Lena Pigul wollte sich vergrößern und ist mit ihrem Laden Stoffrunde aus der Vahr an die Straße Bei den drei Pfählen gezogen. (PETRA STUBBE)

Auch zu Coronazeiten scheuen sich engagierte Einzelhändler nicht, neue Geschäfte zu eröffnen. In Peterswerder und in Schwachhausen haben sich einige neue Läden eingerichtet, die auf großen Anklang nicht nur aus der Nachbarschaft stoßen.

Bereits seit Anfang September etwa ist Lena Pigul mit ihrem Laden Stoffrunde in der Straße Bei den drei Pfählen 15 zu finden. Zuvor war sie mehr als fünf Jahre in der Berliner Freiheit beheimatet. „Dort war ganz wenig Platz und wir wollten uns vergrößern“, sagt sie und bietet anstatt auf 57 Quadratmetern nun auf 170 Quadratmetern Stoffe, Wolle, Garn und die ganze übrige Bandbreite für die textile Heimarbeit an. Viele Menschen hätten während des ersten Lockdown mit dem Fertigen von Masken angefangen „und nun wollen sie auch andere Sachen machen“, erzählt sie und sagt auch, dass seit Beginn der Corona-Krise das Interesse am Schneidern, Nähen und Stricken zugenommen habe.

Die Stoffe und das ganze Drumherum machen ihr großen Spaß, sagt die gebürtige Ukrainerin, „mit Kunden reden, kreativ sein, Stoffe kombinieren, das macht mich glücklich.“ Ihre Kundschaft besteht sowohl aus dem fünfjährigen Kind als auch aus dem 98-jährigen Erwachsenen, aus Frauen und aus Männern. Der neue Laden werde gut angenommen, sagt Pigul: „In diesem Stadtteil wohnen mehr kreative Leute, die selber nähen und basteln. Und meine alten Kunden aus der Berliner Freiheit kommen auch weiterhin.“

Außerhalb der Coronazeit veranstaltet Lena Pigul auch Näh- und Strickkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, außerdem veranstaltet sie zusammen mit dem Verein „Herzenswunschambulanz“ Modenschauen für Rollstuhlfahrer. Zu Zeiten des Lockdown hat der Laden für Gewerbetreibende und Abholer bestellter Ware von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Es soll nachhaltig sein

Um Kleidung geht es auch im Pop-up-Store für Kinder-Secondhandartikel mit dem Namen Von uns in der H.-H.-Meier-Allee 42. Gemeinschaftlich betreiben Eltern dort ein Ladengeschäft für Waren rund ums Kind. Susanne Lütjen ist Projektleiterin und sagt: „Wir haben immer Secondhand gekauft, doch Kommissionsbasare sind durch Corona ausgefallen.“ Viele Artikel hätten während des ersten Lockdown aussortiert werden können, doch durch den Ausfall der Basare und Flohmärkte seien nun die Schränke leer und die Kisten voll: „Über eine Onlineplattform ist das sehr aufwendig. Deswegen suchten wir nach einer Möglichkeit, den nachhaltigen Kauf und Verkauf von Kindersachen weiterhin aufrecht zu erhalten, so einfach und persönlich wie möglich.“ Außerdem sei es der Elterninitiative darum gegangen, dass die Ware auch angefasst werden könne, sagt Juliane Schmidt, die für das Marketing zuständig ist. „Die Artikel bleiben dabei im Eigentum der Verkäufer, diese zahlen eine Verkaufsgebühr“, erklärt Susanne Lütjen. Und am Ende der Zeit werde eine Abrechnung gemacht. „Das Angebot wird gut angenommen“, sagt sie, „die Schwachhauser sind glücklich, das Feedback ist sehr positiv.“

Juliane Schmidt (v.l.), Susanne Lütjen und Christine Lüke bieten secondhand Kindersachen. (PETRA STUBBE)

Kinderkleidung, Bücher, Spielzeug und sonstiger Kinder- und Babybedarf wird im Pop-up-Store verkauft und Verkäuferin Christine Lüke sagt: „Das Sortiment wechselt schnell, jeden Tag kommt Ware rein und geht Ware raus.“ Die Öffnungszeiten des Pop-up-Stores Von uns sind von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.

Nachhaltigkeit ist nicht nur im Kleidungssektor gefragt, sondern auch im Lebensmittelhandel. Up’n Barg heißt der Bioladen Am Hulsberg 13, der sich in den Räumlichkeiten des in die Parkallee umgezogenen Fahrradladens Sønsteby’s eingerichtet hat. Zu kaufen gibt es nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Seife, mehr als 30 Sorten Biobier, Wein, Milchprodukte, Demeter-Fleisch, Eis oder Kaffee. Espresso kann übrigens auch im Laden geordert und auch probiert werden, Kuchen gibt es auch zum Mitnehmen.

Nachhaltigkeit ist Patrick Berndt in seinem Lebensmittelgeschäft Up’n Barg wichtig. (PETRA STUBBE)

„Ich habe schon vor 17 Jahren drüber nachgedacht, meinen eigenen Laden zu machen“, erzählt Geschäftsführer Patrick Berndt. Zuvor war der aus Österreich stammende Berndt unter anderem in der Gastronomie im Teestübchen im Schnoor und im Bio-Biss im Alten Fundamt tätig sowie im Einzelhandel bei Kraut und Rüben. „Die Kombination liegt auf der Hand“, meint er, „gute Gastronomie betreiben und gute Lebensmittel verkaufen. Es gibt hier alles, was man zum Leben braucht.“ Und das alles im Zeichen der Nachhaltigkeit, wobei die Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von Bio und Klima zu verstehen ist, sondern auch so, dass die Wertschöpfung im Land bleibt: „Dann ist es ökologischer, die Wege sind nicht so weit. Ich möchte in der Region bleiben.“ Die Eier bezieht er vom Bioland-Hof Meyenburg aus Schwanewede, der Kaffee kommt von Utamtsi aus Worphausen bei Worpswede. Außerdem: Honig aus Visselhövede, Tofu aus Bremen, Käse aus Nienburg, Brot aus Martfeld.

An seinem Eckladen schätzt er das Soziale, „nicht das anonyme Einkaufen wie im Supermarkt. Der Laden wird gut angenommen. Und auch die Nachbarschaft kommt zum Schnacken vorbei.“ Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Sonnabend von 8 bis 18 Uhr.

Saskia Glander leitet die Müller-&-Egerer-Filiale in der Schwachhauser Heerstraße. (PETRA STUBBE)

Schnacken lässt es sich auch gut bei Müller & Egerer in der Schwachhauser Heerstraße 189. Es wird direkt im Laden gebacken, die Produkte kommen möglichst aus der Region: Äpfel aus dem Alten Land, Milch aus Oldenburg, Eier aus Wardenburg. Freundlich ist der Laden mit dem Verkaufstresen, geräumig auch das angrenzende Café, in dem sogar ein Mittagstisch verzehrt werden kann. „Unsere Kunden können es sich im großzügigen Gastraum so richtig bequem machen.“, sagt Filialleiterin Saskia Glander. Und auch auf der Terrasse ist reichlich Platz, um auch bei wärmeren Temperaturen Kaffee und Kuchen genießen zu können. Müller & Egerer hat Montag bis Freitag von 6.30 bis 19 Uhr, am Sonnabend von 6.30 bis 17.30 Uhr sowie am Sonntag von 7.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.