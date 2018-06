Inge Buck: Genau vor einem Jahr bekam ich eine Einladung sowie ein Stipendium für das Prager Literaturhaus. Das ist ein Austausch zwischen Prag, Bremen, Hamburg sowie einigen anderen Städten. Er richtet sich speziell an Künstler und Literaten, womit das Programm an die Prager Kultur vor dem Ersten Weltkrieg anknüpft. Damals herrschte eine sehr rege Kooperation zwischen Christen und Juden, Deutschen und Tschechen quer durch alle Gesellschaftsschichten. Für das Stipendium bestand allerdings die Auflage, einen Online-Blog zu schreiben, um die Reise zu begleiten. Dieser bildet die Grundlage für das Buch, auf das mich mein Verleger brachte.

Mein Verleger Madjid Mohit vom Sujet Verlag schaute sich das Manuskript an und kam da auf die Idee, es dem ihm bekannten Künstler Günther Gerlach zu zeigen. Ich kannte ihn bis dahin gar nicht. Er ist ein Bremer Künstler, hauptsächlich Bildhauerei und Malerei. Ich stimmte aber zu, da es nach einer tollen Idee klang, das Buch von einem Künstler illustrieren zu lassen und so schickte mein Verleger den Text zu Günther und dieser illustrierte mein Buch dann kongenial mit Pinselzeichnungen. Er hat Prag bildlich aus meinem Text zum Leben erweckt.

Er hat die Bewegung, das Wandern durch die Stadt eingefangen. Er hat das Vorübergehende, mit seinen Pinselzeichnungen, in schwarz-weiß auf Papier gebannt. Es ist das Beiläufige, das Improvisierte, das Unterwegs-Sein, das ich überall wiederentdecke. Daneben sind überall Andeutungen zu finden: Vom Fluss, von Brücken und es hat immer wieder auch etwas witziges. Der Leser und Zuschauer wird immer mal wieder überrascht. Er hat das wirklich toll gemacht, so toll, dass mich Leute fragen, ob wir zusammen in Prag gewesen sind. Dabei hatte er wirklich nur das Manuskript, nichts weiter.

Ja, hauptsächlich die Zeichnungen Günther Gerlachs in Originalgröße. Zudem stellt er noch einige seiner anderen Arbeiten aus. Doch auf seine Idee hin, habe ich noch einige Passagen aus dem Tagebuch kopiert und zu den entsprechenden Zeichnungen gehängt- eine schöne Idee.

Ja, ich war schon zuvor einmal in Prag, und zwar mit einer Reisegruppe. Doch in der Gruppe konnte ich mir Prag gar nicht erschließen und deswegen habe ich mich schnell von der Gruppe getrennt und mir Prag alleine angeschaut. Das ist aber schon einige Jahre her. Aber dieses Mal war ich auch nicht als Touristin unterwegs. Ich hatte auch eine wunderschöne Stipendiatenwohnung direkt in der Innenstadt an der Moldau. Das war ein sehr schöner, ruhiger Ausgangspunkt. Von hier habe ich täglich den Alltag in der Altstadt beobachtet und vielfältige Spaziergänge unternommen. Dabei habe ich mir aber mein eigenes Programm gemacht und längst nicht alle klassischen Highlights der goldenen Stadt gesehen. Es gibt genug glanzvolle Bücher über Prag, ich wollte Lyrik schreiben, über die Stadt schreiben. Ruhig und schön.

Wunderbare Frage! Sicher die Moldau, das sind aber auch die Straßenzüge und die Häuserfassaden, einfach wunderbar gestaltete Jugendstilhäuser. Es gibt keine glatten Fassaden, alles ist geschmückt und gestaltet. Die Seele von Prag ist die Schönheit dieser Stadt und natürlich auch die Vielschichtigkeit und Geschichte. Man spürt überall die Geschichte dieser Stadt.

Nein, nicht wirklich. Sie sind beide vollkommen unterschiedlich. Die eine ist eine eher nüchterne, protestantische Kaufmannsstadt, die ihre Straßen nach Bürgermeistern benennt und die andere ist eine katholisch, barocke Stadt, in der die Straßen die Namen von Künstlern, Literaten und Musikern tragen. Prag zeichnet sich auch durch eine historische Urbanität aus, die Bremen in der Form nicht hat.

...ich lebe sehr gerne hier. Aber Prag erinnert mich sehr an Wien, wo ich studiert habe. Die beiden Städte teilen sich auch einiges, zum Beispiel die Musik. Aber die verbindet sogar auch Bremen mit Prag. Ja, genau: Musik! Das ist eine Gemeinsamkeit. Auch Bremen hat eine sehr gut ausgebildete, vielgestaltige Musikkultur. Anders im Stil als Prag, aber von der Qualität her höchst beachtlich.

Zur Person

Inge Buck,

82 Jahre, wohnt im Viertel. Die Autorin schreibt Lyrik und Prosa, Editionen, Radiofeatures und Dokumentarfilme und lebt seit den 70er Jahren in Bremen. Inzwischen ist sie freiberuflich tätig, da sie bereits seit einiger Zeit in Pension ist. Bis heute hat sie bereits zehn Lyrikbände herausgebracht, zuletzt das von Günther Gerlach illustrierte Prager Tagebuch, in dem sie ihre Erlebnisse und Eindrücke in Prag literarisch verarbeitet. Derzeit läuft eine Ausstellung zum Buch, bei dem auch Gerlachs Illustrationen zu sehen sind. Früher arbeitete sie als Redakteurin in der Hörspielredaktion des Deutschlandfunks in Köln und als Kulturwissenschaftlerin an der Hochschule Bremen.

Weitere Informationen

Das Prager Tagebuch von Inge Buck ist im Sujet Verlag, Bremen, 2018 erschienen. 70 Seiten, 16,80 Euro. Die Ausstellung der Zeichnungen von Günther Gerlach ist noch bis zum 04. Juli im Haus Paula Becker an der Schwachhauser Heerstraße 23 zu sehen.