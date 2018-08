Ein Wahrzeichen Oberneulands: Die Mühle. (Christina Kuhaupt)

Noch in diesem Monat will sich der bislang lose Zusammenschluss der Bürgerinitiative, die mit einer Unterschriftenliste gegen die geplante Bebauung des Mühlenfelds in Oberneuland protestiert hat, als feste Gruppe etablieren, möglicherweise sogar einen Verein gründen. "Pro Mühlenfeld" will sich die Gruppierung nennen.

"Denn es geht uns um den Erhalt des Ortscharakters", betont Initiator Manfred Stuckenbrock. Er trat auf der jüngsten Sitzung des Beirats Oberneuland damit auch dem Eindruck entgegen, man sei vollständig dagegen, das rund sieben Hektar große Areal zwischen Mühlenweg und Rockwinkeler Heerstraße zu bebauen. "Nur die jetzt vorliegende Planung mit ihrer hohen Verdichtung und über 250 Wohneinheiten lehnen wir ab."

In dieser Grundhaltung waren sich Initiative, Beirat und die überwiegende Mehrzahl der rund 100 Besucher der Sitzung im evangelischen Gemeindezentrum Oberneuland auch vollkommen einig. Der Dissens begann bei der Frage nach der Strategie, mit der die Ortspolitik die Planung in ihrem Sinne verändern kann.

Auf der Tagesordnung des Beirats stand zum Beispiel lediglich der harmlose Begriff "Sachstand", als es um die Bebauung des Mühlenfeldes ging. Die Bürgerinitiative um Manfred Stuckenbrock und Mitstreiter Richard Wrede fordern hingegen klare und formelle Beschlüsse des Gremiums und keine "Sachstandsmitteilungen". Denn aus ihrer Sicht entfalten nur echte, am besten einstimmig gefasste Beschlüsse politische Wirkung.

Doch der Beirat verfolgt eine andere Linie, wie Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU) ausführlich erläuterte. "Wir werden als Beirat im Rahmen des Beteiligungsverfahrens angehört und haben dann Gelegenheit zu einer offiziellen Stellungnahme in Form eines Beiratsbeschlusses." An dieser Stelle sei man jedoch noch nicht. Tatsächlich lobte Kreyenhop ausdrücklich die Informationspolitik des grünen Bausenators. "Wir wurden als Beirat frühzeitig, lange vor dem formellen Verfahren eingebunden." Das habe einen Gesprächsfaden zur Planungsbehörde geboten, sagte sie.

Diesen Draht wolle man sich möglichst lange erhalten. Darum werde der Beirat seine Bedenken und Einwände im Vorfeld ganz bewusst lediglich durch Fragen und Briefe an das Bauressort kund tun. So hoffe man, die Planung in die gewünschte Richtung bewegen zu können."Sobald wir aber einen offiziellen Beschluss fassen, sind wir aus der Diskussion raus", betonte Kreyenhop.

Reduzierung der Bebauung

Diese leidvolle Erfahrung habe der Beirat beispielsweise bei den Planungen rund um den Büropark Oberneuland gemacht. "Wir gehen daher im Moment davon aus, dass wir mit dem formalen Beginn der Bürgerbeteiligung, bereits eine deutlich veränderte Planung vorgelegt bekommen, zu der wir dann einen offiziellen Beiratsbeschluss fassen werden", formulierte sie ihre Hoffnung.

Unabhängig von diesen Verfahrensfragen teile man die meisten von der Bürgerinitiative in der Vergangenheit angeführten Kritikpunkte. So wünsche man sich beispielsweise eine Erschließung des Baugebiets lediglich durch Stichstraßen von der Rockwinkeler Landstraße aus. Einen gleichzeitigen Zugang vom Mühlenweg aus beurteile der Beirat mit Blick auf dadurch mögliche neue Durchgangsverkehre hingegen sehr kritisch.

Rund um die Mühle müsse eine breit angelegte Grünanlage weiterhin den freien Blick auf das Oberneulander Wahrzeichen gewährleisten. Insgesamt gehe dies mit einer Reduzierung der bislang geplanten und für die örtlichen Verhältnisse zu dichten Bebauung einher. "Die Zahl der Wohneinheiten ist dabei weniger entscheidend, als die äußere Gesamtgestaltung des neuen Wohngebiets", sagte Kreyenhop.

Außerdem hat der Beirat in seinen Schreiben an die Planungsbehörde diverse Fragen zur Infrastruktur aufgeworfen, die zahlreiche neue Einwohner für den Ortsteil zwangsläufig bedeuten. Das reiche von der Frage neuer Fuß- und Radwege entlang der Rockwinkeler Landstraße über die Kapazität der Kanalisation bis zu den Parkflächen. "Aus unserer Sicht gehört auch der Ausbau der Grundschule zur Ganztagsschule und der damit verbundene Umzug der Feuerwehr in die Gesamtbetrachtung", so die Beiratssprecherin.

Sehr grundsätzlich wurde Siegfried Fliegner (CDU) in einer längeren Einlassung. Das Beiratsmitglied wies darauf hin, dass in Bremen – anders als im gesamten Umland – der jeweilige Investor und Bauherr die Planungsgrundlagen liefere und dem Bauressort zur Abstimmung übermittle. In vielen Fällen machten die städtischen Planer sich dann diese zu eigen, weil sie gar nicht über die personellen Ressourcen für groß angelegte Gegenentwürfe verfügten.

"Und natürlich drückt sich in diesen vorgelegten Planungen vor allem das Interesse des Investors an seiner Rendite aus ", sagte Fliegner. Für ihn erkläre das vor allem die vorgesehene Verdichtung und die geplante hohe Zahl der Wohneinheiten im Mühlenfeld. "Das jemand hier Geld verdienen will, ist auch gar nicht verwerflich, aber Aufgabe der Behörden ist es nun einmal, das Wohl und Wollen der Bürger im Auge zu behalten."