Der Stadtwaldsee ist nur ein Bereich für den sich der Beirat Horn-Lehe wünscht, dass dort Bäume gepflanzt werden. (PETRA STUBBE)

Mindestens 50 neue Bäume sollen im kommenden Frühjahr im Stadtteil gepflanzt werden, fordert der Beirat Horn-Lehe. Konkrete Vorstellungen, an welchen Straßen die Bäume stehen sollen, hat das Stadtteilparlament auch schon: Am Lehester Deich (westlich der Lilienthaler Heerstraße), Horner Heerstraße, Leher Heerstraße, Lilienthaler Heerstraße, Universitätsallee, Hochschulring, Haferwende und Menke-Park. In den zurückliegenden Jahren seien an besagten Standorten etliche Bäume verloren gegangen, hieß es zur Begründung im einstimmig verabschiedeten Antrag der Grünen-Fraktion. Es gelte deshalb nun, den ortsbildprägenden Alleecharakter an diesen Straßenzügen wiederherzustellen. Zudem seien durch den fortschreitenden Klimawandel vermehrt Hitzeperioden zu erwarten, weshalb die schattenspendende Funktion von Baumalleen von elementarer Bedeutung für die Menschen im Stadtteil sei.

Einheimische Arten gewünscht

Entscheidend ist für den Beirat, dass für die Nachpflanzung robuste, einheimische Arten wie beispielsweise Linden ausgewählt werden, mit denen zugleich ein Beitrag zum Insektenschutz gewährleistet werden könnte. Das Stadtteilparlament wies darauf hin, dass es sich bei einem Teil der ausgewählten Standorte – insbesondere am Stadtwaldsee – um einen Anteil aus dem Förderprogramm „1000 Bäume für Bremen“ handele und betonte, dass seine Forderung nach Baumpflanzungen in keinem Zusammenhang mit den geplanten Kompensationen für die geplante Fernwärmetrasse der SWB stehe.

Im nächsten Schritt möchte der Beirat Horn-Lehe in einer gemeinsamen Ortsbegehung konkrete Baumstandorte festlegen. Den Umweltbetrieb Bremen forderte er auf, sicherzustellen, dass in den Folgejahren für eine ausreichende Bewässerung der Bäume gesorgt ist.