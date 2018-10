Carina Drell (von links), Imke Stalling und Karin Bammann betreuen das Projekt Buten aktiv. (PETRA STUBBE)

Hemelingen hat’s vorgemacht - jetzt soll in acht weiteren Teilen Bremens geguckt werden, wie fit dort die Bewohner zwischen 65 und 75 Jahren sind, wie viel sie sich an der frischen Luft bewegen, oder warum sie genau das im Alltag lieber vermeiden. All diese Informationen werden von den Initiatoren des Projekts Buten aktiv gesammelt und ausgewertet, um die Bedingungen für körperliche Aktivitäten im Freien in Bremen für Senioren zu optimieren. Ermittelt werden die teilnehmenden Ortsteile per Losverfahren. Vier stehen aktuell bereits fest. Burg-Grambke, Gete, und wie es der Zufall wollte, gleich zwei aus Horn-Lehe: Lehe und Lehesterdeich.

An erster Stelle von Buten aktiv steht die Kontaktaufnahme. „Wir schreiben alle Personen an, die zwischen 65 und 75 Jahre alt sind, und schicken ihnen neben Informationsmaterial eine Einladung zur Gesundheitsuntersuchung und einen Fragebogen“, berichtet Imke Stalling. Sie ist Human- und Gesundheitswissenschaftlerin an der Bremer Universität und betreut das Projekt gemeinsam mit ihren Kolleginnen Karin Bammann, Lena Lübs und Carina Drell.

Gesundheitscheck zum Auftakt

Wer an dem Projekt teilnehmen möchte, füllt den Fragebogen zur allgemeinen Gesundheit, Bewegungsgewohnheiten und Umgebung aus und macht einen Termin für den Gesundheitscheck. Der liefert unter anderem Daten zum Body Mass Index, Blutdruck sowie zur allgemeinen Fitness und wird von eigens geschulten studentischen Hilfskräften durchgeführt. „Anders wäre das Pensum nicht zu schaffen“, sagt Stalling. Allein in Lehe hätten sich rund 150 der 700 angeschriebenen Senioren an dem Projekt beteiligt. Im nächsten Schritt werden die Fragebögen und Gesundheitstests dann ausgewertet.

Soweit ist man in Lehesterdeich noch nicht. „Wir haben jetzt die ersten Anschreiben verschickt“, sagt Stalling. Wohlgemerkt die ersten. „In Lehesterdeich leben überdurchschnittlich viele Menschen zwischen 65 und 75 Jahren“, sagt sie. Rund 1300 Bewohner des Ortsteils kämen für die Teilnahme an Buten aktiv in Frage. „Wir werden die Befragung daher in zwei, vielleicht auch in drei Blöcke aufteilen“, erklärt sie

In Lehe und Lehesterdeich steht im Anschluss an die Gesundheitsuntersuchungen eine Zukunftswerkstatt an. „Sobald wir die Daten gesammelt und ausgewertet haben, werden die Teilnehmenden zu ,Buten Aktiv vor Ort‘ eingeladen“, sagt Stalling. Dort werde konkret diskutiert und geplant, wie Senioren, Vereine, Ortsamt und Beirat gemeinsam daran mitwirken können, die Schwellen für mehr Bewegung im Freien etwas abzusenken. Beim Pilotprojekt in Hemelingen habe sich beispielsweise herausgestellt, dass sich das vielfältige Angebot der verschiedenen Vereine als mitunter schwer überschaubar für die Zielgruppe darstellt, erzählt Stalling. Viele Senioren hätten auch geäußert, dass sie alleine keine Lust hätten, in Sachen Fitness aktiv zu werden.

Buten Aktiv vor Ort wird allerdings nicht in allen teilnehmenden Ortsteilen angeboten. In den übrigen bekommen die Senioren nach der zweiten Gesundheitsuntersuchung, die etwa ein Jahr nach der ersten stattfindet, eine ausführliche Rückmeldung zu ihrer körperlichen Verfassung und Fitness. „Außerdem werden wir die Ergebnisse bezogen auf den Ortsteil an die zuständigen Ortsämter weiterleiten“, stellt sie in Aussicht. In Hemelingen habe die zweite Untersuchung insgesamt ein deutlich verbessertes Gesundheitsergebnis gezeigt, berichtet sie.

Anlass für das 2015 gestartete Projekt Buten aktiv war seinerzeit die Erkenntnis, dass körperliche Aktivität im Freien eine wichtige Grundlage für gesundes Altern bilde. Neben dem Erhalt der Gesundheit und Beweglichkeit, trage Bewegung im Freien zur Stärkung der Knochenfestigkeit, Erhöhung des Vitamin-D-Spiegels und ebenso zu einer Steigerung des Denkvermögens und des seelischen Wohlbefindens bei. Gefördert wird das Projekt – das sich als Teilprojekt des regionalen Forschungsnetzwerkes Aequipa versteht – vom Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Dauer von sechs Jahren. „Wir würden uns natürlich freuen, wenn sich noch eine weitere Förderphase anschließen würde, damit die Bremer auch aus anderebn Stdtteilen möglichst flächendeckend an dem Projekt teilnehmen können“, sagt Stalling. „Aber das ist noch Zukunftsmusik.“

Vom Horn-Leher Beirat, dem das Projekt im Rahmen seiner jüngsten Sitzung vorgestellt wurde, können sich die Initiatorinnen auf jeden Fall Unterstützung erhoffen. „Das Projekt ist gut - ich hoffe natürlich, dass es auch offenlegt, dass nicht jeder in dieser Altersgruppe in der Lage ist, sich die tollen Angebote im Stadtteil auch leisten zu können“, sagt Catharina Hanke (SPD), stellvertretende Beiratssprecherin. Es wäre daher sinnvoll, wenn der Beirat an der Zukunftswerkstatt teilnehme, betont sie.