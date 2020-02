Es wird nicht nur getanzt: Die Säle können auch für Veranstaltungen gemietet werden. (Roland Scheitz)

Feiern in einem professionellen Umfeld und das auch noch zentral: Das geht nun auch im sogenannten Eventhaus Bremen. Genauer gesagt: In der Bornstraße, wo die Tanzschule Renz noch immer ihren Sitz hat. Die Firma Renz Hergert Gastro und Event hat in die Räumlichkeiten einiges investiert, um Feierlichkeiten jeglicher Art möglich werden zu lassen: „Wir haben alles neu gemacht und modernisiert“, erzählt Geschäftsführer Hartmut Hergert. „Wir wollten eine Neuausrichtung und wir wollten wegen der zentralen Lage auch vermieten.“ Flexibel können sie nun auf verschiedene Veranstaltungsarten reagieren: Bälle, Geburtstage, Firmenfeiern – „wir haben festgestellt, dass es eine große Nachfrage gibt.“ In der Woche werde es weiterhin Tanzkurse in den vier Sälen geben, wobei auch hier flexibel gehandelt werden könne: „Von 8 bis 16 Uhr findet hier sowieso nichts statt, da könnten zum Beispiel Seminare veranstaltet werden.“ Und falls ein Ball anstehen sollte, könnte das Eventhaus Bremen auch mit einem großen Weinkeller aufwarten. Für die Kinder gibt es sogar eine eigene Spielecke, gleich daneben steht ein Kicker für die Großen.

Veranstaltungen von 50 bis 300 Personen könnten im Eventhaus über die Bühne gehen. Vermietet werden die Räume immer mit dem Servicepersonal und auch die Getränke sind Teil des Pakets. Flexibel sind dabei nicht nur die Arten der Veranstaltung, flexibel sind auch die Möglichkeiten der Raumgestaltung, indem aus zwei ohnehin schon nicht kleinen Sälen ein sehr großer Tanzsaal werden kann. Ein modernes Schwingparkett sorgt zudem dafür, dass sich Tänzerinnen und Tänzer wohlfühlen, alle anderen erfreuen sich am Lounge- und Barbereich und an der innovativen Lichttechnik, die von der Decke aus den Raum in jede gewünschte Farbnuance tauchen kann. „Die Architektur dazu kommt aus Hamburg und diese Deckenkonstruktion gibt es auch im Kongresszentrum in Abu Dhabi“, sagt Hartmut Hergert.

Freuen sich auf die Eröffnung: Sara Dähn, Thomas Blaeschke, Hartmut Hergert. (Roland Scheitz)

Und auch die Lage sei sehr gut, meint der Geschäftsführer: „Das Parkhaus ist 100 Meter entfernt, der Bahnhof 400 Meter. Die Straßenbahn ist in der Nähe, genauso wie viele Hotels unterschiedlicher Preisklassen – also optimal zum Feiern.“

Gefeiert wird auch am morgigen Freitag, dem Valentinstag, und da kommen die Kontakte der Tanzschule Renz segensreich zum Tragen: Mit Voice over Piano konnte ein namhafter Akteur der Musikszene verpflichtet werden, der schon längere Zeit mit dem Haus kooperiert. Voice over Piano holte übrigens unlängst den Deutschen Rock-und-Pop-Preis mit einem Lied über – Bremen: „Wenn wir in Bremen sind, wollen wir proben“, erzählt der gebürtige Bremer Thomas Blaeschke von Voice over Piano. Schon für das Musical „Anastasia“, das 2017 im damaligen Musical-Theater lief, hätten sie Räume gesucht, aufgrund der Spiegel und des Bodens sei dann die Wahl auf die Renz-Tanzschule gefallen. Die ebenfalls aus Bremen stammende Sängerin Sara Dähn von Voice over Piano hat damals die Anastasia im ehemaligen Musical-Theater gesungen, später folgte auch die Meerjungfrau „Arielle“ – ebenfalls einstudiert in den Renz-Räumlichkeiten. „Wir machen auch Musical- und Dinnershows und dachten wir uns, dass man das auch kombinieren könnte: Musical, Dinner und Tanz“, sagt Thomas Blaeschke. „Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was wir machen“, erzählt Hartmut Hergert. „Die ,Arielle‘-Aufführung war im Dezember und da lag es nahe, dass wir das übernehmen: Musical mit Drei-Gänge-Menü und Tanz.“

Die Tanzschule Renz hat ihr Konzept neu ausgerichtet und dazu die Räume in der Bornstraße modernisiert. (Roland Scheitz)

Das Beste aus beiden Welten also ist da zusammengekommen und Hartmut Hergert erläutert den Ablauf des „Musical, Dinner und Dance“-Abends: „Erst die Eröffnung mit Tanz, dann kommt die Vorspeise, dann wieder Tanz und dann eine Musicalvorstellung. Anschließend wieder Tanz, dann wieder Gesang, dann Dessert, Tanz und wieder Gesang.“ Lieder aus Musicals wie „Ich war noch niemals in New York“, „Starlight Express“, „Cats, „Evita“ oder „Mamma Mia“ erwarten die Gäste dann. „Wir versuchen, einen guten Querschnitt zu finden“, sagt Sara Dähn, „wir bewegen uns durch viele Genres. Da ist für jeden etwas dabei, es gibt einen großen Spannungsbogen.“ Wobei sie auch fragt: „Was ist heute eigentlich noch Musical?“ Die Grenzen verschwimmen und so wundert es nicht, dass Sara Dähn auch Werke des Wiener Künstlers Georg Kreisler im Programm hat – ein Sänger und Komponist, der auch schon mal über das Vergiften von Tauben im Park musikalisch nachgedacht hat.

„Wir freuen uns schon sehr“, sagt Thomas Blaeschke, „und wir werden uns dann auch mal an die Tische begeben, wenn es denn gewünscht ist.“ Denn gezwungen wird an diesem Abend niemand, selbst das Tanzen ist kein Muss.

Einen neuen Song gibt es an diesem Abend auch: „Von heute an“ heißt er, verkündet Sara Dähn: „Das ist dann das erste Mal, dass wir den Song in diesem Rahmen darbieten.“

Weitere Informationen

Die Veranstaltung „Musical, Dinner & Dance“ wird am Freitag, 14. Februar, veranstaltet. Der Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten kosten pro Person 64 Euro, Mitglieder der Tanzschule Renz zahlen 59 Euro. Weitere Informationen sind unter Telefon 1 22 77 und https://eventhaus-bremen.de/ erhältlich.