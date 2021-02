Landwirt Hajo Kaemena (von links), Nabu-Bremen-Geschäftsführer Sönke Hofmann und SPD-Oberneuland-Vorsitzender Derik Eicke wollen auf etwa 1500 Quadratmetern Blühsträucher für Insekten pflanzen. (PETRA STUBBE)

Ob Faulbaum, Pfaffenhütchen oder Schlehe, die Mischung aus heimischen Blühsträuchern soll möglichst vielfältig sein. Das wünschen sich Derik Eicke, Vorsitzender der SPD Oberneuland, Sönke Hofmann, Geschäftsführer des Nabu (Naturschutzbund) Bremen und Hajo Kaemena, Landwirt vom gleichnamigen Hof in Oberneuland. Ebendort, auf den weiten Feldern am Gustav-Brandes-Weg, die noch mit einer weißen Schneedecke überzogen sind, soll im Frühjahr dieses Jahres eine große Pflanzaktion starten. Ideengeber Eicke bringt auf den Punkt was die drei Männer verbindet: „Wir wollen die Artenvielfalt der Insekten erhalten und ihnen mehr Lebensraum bieten.“ Fläche stellt Kaemena für die Aktion ausreichend zur Verfügung. Das Grün soll die Blühflächen umsäumen, die im vergangenen Jahr durch Spendenaktion am Feldrand geschaffen wurden und gute 1500 Quadratmeter einnehmen.

Die Sträucher und Büsche beschafft der Nabu in kostengünstigen Sammelbestellungen über eine Forstbaumschule in Beverstedt. Um die Kosten für die Sträucher zu decken, ist die Naturschutzorganisation auf Spenden angewiesen. Mit zwei bis vier Euro rechnet Hofmann pro Pflanze. Je mehr Spenden zusammenkommen, desto grüner werden die Randstreifen der Felder. Der gelernte Förster schwärmt vom ökologischen Sinn der Aktion. „Sträucher bieten nicht nur Nektar und Pollen. Insekten und Schmetterlinge fressen auch die Blätter“, erläutert der Fachmann und weist auf ein zerfressenes Brombeerblatt am Wegrand. Doch er bedauert: „Mittlerweile ist es schwierig geworden, Flächen zu finden.“ Eine Pflanzaktion dieser Größenordnung sei in Bremen einmalig, sagt er.

Mitte März kauft Hofmann die Ware ein. Das Einpflanzen übernehmen Kaemena, unterstützt von Eicke und eventuellen freiwilligen Helfern. Um die Pflege der Hecken kümmert sich Kaemena. Alle fünf bis zehn Jahre müssen die Sträucher geschnitten werden. Der Landwirt nimmt den Mehraufwand gerne in Kauf. Für die angrenzenden Erdbeerfelder sei die Insektenvielfalt in unmittelbarer Nähe eine Bereicherung.

Weitere Informationen

Wer die Aktion unterstützen möchte, ist zum Spenden aufgerufen. Naturschutzbund Nabu Stadtverband Bremen e.V., IBAN: DE39290500001010404009, Betreff: Oberneulander Hecke.