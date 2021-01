Lüder Sinning ist einer der drei Oberneulander Landwirte, der Milch für Bremerland liefert. (Sabine von der Decken)

Vor vier Jahren gab es vonseiten der Bremer Landwirte das Bestreben nach einer Regionalmilch. Das Deutsche Milchkontor (DMK) hatte die Marke Bremerland noch in der Schublade und belebte im April 2020 nach 14 Jahren gemeinsam mit 15 Bremer Milchbetrieben diese Marke wieder. Damit kam sie dem Wunsch von Landwirten und Verbrauchern nach Regionalität nach. Nach nun fast einem Jahr und trotz zwei coronabedingten Lockdowns fällt das Resümee durchaus positiv aus.

Noch vier Landwirte melken in Oberneuland, drei davon liefern ihre Milch nun wieder an ihre „alte Molkerei“ Bremerland, die jetzt als neue Marke unter dem Dach der DMK firmiert. Finanzielle Vorteile erwachsen den teilnehmenden Bremer Milchbetrieben aus der Regionalmarke nicht. „Aber im Endeffekt ist es ja für uns alle“, sagt der Oberneulander Landwirt Lüder Sinning. Es ist nach wie vor die Verbundenheit mit der ehemaligen Molkerei, die ihn und seine Kollegen an der Marke Bremerland gefallen. Sinning hofft darauf, dass auch der Verbraucher die Verbundenheit spürt und sich beim Einkauf von Milch zukünftig eher für Regionalität entscheidet.

Mehr zum Thema Treffen mit Umweltsenatorin Bremer Landwirte fürchten sinkende Kaufkraft Bremer Landwirte fürchten, dass sich die sinkende Kaufkraft negativ auf den Lebensmittelmarkt ... mehr »

Wie seine Berufsgenossen sagt auch der Oberneulander Heiner Lindemann, dass es ihn freut, dass die Marke wiederbelebt wurde. „Am meisten aber freut es mich, dass meine Milch in Bremen getrunken wird“, sagt der Landwirt.

Am Deich aufgestellte Hofschilder weisen in Oberneuland, Borgfeld und dem Blockland auf die teilnehmenden Betriebe hin. Die Idee, auf diese Weise auf die Arbeit der Milchbetriebe aufmerksam zu machen, stieß bei den Landwirten auf Zustimmung. „Wir mussten niemanden von den Landwirten dazu überreden“, sagt Oliver Bartelt, Global Head of Corporate Communications beim DMK, der das Regionalprojekt begleitet.

Heiner Lindemann freut es, dass die Milch seiner Kühe in Bremen getrunken wird. (Sabine von der Decken)

100 Prozent Milch von Bremer Kühen

Wo Bremerland draufsteht, ist garantiert Milch vom Bremer Bauern nebenan drin. Denn die Rohmilch für die Marke Bremerland stammt ausschließlich von 15 landwirtschaftlichen Betrieben aus Oberneuland, Borgfeld und dem Blockland. Mithilfe des auf der Milchtüte aufgedruckten QR-Codes können sich Verbraucherinnen und Verbraucher über die Bremer Milchbetriebe informieren. Der Aspekt, dass zu 100 Prozent die Milchtüte der neuen Marke mit Milch von Bremer Kühen gefüllt ist, war für die Landwirte ein entscheidendes Kriterium am Regionalprojekt der Molkerei teilzunehmen. Um zu gewährleisten, dass wirklich nur Bremer Milch in die Tüte kommt, holt ein spezieller Milchwagen die Milch mitten in der Nacht von den Höfen ab und bringt sie zur Hofmolkerei von Genossenschaftsmitglied Jörgen Hemme in der Gemeinde Wedemark. Noch ist es eine relativ kleine Menge Milch. Das Vermarktungsziel seien 700.000 bis 800.000 Liter Milch pro Jahr, erklärt Oliver Bartelt.

Trotz Start während des ersten Lockdowns ist das DMK mit den aktuellen Mengen zufrieden. „Es ist uns gelungen, mit dem ersten Lockdown ins Rennen zu gehen“, erklärt Bartelt. Innerhalb kürzester Zeit standen die Milchtüten in vielen Bremer Supermärkten und einem großen Discounter in den Kühlregalen. Mit DMK fanden die Bremer Landwirte eine Molkerei für ihr Regionalprojekt die echte Bremer Frischmilch in den Handel bringt.

Mehr zum Thema 15 Landwirte liefern Milch Traditionsmarke Bremerland kehrt zurück Für viele war sie ein Stück Bremen. Dennoch war 2005 Schluss für die Milch der Marke Bremerland. ... mehr »

Obwohl vor mehr als einem Jahrzehnt zuletzt ein Bremerlandprodukt in den Regalen des Einzelhandels stand, ist die Marke im Bremer Bewusstsein immer noch erhalten und positiv besetzt. Schnell sei deutlich geworden, dass in Bremen ein überproportional großer Lokalpatriotismus herrsche und die Bürgerinnen und Bürger eine hohe Affinität zu ihrer Regionalmarke hätten, sagt Oliver Bartelt. Dem trug die Molkerei sogar mit einem Fanshop Rechnung. Das Bremerland-Logo prangt inzwischen bei rund 30 Bremer Amateurmannschaften auf neuen Trikots, die sich in Zeiten klammer Kassen darüber besonders freuten. Lokalpatriotismus ist es auch, der die Landwirte für die neue alte Marke einnimmt. Schon der Großvater von Landwirt Jürgen Drewes aus Oberneuland lieferte seine frische Milch an die 1930 gegründete Molkerei Bremerland.

Aufgrund der Corona-Pandemie gestaltete sich der Neu-Start der Marke im April zwar etwas schwierig, trotzdem kommt sie bei den Verbrauchern so gut an, dass es bereits Nachfragen nach Joghurt und Quark gibt. Ihr Erscheinungsbild hat sich deutlich verjüngt, die Verpackung den Ansprüchen an Nachhaltigkeit, ökologischer Abbaubarkeit und Verringerung des Abfallvolumens angepasst. „Ist das nicht ein bisschen viel Kunststoff?“, sei eine der häufig gestellten Verbraucherfragen, berichtet Oliver Bartelt. Diese Bedenken schwinden mit der Erklärung, dass die Milchtüte zu 35 Prozent aus natürlicher Kreide sowie recycelbarem Kunststoff besteht.