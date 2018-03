Eine Visualisierung zeigt den geplanten Gebäudekomplex, der aus drei Teilen mit unterschiedlichen Höhen besteht. Auch soll auf rund 1900 Quadratmetern eine grüne Außenfläche entstehen. (HKP)

Das Fraunhofer-Institut Mevis will sich vergrößern und zieht deshalb voraussichtlich im Herbst 2020 um. Der neue Standort liegt nur einige hundert Meter vom jetzigen entfernt an der Max-von-Laue-Straße. Optisch allerdings soll sich der geplante Neubau erheblich vom kantigen TAB-Gebäude am Fallturm unterscheiden, in dem das Institut seit knapp zwei Jahren untergebracht ist.

Ganz im Sinne des Kernthemas Medizin hat sich das beauftragte Architekturbüro die Struktur von Zellen zum Vorbild genommen und daraus einen eigenwilligen asymmetrischen Komplex konzipiert. Nicht nur die Form, auch die Höhe der drei verwobenen Gebäude-Elemente werde variieren, erläuterte Architekt Jens Kruse am Donnerstagabend dem Fachausschuss Bau im Beirat Horn-Lehe, der am Ende für das Projekt votierte. „Das Gebäude wird dadurch von jedem Standpunkt aus unterschiedlich wirken“, versprach er. Im Wesentlichen kommt der geplante 15-Millionen-Euro Bau, mit dem man gerne bereits im kommenden Sommer beginnen möchte - viergeschossig daher. Neben klassischen Büroräumen soll das neue Institut außerdem über drei Seminarräume verfügen, aus denen bei Bedarf ein großer Saal gemacht werden kann.

Grünflächen und Parkplätze inklusive

Das derzeit 90-köpfige Mevis-Team soll im Rahmen des Umzugs deutlich anwachsen, berichtete Institutsleiter Horst Hahn auf Nachfrage von Ulf-Brün Drechsel (FDP). Am neuen Standort soll das Team dereinst auf 150 Mitarbeiter anwachsen, zuzüglich 60 studentischer Hilfskräfte. „Wir werden beim Einzug allerdings nicht voll besetzt starten, sondern wollen uns mit den Einstellungen etwa fünf Jahre Zeit lassen“, erklärte Hahn. „Natürlich können wir als gemeinnützige GmbH nicht mit den Gehältern der freien Wirtschaft mithalten“, sagte er. Daher setze man bei Mevis darauf, mit der guten Ausstattung des Arbeitsplatzes zu punkten. Dazu zähle auch das Angebot, seinen Arbeitsplatz bei Bedarf nach draußen in den Garten verlegen zu können. Denn knapp die Hälfte des 3800 Quadratmeter großen Grundstücks wird einer Grünfläche mit mehreren Terrassen vorbehalten sein. Angrenzend soll ein Fahrradunterstand mit 100 Plätzen entstehen.

Vis-à-vis zum Haupteingang auf der anderen Straßenseite ist der firmeneigene Parkplatz auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern geplant. Auf lange Sicht allerdings werde der aller Wahrscheinlichkeit nach als Erweiterungsfläche des Instituts genutzt. „Wie dann die Stellplätze genau in das Gebäude integriert werden, lässt sich jetzt noch nicht sagen“, erklärte Hahn. In den kommenden sieben Jahren werde sich dort aber ohnehin noch nichts tun.

Karin Garde (Grüne) äußerte sich begeistert über das Neubaukonzept und erkundigte sich nach dem geplanten Belag für den Parkplatzbereich. „Es wäre natürlich wünschenswert, dass dabei so wenig Fläche wie möglich versiegelt wird“, betonte sie. Eine wassergebundene Oberfläche kommt laut Hahn wegen der starken Nutzung allerdings nicht in Frage. „Wir planen eine Pflasterung mit Splittfugen“, sagte er.

Bezüglich der Gebäudehöhe überschreitet die Planung bei allen drei Komplexteilen die vorgeschriebene Höchstgrenze, räumte Kruse auf Nachfrage ein. Während der Bebauungsplan an dieser Stelle 17,5 Meter vorsieht, ragt das Institut auf den Plänen zwischen 20 und 24 Meter in die Höhe. Dafür wollte Birte Eckardt (CDU) gerne den Grund wissen.

„Auf dem Erweiterungsgelände gegenüber ist eine Höchstgrenze von 24 Metern vorgesehen“, erklärte Dennis Lakemann, Stadtplaner beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Und dass der Erweiterungsbau am Ende höher sei als das Hauptgebäude, sei selbstverständlich nicht gewollt. Daher werde die Höchstgrenze entsprechend angehoben, zumal der benachbarte Aldi-Neubau ähnlich hoch werde.

Schwerpunkt von Mevis ist die Entwicklung von Softwaresystemen zur Früherkennung, Diagnose und Therapie unter anderem bei Krebsleiden. Außerdem entwickelt das Institut Softwaresysteme, mit denen sich Studien zur Wirksamkeit von Medikamenten auswerten lassen. Die Kosten für den geplanten Neubau des Instituts werden zu je einem Drittel vom Bund, dem Land Bremen und aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung getragen.