Matthias Kook wird mit großer Wahrscheinlichkeit die Stelle als Ortsamtsleiter in Oberneuland bekommen. Das muss der Senat nun noch bestätigen. (PETRA STUBBE)

Matthias Kook wird am 1. Februar kommenden Jahres die ehrenamtliche Leitungsstelle von Jens Knudtsen im Ortsamt Oberneuland übernehmen. Der 47-Jährige wurde am Dienstagabend mehrheitlich bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung vom Oberneulander Beirat gewählt. Gratuliert wurde ihm allerdings noch nicht. „Die Ernennung muss erst noch durch den Senat bestätigt werden“, erläuterte Senatskanzleimitarbeiterin Viola Kral.

Eigentlich wollte sich Kook erst im Sommer auf den neu eingerichteten hauptamtlichen Ortsamtsleiterposten bewerben. Dass seine Kandidatur durch Knudtsens angekündigtes Ausscheiden Ende Januar nun schon für die ehrenamtliche Vakanzvertretung gelten sollte, habe er nach reiflicher Überlegung und Rücksprache mit seiner Familie und seinem Arbeitgeber entschieden.

Neben der offiziellen Benennung durch den Senat stand am Wahlabend noch eine weitere Formalität aus, die inzwischen aber abgehakt ist: die Änderung des Paragraphen 36 im Ortsbeirätegesetz. Die Abstimmung dazu fand in der Stadtbürgerschaft parallel zur Wahl in Oberneuland statt. Laut Viola Kral besagt der Paragraph nun, dass Borgfeld, Seehausen, Strom und Blockland ab der kommenden Legislaturperiode die einzigen Bremer Beiratsbereiche mit ehrenamtlichem Ortsamtsleiter sind.