Siegfried Fliegner (Petra Stubbe)

Oberneuland. Eigentlich sollte es ein Interview werden. Enes, in dem Siegfried Fliegner seine Zeit als Mitglied des Beirats Oberneuland Revue passieren lassen sollte. Doch das müssen nun andere für ihn tun - Siegfried Fliegner ist am 16. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben. Leidenschaftlich und hartnäckig hat er sich in den vergangenen 20 Jahren politisch für seinen Stadtteil engagiert, zwölf davon als Beiratssprecher. Oberneulander wurde der Christdemokrat allerdings erst mit Mitte 40. Aufgewachsen ist er in einer Stadt, die es unter diesem Namen auf der Landkarte nicht mehr gibt: in Wanne-Eickel. Sein Studium führte ihn nach Karlsruhe, als Vorstandsmitglied einer Versicherung kam er schließlich 1989 nach Bremen und lebte mit kurzer Unterbrechung fortan in Oberneuland.

„Wir verlieren mit Siegfried Fliegner einen absolut ehrlichen, selbstlosen und ausgesprochen integren Oberneulander“, sagt seine frühere Fraktionskollegin und Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop. Jahrelang habe er mit Ausdauer und Hartnäckigkeit Mindeststandards für Oberneuland gefordert. „Ob es die Forderung des Grundschulneubaus, der Ausbau von Straßen oder die Einhaltung des Baurechts war, er stand immer ehrlich zu seiner Meinung“, so Kreyehnop. „Er war mein Mentor in vielen Bereichen“, betont sie. Dass er kein Blatt vor den Mund genommen habe, dass er sich auch gerne mal lautstark in einer Sitzung aufregen konnte, sei durchaus bekannt gewesen. „Eines ist sicher: bei Siegfried wusste jeder immer, woran er war“, betont Kreyenhop. „Wir verlieren mit ihm eine laute Stimme für Oberneuland und ich meinen allerliebsten, besten Mentor und Ratgeber.“

Als engagierter, stets um die Sache bemühter und gradliniger Politiker bleibt Siegfried Fliegner den Grünen im Beirat Oberneuland in Erinnerung. „Sein Stadtteil lag ihm am Herzen, im Beirat hat er immer die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Blick gehabt und für sie gestritten“, so Sprecher Stefan Kraß. Ähnlich formuliert es Wolfgang Rohdenburg, Sprecher der SPD-Fraktion: „Mit Siegfried Fliegner verliert der Beirat Oberneuland einen sehr erfahrenen und engagierten Ehrenamtler, der sich stets energisch für sein Bild von Oberneuland eingesetzt hat.“ In der FDP hat man Fliegner ebenfalls als „engagierten Kämpfer“ für die Belange Oberneulands erlebt. Sein hohes ehrenamtliches Engagement über eine so lange Zeit sei heute nicht mehr selbstverständlich, konstatiert Sprecher Bernd Richter. Insbesondere habe seine Fraktion Fliegners Bereitschaft zum Dialog über Parteigrenzen hinaus sehr geschätzt.

Ortsamtsleiter Matthias Kook hat in seiner kurzen Amtszeit ein ähnliches Bild von Fliegner gewonnen. Sein Wirken im Beirat und das Einmischen zum Wohle der Bürger und der Entwicklung in Oberneuland seien außergewöhnlich gewesen, erklärt er. „Seine offene, inhaltlich feinsinnige und Ratschlag gebende Art haben mir in der Zeit des Einstiegs als Ortsamtsleiter und der Zusammenarbeit von Beirat und Ortsamt sehr geholfen“, so Kook.

Siegfried Fliegner hinterlässt neben seiner Ehefrau drei Kinder und fünf Enkelkinder.