Innensenator Ulrich Mäurer und Ortsamtsleiterin Inga Köstner bei der vergangenen Sitzung des Beirats Hornb-Lehe. (PETRA STUBBE)

Horn-Lehe. „Wir schaffen das, wirklich“ – so lautete die optimistische Losung von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Donnerstagabend, als er dem Horn-Leher Beirat zum aktuellen Stand der Polizeireform 2600 Rede und Antwort stand. Denn das hatte er vor einem Jahr versprochen, nachdem der Beirat das Konzept gemeinsam mit den Beiräten Oberneuland und Borgfeld mehrheitlich befürwortet hatte – nach langer, teils hitziger Diskussion.

Knapp 500 Frauen und Männer durchliefen derzeit die dreijährige Ausbildung an der Polizeischule, berichtete er. Pro Jahrgang seien es 160 Teilnehmer. Bei derzeit 2450 Beamten werde die Zielzahl von 2600 damit im kommenden Jahr erstmals erreicht und sogar leicht überschritten. Rechne man die Zahl der anstehenden Verrentungen gegen, werde das angestrebte Niveau fortan im Bereich 2600 gehalten werden, erklärte Mäurer.

Ein besonderes Interesse des Beirats galt der Besetzung der Kop-Stellen im Einsatzbereich des Horner Polizeireviers. Aktuell sind von den sechs Stellen nur drei besetzt: zwei in Horn-Lehe und eine in Borgfeld. Oberneuland hat seit geraumer Zeit keine festen Kops mehr vor Ort. Mäurer erklärte, dass es zumindest eine Nachbesetzung im Zuge der nächsten Ausbildungsabschlüsse geben werde. Derzeit seien in Bremen 92 von 110 Kop-Stellen besetzt. Die Lücke schließe sich langsam, aber stetig, sagte der Senator. Priorität habe der Nordosten dabei allerdings nur sehr bedingt. „Da gibt es in Bremen einfach Stadtteile mit größeren Problemlagen“, sagte er. Gleichwohl gehe er davon aus, dass im Laufe des kommenden Jahres alle sechs Kop-Stellen besetzt werden könnten.

Um den Zielerreichungsgrad von acht Minuten nach Eingang eines Notrufs künftig wieder garantieren zu können, setzt der Senator vor allem auf eine bessere personelle Besetzung der Einsatzwagen. In diesem Bereich sollen sobald wie möglich drei statt zwei Beamte pro Fahrzeug Standard sein. „Das hat vor allem den Vorteil, dass ein Beamter nach dem Einsatz im Revier den Bericht schreiben kann, während die anderen beiden direkt weiter auf Streife fahren können“, erläuterte er. 30 neue Mitarbeiter seien künftig für den Streifendienst eingeplant.

Die Anzeigenaufnahme, die im Zuge der Reform nicht mehr im Horner Revier abgewickelt sondern im Kommissariat in der Vahr zentralisiert werden wird, sollte laut Mäurer eigentlich ab 1. Oktober an den Start gehen. „Das wird uns aber wahrscheinlich nicht gelingen“, kündigte er an. Es gebe zu wenig fertige Räume und zu wenige Handwerker, die das Problem zügig beheben könnten. Er hoffe nun auf Ende 2018 oder Anfang 2019, sagte der Innensenator.

Erfolgt die Zentralisierung im Kommissariat in der Vahr, bedeutet das für das Horner Polizeirevier, dass die Öffnungszeiten wochentags auf zwei Stunden reduziert werden. „Wahrscheinlich von 10 bis 12 Uhr“, sagte Revierleiter Horst-Günther Feldmann. Ein Fahrzeug werde dem Revier zwar zur Verfügung stehen, das aber für die Kops und nicht für den 110-Prozess eingesetzt werde. Für die Bürger im Einzugsbereich des Horner Polizeireviers mache das allerdings keinen Unterschied, betonte Mäurer auf Nachfrage von Birte Eckardt (CDU). Es sei eine große Anzahl von Streifenwagen ständig in der Fläche unterwegs – künftig dann auch mit besagter verstärkter Besatzung. Wer bei einem Notruf am dichtesten an einem Einsatzort dran sei, fahre dort hin. Wo ein Wagen seine Basis habe oder betankt werde, sei für den 110-Prozess damit unerheblich.