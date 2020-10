Insa Pape (links) und Sina Scholz bilden zusammen mit einer Honorarkraft das Team des Sasu. (PETRA STUBBE)

Personell hat sich im Jugendzentrum Sasu in jüngster Zeit allerhand getan. Carina Scholz hat die Leitung nach acht Jahren aus zeitlichen Gründen abgegeben. Nach einem Jahr gemeinsamer Arbeit im Sasu leitet Insa Pape seit 1. September nun die Einrichtung. Die Schwerpunkte der Kunstpädagogin seien in erster Linie Sportangebote, erzählt sie. Außerdem plant die 27-Jährige, die zuletzt in der Familienhilfe tätig war, gemeinsam mit Kollegin Sina Scholz eine Impro-Theatergruppe im Sasu auf die Beine zu stellen. Scholz ist Pädagogin und seit Sommer Mitarbeiterin im Oberneulander Jugendzentrum. Die 27-Jährige hat sich im Bereich Erlebnispädagogik weitergebildet und ist außerdem begeisterte Poetry-Slammerin. Und sie kommt stets in Begleitung ins Jugendzentrum: Ihr Husky-Mischling Oile ist der neue „Sasu-Hund“ und damit Nachfolger von Carina Scholz‘ Beagle-Mix-Hündin Gea, die viele Jahren lang zum lebenden Inventar der Einrichtung gehörte. Entsprechend wichtig sei für die Kinder und Jugendlichen die Anwesenheit eines Hundes im Sasu, erzählt Pape. Dass diese Tradition mit Oile nun fortgesetzt werden könne, freue sie daher außerordentlich.

Als Honorarkraft verstärkt seit einigen Monaten außerdem Luca Arzaroli das Sasu-Team. Der 33-Jährige mit musikalischem Schwerpunkt kümmert sich um die Instandhaltung des Tonstudios und unterstützt Jugendliche, die eigene Songs aufnehmen wollen. Wer Interesse an der Arbeit im Tonstudio habe, könne sich jederzeit für das Angebot anmelden, so Pape. Die Gruppe treffe sich immer donnerstags.

An diesem Dienstag startet im Sasu außerdem das Herbstferien-Programm. Die Angebote richten sich an Jugendliche ab zehn Jahren, „ob sie stattfinden und wie viele Mädchen und Jungen jeweils teilnehmen können, richtet sich nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Bedingungen“, betont Pape. Als Auftakt hat das Sasu-Team für den 13. Oktober von 14 bis 19 Uhr eine Fahrt in die Lasertag-Area 46 im Weserpark geplant. „Rüstet euch auf, nehmt euren Phaser – wir ziehen in die Schlacht“, lautet der Appell der Leiterin in der Hoffnung auf möglichst viel Unterstützung. Das Angebot kostet 15 Euro.

Auf Wunsch der Sasu-Besucher gibt es im Ferienprogramm zum ersten Mal einen Jungentag. Gemeinsam soll es am 15. Oktober von 14.30 bis 19 Uhr zur BB-Kartbahn nach Walle gehen, wo ein Rennen um die Bestzeit auf dem Programm steht. Der Kostenbeitrag beträgt 20 Euro.

Für den 16. Oktober hat das Team einen Poetry-Slam- und Comedy-Workshop ins Programm aufgenommen. Im Fokus stehe dabei, wie lustige oder ernste Gedanken auf Papier gebracht werden können, sagt Pape. Gemeinsam sollen die Texte dann zum Leben erweckt werden. Mit Lippi Punkstrumpf, alias Sina Scholz, sei eine echte Expertin vor Ort. Der Workshop läuft von 15 bis 19 Uhr, die Teilnahme kostet fünf Euro.

Passend zum Jungentag bietet das Sasu am 20. Oktober ab 15 Uhr als Pendant eine Aktion für die „Girl Gang“ an. „Normalerweise treffen wir uns jeden zweiten Freitag im Monat und machen abwechselnd etwas im Sasu oder einen Ausflug“, berichtet Pape. In den Ferien soll hingegen gemeinsam spontan entschieden werden, wohin es geht. Zur Auswahl stehen Bouldern, Kart fahren oder ein Besuch auf dem „Freipark“, sofern dieser dann geöffnet ist.

Unter dem Titel „Sasus for future 3.0“ wird am 21. Oktober von 14 bis 18 Uhr Müllvermeidung das zentrale Thema im Sasu sein. „Nachdem wir gemeinsam mit dem BUND bereits Bienenwachstücher hergestellt und Hochbeete im Garten angelegt haben, wollen wir jetzt einen Nachmittag zum Thema Upcycling machen“, berichtet Pape. Das Angebot ist kostenlos.

Der Klassiker in der Ferienzeit ist die Übernachtung im Sasu. Das Angebot, 24 Stunden gemeinsam im Jugendzentrum zu kochen, zu essen, zu spielen, zu zocken und am Lagerfeuer über das Leben zu philosophieren ist allerdings aufgrund seiner Beliebtheit und der coronabedingt stark begrenzten Teilnehmerzahl bereits für die Herbstferien ausgebucht, teilt Pape mit.

Das Sasu weist im Zusammenhang mit dem Ferienprogramm auf sein solidarisches Preissystem hin. Wer an einer Aktion teilnehmen möchte, aber nicht genügend Geld für den Beitrag hat, kann sich an die Mitarbeiter vor Ort wende, um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Weitere Informationen

Anmeldung für die Ferienangebote sind entweder persönlich, telefonisch unter 2436479 oder per E-Mail an sasu-oberneuland@gmx.de möglich.