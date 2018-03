Eine der Hauptursachen ist der Verlust an Plätzen, an denen sie brüten können. Außerdem werden auch ihre Nahrungsgrundlagen, die Fluginsekten, knapp“, sagt Florian Scheiba vom Naturschutzbund (Nabu).

In den Städten verschwinden zahlreiche Nester, wenn Gebäude saniert oder wärmegedämmt werden, und häufig werden die Gelege auch illegal beseitigt, weil Hausbesitzer sich am Dreck stören. Schwalben aber sind streng geschützt, und das Zerstören ihrer Nester steht unter Strafe.

Auf dem Land und in den Städten wird ihr Lebensraum kleiner. Es fehlt Lehm, um die halbrunden Nester zu bauen. Monokulturen, Pestizide und der Rückgang der Weidewirtschaft führen dazu, dass sie immer weniger Beute, fliegende Insekten, finden. Im Peterswerder wohnen Schwalben in einer Autowerkstatt und in der Autowaschanlage einer Tankstelle, im Ostertor im Atelierhof Alexanderstraße.

Mit der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ will der Nabu Bremen die Akzeptanz für Schwalben und ihre Nester in der Nähe des Menschen erhöhen, etwas dazu beitragen, dass bestehende Brutplätze erhalten und neue geschaffen werden. „Jeder kann mit einfachen Mitteln Schwalben an seinem Haus willkommen heißen: Rauputzstreifen oder Brettchen, Kunstnester oder eine Lehmpfütze im Garten sind einfache, aber wirksame Hilfen für Schwalben“, erklärt Florian Scheiba.

Dank der Förderung durch den Bremer Umweltsenator gibt es für alle Schwalbenfreunde und die, die es noch werden wollen, begrenzt Nistkästen und Kotbretter sowie dank der Spende eines Baustoffhandels aus Worpswede Lehm für Lehmpfützen im Garten oder auch auf dem Balkon.

Menschen, die sich für Schwalben engagieren und unter ihrem Dach willkommen heißen, bekommen vom Nabu die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“ als Auszeichnung. Bewerben können sich Hausbesitzer, die das Brutgeschehen dulden und fördern, ganz gleich, ob es sich bei dem Gebäude um Wohnhaus, Pension, Geschäft, Bauernhof oder Fabrikgebäude handelt. Im Peterswerder und im Ostertor warten schon einige Schwalbenfreunde auf die Rückkehrer.

Weitere Informationen und das Bewerbungsformular zum „Schwalbenfreundlichen Haus“ unter Telefon 45 82 83 64 sowie im Internet unter www.nabu-bremen.de.