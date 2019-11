Nahmen am Podium teil und standen mit Erfahrungen und Rat den Teilnehmerinnen zur Seite: Martina Dewitz (von links), Astrid Lorentz, Christiane Seeger, Maren Bock, Katrin Grosch, Jessica Gulau und Julia Soller. (Roland Scheitz)

Mit „Ich habe da mal eine Idee“ ist es selten getan, erst recht nicht, wenn es um die eigene Selbstständigkeit geht. Was dafür aber nötig sein kann, darüber haben sich jetzt bei Belladonna erfahrene Unternehmerinnen, junge Gründerinnen und zahlreiche interessierte Frauen ausgetauscht. Maren Bock und das Team von Belladonna, Verein für Kultur, Bildung und Wirtschaft für Frauen, hatten eingeladen zum Branchen-übergreifenden Forum „Netze knüpfen plus“.

Ein erklärtes Ziel von Belladonna ist es, Frauen in die Selbstständigkeit zu bringen. Zweimal jährlich bietet die Institution in der Sonnenstraße unter anderem große Coaching-Reihen für Existenzgründerinnen an. Jetzt, bei Belladonnas großer Herbstveranstaltung „Netze knüpfen plus“ vor vollem Haus, gab es Gelegenheit für Unternehmerinnen und Interessierte zum Wissens- und Erfahrungsaustausch. Nach einem Grußwort von Silke Gohlke vom Verband deutscher Unternehmerinnen (VDU), erzählten die Gäste auf dem Podium, moderiert von Maren Bock,von ihren unterschiedlichsten Erlebnissen.

Personalentscheidungen und Einsatz von Social Media waren die großen Themen neben allgemeinen Fragen zur Selbstständigkeit. Moderiert von Belladonnas Geschäftsführerin Maren Bock standen die erfahrenen Unternehmerinnen Marita Dewitz, Inhaberin der Albatros-Apotheke in Arbergen, Vermögensberaterin Astrid Lorentz, und Christine Seeger von Pinu'u Naturkosmetik aus dem Viertel Rede und Antwort. Sie trafen im Erfahrungsaustausch auf die jungen Gründerinnen Katrin Grosch vom Findorffer Käsekontor, auf Jessica Gulau, seit 2016 Immobilienmaklerin mit Infinity Homes, und auf Julia Soller, die 2018 das Café „Juli liebt Kaffee“ am Schwarzen Meer eröffnet hat. Spannend, finde sie, dass junge Gründerinnen und erfahrenen Unternehmerinnen aufeinander treffen, findet die selbstständige Vermögensberaterin Astrid Lorentz. Jede bringe Kenntnisse mit, von denen die anderen profitieren können. Das zeigte sich auch bereits im Gespräch vor der Veranstaltung.

Für Astrid Lorentz, Inhaberin des Bremer Finanz- und Mediationsbüros, die schon seit 2002 selbstständig arbeitet, ist der Weg in das Unternehmertum die richtige Entscheidung gewesen. Sie schätze es, als Selbstständige frei entscheiden zu können, was man mache und was nicht, sagt die ausgebildete Bankkauffrau und -Fachwirtin. Außerdem habe sie viele Dinge gelernt und erfahren, die sie bereichert haben. Eine Idee allein reiche aber für die Schaffung einer eigenen Firma keinesfalls aus. Unerlässlich seien ein Businessplan und die Analyse der eigenen und der Konkurrenzsituation. Hilfreich sei ein finanzieller Grundstock betont die Finanzfachfrau, und besonders wichtig: Kunden, Kontakte und Unterstützerinnen.

Kontakte und Unterstützung

Katrin Grosch liebt Käse – und zwar so sehr, dass sich die junge Gründerin 2016 mit ihrem Findorffer Käsekontor selbstständig gemacht hat. Im Interview zuvor erzählt die 40-Jährige, dass sie bereits als Schülerin auf dem Wochenmarkt Käse verkauft und alsbald ihre Leidenschaft für das Traditionslebensmittel entdeckt hat. Für die ausgebildete Fromelière ist Käse „Beruf und Berufung“ und sie hebt hervor, dass es bei ihren Waren weit mehr als „mild und würzig“ zu unterscheiden gebe. Zusammen mit fünf Mitarbeiterinnen bietet Katrin Grosch über 100 Sorten von handwerklich produziertem Käse an. Mit Fachberatung, Verkostungen, Geräteverleih und unterschiedlichen Events schafft das Käsekontor einen Rundum-Service für Käse-Liebhaber. Den Weg zur Unternehmerin hat Katrin Grosch gründlich vorbereitet, und sie rät als Selbstständige, hart und zuverlässig zu arbeiten.

Frauen falle es mitunter schwer, unliebsame Personal-Entscheidungen treffen zu müssen lautet einer der Befunde, der sich aus der ersten Themenrunde herauskristallisierte. Dies sei besonders dann der Fall, wenn die Entsprechende etwa mit einer Mitarbeiterinnen befreundet gewesen sei oder deren private Situation gut kenne. Angesprochen wird auch, dass bei vorhandener fachlicher Voraussetzung gar nicht so sehr auf Noten, sondern eher darauf geachtet würde, dass eine Bewerberin ins Mitarbeiterteam passe. Andererseits müsse sofort gehandelt werden, wenn klar ist, dass jemand vom Verhalten nicht mehr in das Unternehmen passe oder sogar den Betriebsfrieden störe.

Ein weiteres Thema, das die Anwesenden beschäftigte: Der Start als Unternehmerin in die Selbstständigkeit. Das sei umso schwieriger, wenn zugleich auch noch Mitarbeiterinnen eines bestehenden Betriebes zu übernehmen sind. Neben dem wirtschaftlichen Risiko gibt es dann auch noch die zusätzliche Herausforderung, in die Chefinnenrolle hineinzuwachsen und entgegen anderen Vorstellungen einen eigenen Stil zu etablieren. Besonders schwierig: den Rollenwechsel zu bewältigen, wenn man von der Kollegin zur Chefin geworden ist.

Eine Unternehmerin hebt hervor wie hilfreich die Eigenschaften Fleiß, Durchsetzungskraft und Ausdauer sind. Gerade in der Anfangsphase der Gründung kann es vorkommen, dass man auch schon mal „sieben Tage durch arbeitet“. Lernen müsse man als Selbstständige auch, Konflikte nicht mit nach Hause zu nehmen. Bemerkenswert ist die Äußerung aus der Runde, dass es eine Geradlinigkeit im Berufsleben immer weniger gebe, man treffe eher auf „bunte“ Lebensläufe - sowohl bei Mitarbeiterinnen und auch bei Gründerinnen, die mitunter erst in der Lebensmitte in die Selbstständigkeit starten.

Eine Website pflegen alle Beteiligten. Personal wird von den Unternehmerinnen überwiegend per Social Media gesucht, für Akquise und als Marketingtools werden beispielsweise Instagram und Facebook genutzt. Maren Bock betont, dass eine Internetpräsenz eine gute Gelegenheit für Unternehmerinnen darstellt, sich als Expertin präsentieren zu können. Eine Gründerin äußert, dass nach wie vor ein Gespräch mit echten Kunden große Resonanz bringt.

Im Verlauf des Abends werfen die Teilnehmerinnen auch kurz ein Schlaglicht auf die besonders positiven Momente im Arbeitsleben als Selbstständige: Schön sei, wenn man sich auch in schwierigen Zeiten auf die Mitarbeiter verlassen kann, wenn die Praktikantin dabei bleiben will und auch noch Auszubildende werden möchte. Überhaupt sei es toll, die Entwicklung der Mitarbeiterinnen zu beobachten, und natürlich ebenso schön, als Chefin ein gutes Feedback zu erhalten.

Eine wichtige Erkenntnis des Forums ist, dass Kontaktpflege ebenso nützlich ist wie ein Netz mit anderen Selbstständigen. Bei Fragen und Problemen, die andere schon bewältigt haben, sind Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmerinnen oder aber auch ein Coaching immer eine gute Option. Und so lautet auch ein Unternehmerinnen-Rat vom Podium: Es helfe, sich helfen zu lassen.