So kahl sah es im Winter vergangenen Jahres am Bahndamm aus. Auch Büsche musten weichen. (PETRA STUBBE)

Der Kahlschlag der Deutschen Bahn entlang der Trasse am Luisental und der Straße Am Herzogenkamp darf nach Ansicht der Horn-Leher SPD-Beiratsfraktion nicht ohne Folgen bleiben. In einem Antrag, der am 19. April in die Beiratssitzung eingebracht werden soll, fordern die Sozialdemokraten den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr auf, bei der Deutschen Bahn auf Nachpflanzungen von Bäumen und Sträuchern zu pochen - und damit die Gefahr des Abrutschens der Hänge vom Gleisbett auf die Straßen einzudämmen. Bei weiteren Ersatzpflanzungen sei zudem darauf zu achten, das diese ausschließlich im Stadtteil Horn-Lehe realisiert werden. „Leider hatte der Beirat an dieser Stelle kein Mitspracherecht“, sagt Fraktionssprecherin Catharina Hanke. Nun erwarte sie zumindest, dass dieser Verlust in Horn-Lehe ersetzt werde.

Seitens der Christdemokraten kann die SPD am kommenden Donnerstag auf Unterstützung bauen. „Diese Idee deckt sich komplett mit der CDU-Meinung“, betont Fraktionssprecher Claus Gülke. Auch er vertrete die Auffassung, dass entsprechende Nachpflanzungen vor Ort im Stadtteil geplant werden sollten.

An dem Tag, als die Baumfällungen am Bahndamm in Horn-Lehe bekannt wurden, liefen bei den Grünen die Telefone heiß, erinnert sich Fraktionssprecher Dieter Mazur. „Mit großer Bestürzung haben wir dann zusehen müssen, wie in der Straße Am Herzogenkamp alle Bäume und Sträucher bis auf die Wurzel abgesägt wurden“, sagt er. „Besonders ärgerlich war, dass der Beginn der Fällaktion zunächst weitgehend unbemerkt blieb, weil im Radio die Umleitung der Buslinien mit Fahrbahnabsenkungen begründet worden war.“ Erst bei einem Besuch vor Ort sei der wahre Grund der Verkehrsbehinderungen zutage getreten, „aber da waren schon viele stattliche Bäume gefällt worden“. Nachfragen der Horner Grünen beim Umweltsenator hätten schließlich ergeben, dass es zwar eine Absprache zwischen der Deutschen Bahn und der Umweltbehörde über Art und Ausmaß der Rodungsarbeiten gegeben habe, diese aber offensichtlich nicht eingehalten wurde. „Von einem totalen Kahlschlag war in dieser Verabredung ganz offensichtlich nie die Rede“, betont Mazur. Aus Sicht der Grünen sei es indiskutabel, dass mit der Begründung „Vorbeugung gegen Sturmschäden“ fast der komplette Bahndamm abgeholzt werde. „Bei den letzten Stürmen ist auf der windabgewandten Seite im Luisental kein einziger Baum umgefallen“, erinnert der Grünen-Sprecher. „Dagegen hat die Deutsche Bahn auf der windzugewandten Seite an der Berckstraße keinen einzigen Baum gefällt.“ Sein Fazit: „Eine vollkommen willkürliche und fachlich überhaupt nicht nachvollziehbare Aktion, ein schlichter Baumfrevel.“ Seitens der Grünen stehen für die kommende Beiratssitzung deshalb mehrere Forderungen auf der Tagesordnung. So seien der Beirat und die Öffentlichkeit im Zuge von geplanten Baumfällaktionen künftig frühzeitig umfassend zu informieren, sodass noch Zeit für kritische Nachfragen und Interventionen der Umweltbehörde bleibe. Geboten sei dabei eine maximale Transparenz über Art und Ausmaß der anstehenden Maßnahmen. Ebenso wie die SPD fordere die Grünen-Fraktion entsprechende Nachpflanzungen am Fuße des Bahndamms. Falls sich die Deutsche Bahn darauf nicht einlasse, erwarte auch sie zumindest Nachpflanzungen im Stadtteil.

In der Beiratsfraktion der Linken sieht man die Angelegenheit ähnlich. „Ich halte den im Auftrag der Deutschen Bahn durchgeführten Kahlschlag nach wie vor für absolut verantwortungslos“, betont Sprecher Manfred Steglich. „Nicht nur gegenüber dem direkten Lebensumfeld der Anwohner, sondern vor allem auch gegenüber dem kostbaren Gut der städtischen Natur.“ Auch seine Fraktion fordere daher Ersatzpflanzungen. Das grundsätzliche Problem bestehe aus seiner Sicht darin, dass das Gelände, auf dem gerodet wurde, der Deutschen Bahn gehört. „Rein rechtlich gesehen kann die Bahn als Eigentümerin dort erst mal machen, was sie will“, sagt Steglich. „Nach Informationen der Behörde standen nur 29 der betroffenen Bäume im Luisental unter besonderem Schutz“, sagt er. „Für 17 von ihnen hatte die Umweltbehörde offiziell eine Fällgenehmigung erteilt, für zwölf eine Erlaubnis, die Kronen bis zu maximal 15 Prozent auszulichten.“ Dass sich die zuständige Behörde nach der großflächigen Fällaktion irritiert zeigte und den Schwarzen Peter umgehend der Deutschen Bahn zuschob, sei aufgrund der erteilten Fällgenehmigung eher unglaubwürdig, argumentiert der Linken-Sprecher.