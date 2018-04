Zünftig geht es zu am 1.Mai, der in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt. Ab 10 Uhr sorgen die Bremer Musikanten für die musikalische Untermalung beim Maimarkt auf dem Lür-Kropp-Hof. (FR)

Es ist wieder Maimarkt-Zeit. Einen gelungenen Frühlingstag am Dienstag, 1. Mai, verspricht der Förderverein Lür-Kropp Hof und formuliert das so: „Gemeinsam schnacken, tanzen, essen, trinken, spielen und shoppen.“ So kennt man den beliebten Maimarkt auf dem Lür-Kropp-Hof an der Rockwinkeler Landstraße schließlich auch, der von 10 bis 17 Uhr geht.

Insgesamt sind 25 Gastronomen, Musiker und Kunsthandwerker verschiedener Couleur dabei. Los geht es um 10 Uhr mit den Bremer Musikanten, die eine Stunde lang musizieren werden. Um 11 Uhr soll der obligatorische und handgebundene Kranz seinen Platz am Maibaum finden. In diesem Jahr wollen Mitglieder des Radfahrervereins Schorf-Oberneuland Ortsamtsleiter Jens Knudtsen und den Vorsitzenden des ausrichtenden Fördervereins Lür-Kropp-Hof, Uwe Bornkeßel, bei der Zeremonie unterstützen. Ein besonderer Willkommensgruß soll an alle neuen Bürger des Stadtteils Oberneuland gehen, insbesondere die, die nun Wohn- und Büropark wohnen.

Neben Bewährtem sei an den Ständen auch Neues zu finden, teilt der Förderverein Lür-Kropp-Hof mit. Joshua Prange beispielsweise will erstmals auf dem Lür-Kropp-Hof zeigen, wie aus einzigartigen Hölzern und Metall Kunst und Alltagsgegenstände hergestellt werden können. Ute Wiechels, schon länger Anbieterin beim Maimarkt, präsentiert im Hochzeitshaus ihre neue Schmuckkollektion. Ebenfalls zu erwerben sind hochwertige Fotografien, handgefertigte Gestecke, selbst genähte Kissen, oder auch Liköre aus eigener Produktion. Dem Thema Gartendekoration widmen sich in erster Linie die Produkte aus der Zusammenarbeit der Bildhauerwerkstatt der JVA Bremen des Vereins „Mauern öffnen“ und dem „Knastwerk Nr. 1“ der JVA Bremen“. Sie zeigen und bieten zum Kauf Skulpturen für drinnen und draußen an, darüber hinaus aber auch Spielzeug, Taschen und Kleidungsstücke oder auch Zäune, Geländer und Grills.

Es geht um die Wurst

Die jungen Besucher locken der Reitverein Hubertus mit Ponyreiten sowie der Golf Club Oberneuland mit einem Testparcours – das Golfen können gerne auch ältere Besucher ausprobieren. Der Schützenverein Oberneuland ist mit seinem Armbrustschießstand wieder auf dem Maimarkt auf dem Lür-Kropp-Hof dabei. Bei dem Wettstreit geht es sprichwörtlich um die Wurst. Erstmals in diesem Jahr wird die musikalische Unterhaltung am Nachmittag von der First-Class-Partyband gestaltet. Durch den Tod eines Musikers der beliebten Beathovens, Kurt Bröker, war die Neubesetzung notwendig geworden. Der Weinstand wird wieder vom Oberneulander Lions-Club Bremer Schlüssel bewirtschaftet. Der Erlös der Veranstaltung, zu der in den vergangenen Jahren rund 2500 Besucher kamen, fließt dem Förderverein Lür Kropp zu, der unter anderem mit diesen Mitteln die Pflege und Erhaltung des Lür-Kropp-Hofs finanziert. Parkmöglichkeiten bestehen auf der Festwiese an der Rockwinkeler Heerstraße.