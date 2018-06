Das Mühlenfeld an der Oberneulander Windmühle – hier in seinem Umfang grob farbig markiert – aus der Vogelperspektive im Jahr 2013. (Karsten Klama)

Dass die geplante Bebauung des Oberneulander Mühlenfeldes ein sensibles Thema ist, war den Stadtplanern klar, als sie ihren Entwurf am Montagabend auf einer Einwohnerversammlung vorstellten. Der geballte Protest, der ihnen im überfüllten Saal der Kirchengemeinde entgegenschlug, überraschte Josefa Weth dann aber doch. „Es ist schwer, mit Leuten zu sprechen, die immer gleich jaulen“, konstatierte die Stadtplanerin am Ende ihrer Präsentation, die aus den Reihen der Zuhörer mehrfach skeptisch kommentiert worden war.

Ihr Einwand potenzierte den Unmut der Einwohner noch merklich, die sich zuvor bereits zahlreich in Unterschriftenlisten am Eingang des Gemeindesaals eingetragen hatten, um sich gegen die Planungen des Bauressorts auszusprechen.

Am Ende der gut zweistündigen Diskussion ließ sich resümieren: Die Oberneulander stört besonders die Dichte des Bebauungskonzepts. Und die geplanten Mehrfamilienhäuser an der Rockwinkeler Landstraße kamen bei den künftigen Nachbarn gar nicht gut an. Die mehrgeschossigen Riegel erklärten Josefa Weth und ihr Kollege Torsten Kaal allerdings für alternativlos, weil das Neubaugebiet andernfalls mit einer Lärmschutzwand vor der Geräuschkulisse der viel befahrenen Rockwinkeler Landstraße geschützt werden müsste – was sicherlich erst recht niemand wolle.

Rund 250 Wohneinheiten

Ein häufig genanntes Argument gegen die Pläne des Ressorts, auf dem Mühlenfeld rund 250 Wohneinheiten in Form von Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern zu schaffen, war die Unvereinbarkeit des Entwurfs mit dem „Oberneulander Stil“. Den wiederum wollte Weth gerne näher erläutert haben, da sie zum einen keinen durchgehenden Stil im Stadtteil erkennen könne, und zum anderen noch gar keine Architekturbeispiele für das Areal vorgestellt habe. Beim kritisierten Stil ging es den Oberneulandern nicht um die äußere Erscheinung der Häuser, sondern um deren Dichte, erklärten mehrere Bürger unisono. Einer von ihnen sorgte sich insbesondere ums Image: Oberneuland drohe durch die enge Bebauung „beliebig“ zu werden.

Josefa Weth argumentierte, dass große Grundstücke längst nicht mehr so stark nachgefragt seien, wie in der Vergangenheit. Der Trend habe sich deutlich in Richtung kleinerer Grundstücke und Eigentumswohnungen verschoben. „Außerdem sind wir aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes auch nicht mehr in der Situation, ein neun Hektar großes Grundstück lediglich mit 50 freistehenden Häusern bebauen zu können“, betonte sie. Mit dem vorgelegten Entwurf – der wohlgemerkt noch nicht in Stein gemeißelt sei – hoffe man, eine Mischung aus Senioren, Familien, Singles und auch finanziell weniger gut gestellten Mitbürgern hinzubekommen. Für Letztgenannte sind derzeit drei Mehrfamilienhäuser entlang der Bahntrasse im nördlichen Teil des Mühlenfeldes mit Platz für 64 öffentlich geförderte Wohnungen vorgesehen. „Wir setzen mit unserer Planung einen Senatsbeschluss um“, betonte Weth. Und der besage bekanntlich, dass Flächen effektiver für Wohnbebauung zu nutzen seien, um Abwanderung zu verhindern. „Und das gilt auch für Oberneuland.“

Um zwischen den geplanten Häusern sogenannte autofreie Wohnhöfe zu ermöglichen, setzen die Stadtplaner und der Investor am Mühlenfeld verstärkt auf Carporthöfe und Sammelstellflächen. Ein weiteres Detail, das bei den Oberneulandern auf Kritik stieß. Schließlich sei es wenig familien- und seniorenfreundlich, mit Einkäufen und Kinderwagen nicht direkt auf dem eigenen Grundstück parken zu können. Der zu erwartende Verkehr war ein weiteres große Stichwort des Abends. Schon jetzt stehe die Rockwinkeler Landstraße häufig kurz vor dem Kollaps, betonten die Oberneulander. Ein paar Hundert Autos mehr könne die Straße keinesfalls verkraften. Den Anwohnern des Mühlenwegs erschloss sich zudem nicht, warum neben drei Quartiers-Zuwegungen von der Rockwinkeler Landstraße auch noch eine von ihrer Straße aus geplant sei. „Das gibt der Mühlenweg nicht her“, kritisierte ein Anwohner. Weth entgegnete, dass man in jedem Fall das Areal um die Mühle autofrei halten wolle, weshalb der Mühlenweg in die Planung mit einbezogen werden müsse.

Nicht nur der zunehmende Verkehr bereitete den Bürgern Sorge, sondern auch die Frage, ob der Ausbau der Infrastruktur mit den Neubauplänen Schritt halten würde. Weth erklärte, man wisse zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, wie viele Zuzüge es geben werde, also lasse sich auch noch nichts planen. Schul- und Kitaplätze reichten aber schon jetzt kaum aus, argumentierten die Oberneulander. Daher sei eine zeitnahe Erweiterung alternativlos. „Das muss jetzt auf den Weg gebracht werden, und nicht erst, wenn die Familien eingezogen sind “, betonte ein junger Mann.

Richard Wrede und Manfred Stuckenbrock als Urheber der ausgelegten Unterschriftenlisten betonten, dass nicht die Bebauung des Mühlenfelds an sich in der Kritik stehe. Es solle aber behutsamer geplant werden. Man wünsche sich einen engen Austausch, damit am Ende ein Konzept herauskomme, das mehrheitsfähig sei, betonte Stuckenbrock. Torsten Kaal räumte ein, dass die Grundstücksgrößen möglicherweise hier und da ein wenig zu klein geraten seien. „Da werden wir nochmal draufgucken“, sagte er.

Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie das Neubaugebiet am Mühlenfeld dereinst aussehen könnte, empfahl Weth den Oberneulandern einen Besuch des Deichland-Quartiers in Habenhausen. Da hier derselbe Investor verantwortlich sei, könnte die Architektur ebenfalls in eine ähnliche Richtung gehen.