Auch am Freitag war ein Zelt im Nelson-Mandela-Park zu sehen. (PETRA STUBBE)

Der Nelson-Mandela-Park ist seit einigen Monaten verstärkt zum Anlaufpunkt für Obdachlose geworden. Tagsüber dient ihnen der Park schon seit Langem als Aufenthaltsort, inzwischen wohnen immer mehr Menschen ohne feste Bleibe aber auch dauerhaft hier – in Zelten oder selbst gebauten Unterkünften aus Einkaufswagen. Viele Anwohner stört dieser Zustand. Weniger der Aufenthalt der Obdachlosen im Park an sich, wie auf der jüngsten Sitzung des Schwachhauser Beirats betont wurde, sondern viel mehr damit einhergehende nächtliche Trinkgelage und öffentliche Verrichtung der Notdurft.

Zwar zeige die Polizei täglich Präsenz, werde aber offenbar nicht aktiv, da der Zustand seit Monaten andauere, erklärte Kay Middendorf, Anwohner und CDU-Beiratskandidat. „Wenn sich vergleichbare Szenarien am Osterdeich abspielen würden, wäre der Platz mit Sicherheit am nächsten Tag geräumt“, sagte er. Er erwarte, dass die Ordnungswidrigkeiten im Nelson-Mandela-Park auch geahndet würden.

Ein komplexes Problem

Andreas Bellmann, Leiter des Schwachhauser Polizeireviers, betonte, dass es sich um ein komplexes Problem handele, das ähnlich auch gegenüber in der Grünanlage an der Hohenlohestraße bestehe. Es sei eine ständige Abwägung zwischen Ordnungswidrigkeitsrecht auf der einen und Menschenrecht auf der anderen Seite, erklärte er. Die Zeltunterkünfte seien letztlich eine Folge des neuen Programms für mehr Sicherheit und Sauberkeit am Hauptbahnhof von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD).

Die Obdachlosen hätten sich daraufhin andere Plätze suchen müssen, wie das Gelände am Güterbahnhof und eben den Nelson-Mandela-Park. „Wir können diese Menschen nicht einfach vertreiben, so lange es keine Alternativen für sie gibt – damit würden wir das Problem nur verlagern“, betonte Bellmann. Grundsätzlich, stellte der Revierleiter klar, sei die Polizei in dieser Angelegenheit nicht der erste Ansprechpartner, sondern der Ordnungsdienst des Ordnungsamtes. Um eine nachhaltige Lösung zu finden, habe sich unlängst ein Runder Tisch gegründet, an dem Vertreter des Ordnungsdienstes, der Polizei, der Inneren Mission und des Bremer Umweltbetriebs als Hausherr beteiligt seien.

Dietrich Heck (Grüne) erklärte, dass die Fürsorgepflicht in Fällen wie diesen an erster Stelle stehen müsse. „Und da ist vor allem das Sozialressort gefragt, nach Lösungen zu suchen“, sagte er. Er halte es für denkbar, dass der temporäre Einsatz von Sozialarbeitern vor Ort hilfreich sein könnte, um die Obdachlosen davon zu überzeugen, in Einrichtungen zu wechseln.

Hans-Jürgen Volkmann (CDU) stimmte Hecks Ausführungen zur Fürsorgepflicht zu, betonte aber, dass diese nicht nur für die Obdachlosen, sondern auch für die Anwohner gelte. Auf Vorschlag von Shantha Chaudhuri (SPD) kam der Beirat überein, das Thema durch den Sozialausschuss weiter zu begleiten. „Auf jeden Fall braucht es ein fundiertes Konzept, ansonsten wird das Problem nur ein weiteres Mal verlagert“, sagte sie.

Langfristige Unterbringungsmöglichkeiten schaffen

So sieht es auch Bertold Reetz, der bei der Inneren Mission zuständig für Wohnungslosenhilfe ist. Er sieht eindeutig die Politik in der Pflicht, nachhaltige Lösungen zu entwickeln. „Die Obdachlosen vom Hauptbahnhof zu vertreiben, ist keine Lösung“, sagt er auf Nachfrage. „Sie lösen sich ja dadurch nicht in Luft auf.“ Insbesondere für obdachlose EU-Migranten aus Osteuropa müssten langfristige Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. „Da sie hier keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, werden sie in den Unterkünften immer nur kurzfristig geduldet“, erklärt er.

Sobald die Außentemperatur über vier Grad steige, müssten sie wieder auf die Straße. „Und dann bleiben die meisten von ihnen lieber gleich ganz weg.“ Aber auch unter den Obdachlosen mit Anspruch auf Sozialleistungen gebe es einige, bei denen feste Unterbringungseinrichtungen nicht übermäßig beliebt seien. „Einige ertragen die enge Nähe zu anderen nicht, andere beklagen, dass dort oft geklaut werde, und wieder andere sind zu stolz und machen lieber Platte“, sagt er. Seine Vision: ein Gelände mit Bauwagen, als Wohnraum für Obdachlose, die von den Mitarbeitern der Inneren Mission regelmäßig betreut werden.