Führt die Liste der Schwachhauser Grünen an: Gudrun Eickelberg. (Christina Kuhaupt)

Mit Gudrun Eickelberg als Spitzenkandidatin treten die Grünen bei den Beiratswahlen am 26. Mai an. Das hat die Abstimmung über die Schwachhauser Liste am Dienstag ergeben. Auf dem zweiten Platz landete Maximilian Thieme, gefolgt von Vera Helling, Klaus-Peter Land und Maria Katharina Gonther, Tochter der grünen Bundestagsabgeordneten Kirsten Kappert-Gonther. Auf Platz 6 steht Markus Hagel, auf Platz 7 Wiebke Feuerhake. Aus Altersgründen hatten zwei langjährige Beiratsmitglieder nicht mehr kandidiert: Dietrich „Hucky“ Heck, früher Leiter des Ortsamts Mitte/Östliche Vorstadt, sowie Beiratssprecherin Barbara Schneider.

„Was mich als Spitzenkandidatin besonders freut, ist die Tatsache, dass wir unsere Liste komplett quotiert erstellen konnten“, sagt Gudrun Eickelberg, die seit 2011 im Beirat sitzt. Soll heißen: Männer und Frauen wechseln sich auf der Liste ab. Mit Maria Katharina Gonther und Markus Hagel, beide 27 Jahre alt, kandidieren zwei Nachwuchskräfte auf den Plätzen 5 und 6. Für die Bürgerschaftsliste sei dieses Prozedere vorgegeben, so Eickelberg. „Bei uns hat sich diese Quote auf natürliche Weise ergeben.“

Neu im Rennen ist mit Klaus-Peter Land der frühere Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). „Als Verkehrsexperte hat er ein gutes Standing und kann viel Fachkompetenz in die Waagschale werfen“, sagt Eickelberg. Nicht völlig unbekannt in der Schwachhauser Lokalpolitik ist auch Vera Helling, die bereits eine Legislaturperiode im Beirat vertreten war. Von der Qualität der Kandidaten ist Eickelberg überzeugt: „Wir haben eine starke Gruppe mit viel Sachverstand und Engagement.“

Bei der Kandidatenkür kam es zu mehreren Kampfabstimmungen. Nur mit dem achten und damit einem wenig aussichtsreichen Platz musste sich Beiratsmitglied York Golinski begnügen. Bislang stellen die Grünen fünf Mitglieder im Beirat Schwachhausen. „Wir hoffen auf sieben Plätze und rechnen mit sechs“, sagt die Spitzenkandidatin über die grünen Wahlaussichten.

Als Nummer 1-Thema im Stadtteil sieht Eickelberg die Verkehrspolitik, dabei geht es ihr insbesondere um Verbesserungen für Fahrradfahrer. Auf der Agenda steht auch der Erhalt von Grünflächen. Die Schaffung von mehr Grundschulkapazitäten durch Flächenkauf oder Gebäudeanmietungen hält die Ortspolitikerin für unerlässlich. „Es kann nicht immer alles nur über Container funktionieren.“ Ein weiteres Problem: die steigenden Mieten in Schwachhausen. „Das können sich junge Familien nicht mehr leisten und müssen dann wegziehen – nach Horn, in die Neustadt oder in die Vahr. Das kann so nicht weitergehen.“