Cornelia Drees (Gerald Weßel)

Frau Drees, was ist eine tiergestützte Intervention?

Cornelia Drees: Ich komme vorbei und besuche mit meinen Tieren Menschen. Und „besuchen“ hat eine wahre und schöne Bedeutung, denn ich mache keinen Hausbesuch zu einer Behandlung, sondern wir machen es uns gemeinsam gemütlich. Dafür ist es wichtig, dass Mensch und Tier sich sicher fühlen. Auf Tiere, die entspannt sind, reagieren unsere alten Gehirnanteile, die wir mit den Tieren gemeinsam haben ebenfalls mit Entspannung. Wenn Hunde schlafen, ein Meerschweinchen sein Futter mummelt oder Hühner Körner picken, entspannt uns das, ob wir wollen oder nicht. Wir sind immer noch mit den Tieren verbunden, so wie früher. Das wirkt beruhigender als jede Versicherung, die wir abschließen.

Bei Terminen wie jetzt in Riensberg begleiten mich meine Meerschweinchen, Hühner, Kaninchen und Hunde. Ich richte ihnen in der Mitte des Sitzkreises ihr „Land“ ein. Die Meerschweine haben dort ihre kleinen Zelte, um sich mal verstecken zu können, die Hunde ihre Decken. Die Hühner freuen sich über ein Stückchen Gurke oder Salat, die Meerschweinchen lieben Paprika. Moos und Zweige sind auch immer dabei. Das ist für die Betrachter schön zu beobachten. Ich stelle die Tiere vor und halte mich auch als Dolmetscher immer bereit, weil ich mir wünsche, dass man sich bei diesem Treffen richtig gut kennen lernt.

Nahezu täglich. Denn diese Art von Arbeit bedeutet für die Tiere eher einen Zugewinn und macht auch mir sehr viel Spaß. Ich möchte die Menschen in ihrer Demenz erreichen und wünsche mir, dass ihnen Zusammensein mit ihrem jeweiligen Tier auch wirklich zu Herzen geht. Deswegen reicht es nicht, dass sich meine Tiere nur mal so streicheln lassen, sie müssen es wollen und auch genießen, dann ist unsere Arbeit wirklich „sinnvoll“.

Weil Tiere authentisch und ehrlich sind. Den Tieren ist es egal, ob man schön, stark oder reich ist, sie wollen wissen, wie es um die Gefühle bestellt ist. Demenzbetroffene verlieren zwar etliche Fähigkeiten, aber das Herz wird nicht dement und die Gefühle bleiben. So steht einem wunderschönen Beisammensein nichts im Wege und man versteht sich auch ohne Worte.

Ja, wer will schon. Niemand muss. Gerade die Meerschweinchen lieben es, sich auf dem Schoß verwöhnen zu lassen. Gerne werden sie mit Gras oder Salat gefüttert, genießen es den Rücken gekrault zu bekommen oder sich in die Hände ihres „Riesen“ zu schmiegen. So kann auch jemand, der selbst Pflege bedürftig ist, eine Versorgerrolle übernehmen. Das fühlt sich gut an und ist außerdem eine gute motorische Übung.

Die Tiere fungieren als eine Art Eisbrecher oder Türöffner. Die Menschen entspannen und öffnen sich. Wenn man entspannt ist, kann man genießen, zum Beispiel das weiche Fell der Tiere. Wenn man entspannt ist funktioniert auch das Gedächtnis besser. So gelingt gerade mit den Tieren Biografiearbeit sehr gut. Auch Lieder und Gedichte bekommen die Tiere oft zu hören und das alles bewirkt oft eine sehr schöne Stimmung. Eine Dame sagte zum Abschied einmal: „Wir machen hier ja vieles, aber das hier, das ist mit Herz.“

Ja, zum Beispiel in Riensberg lebt eine alte Dame, die sich nicht mehr an die Namen ihrer Kinder erinnern kann, aber an den Namen ihres Lieblings-Meerschweinchens, den sie immer, schon wenn ich aus der Transportbox hole, sofort erkennt. Theodor ist ihr absoluter Liebling.