine ganz andere Zielgruppe im Visier. „Ich organisiere jetzt schon seit einigen Jahren den Borgfelder Kinderflohmarkt. Mein Sohn besuchte damals noch die Grundschule. Er wuchs so schnell aus seinen Sachen heraus, dass man quasi zuschauen konnte. Andere Mütter hatten dieselben Probleme und waren froh über die Gelegenheit, gepflegte aber ausgediente Sachen verkaufen und gleichzeitig neue Kleidung günstig aus zweiter Hand erwerben zu können.“

Kinderflohmarkt als Erfolgsstory

So entwickelte sich der Kinderflohmarkt schnell zur Erfolgsgeschichte und findet regelmäßig zweimal im Jahr statt. Der nächste Termin ist am 31. März. Immer öfter wurde Kerstin Meyer aber auch gefragt, ob sie nicht Ähnliches für Frauen auf die Beine stellen könne. „Flohmärkte bieten ja nicht nur eine günstige Shopping-Gelegenheit, sondern vor allem eine ganz besondere Atmosphäre. Es macht einfach einen Riesenspaß, sich gemeinsam mit Freundinnen durch das Potpourri an unterschiedlichen Klamotten, Marken und Größen zu stöbern. Manchmal entdeckt man genau das, wonach man Ausschau halte wollte, meistens aber kommt man doch mit irgendwelchen anderen Schätzen nach Hause“, sagt Meyer schmunzelnd. Sie selbst liebe das familiäre Ambiente zwischen schlendern, shoppen, feilschen und schnacken.

Viele Standplätze hat die Ex-Borgfelderin, die derzeit mit ihrer Familie in Verden wohnt und aktuell in Bremen wieder auf Wohnungssuche ist, schon vergeben. „Ein paar Verkaufstische passen aber noch rein“, sagt die Veranstalterin. Wer Interesse habe, könne sie gern kontaktieren. Vom Hut über den Gürtel bis zu den Schuhen sei alles willkommen, um an die Frau gebracht zu werden. Der Fokus liege auf Frühlingsmode. Von privat wohlgemerkt – darauf legt sie großen Wert. Anbieter von Neuware haben bei ihr keine Chance. Nicht verkaufte Ware kann übrigens am Schluss gespendet werden. „Beim Kinderflohmarkt handhaben wir das ähnlich. Gespendete Kleidungsstücke und Spielsachen gehen jedes Mal an einen anderen kleinen Verein“, erklärt Meyer. Für den Frauenflohmarkt sei sie derzeit noch auf der Suche nach einem passenden Empfänger.

Weitere Informationen

Frauenflohmarkt: 3. März, von 12 bis 15 Uhr, in der Mühlenfeldstraße 18. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro. Wer noch einen Stand reservieren möchte, kann sich per E-Mail an Kerstin Meyer wenden: frauenflohmarkt-oberneuland@gmx.de.