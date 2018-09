Pastorin Saskia Schultheis (r.) mit Wiebke Wietschel (v.l.), Habbo Stark und Svenja Richter vom Vorstand. (STUBBE)

Die Andreas-Gemeinde stellt sich neu auf: Nach mehr als 20 Jahren Gemeindearbeit ist Pastor Martin Warnecke in den Ruhestand verabschiedet worden. Seine Nachfolgerin heißt Saskia Schultheis, die nun vom Kirchenvorstand zur Gemeindepastorin gewählt worden ist. Mit einem gut besuchten Festgottesdienst ist Schultheis in die Gemeinde eingeführt worden, im Vikariat der Gemeinde ist sie bereits seit 2014, also seit dem Jahr, in dem die Gemeinde mit dem modernen Kirchengebäude ihr 50-jähriges Bestehen feierte.

Zum Festgottesdienst gab es am Kircheneingang gedruckte Informationen zum Gottesdienstablauf. Die gut 200 Gesangbücher waren allesamt an Besucher verteilt. An der Seite des stellvertretenden Schriftführers des Kirchenausschusses in Bremen, Bernd Kuschnerus, schritt Schultheis zum Glockenklang durch den Mittelgang. Kirchenvorstandsvorsitzender Habbo Stark verlas die von Edda Bosse, Präsidentin des Kirchenausschusses der Bremischen Evangelischen Kirche, und Renke Brahms, Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche, unterzeichnete Ernennungsurkunde.

Kuschnerus erinnerte sich an eine frühere Zusammenarbeit mit Schultheis, besonders an seelsorgliche Töne, die Schultheis oft angeschlagen hatte. In seinen Einsetzungsworten kam Kuschnerus dann auf Jesaja zurück und fragte: „Wie aber geht Trost? Trost geht durch Nähe und Trost geht durch Glauben. Trost geht durch Glauben auch in der Gemeinschaft. Trost geht durch Predigt. Was kannst du deiner Gemeinde mitgeben?“ Anschließend fragte Kuschnerus Schultheis feierlich, ob sie bereit sei zum Dienst in der Andreas-Gemeinde, für Zusammenarbeit zur Ehre Gottes und der Kirche. „Ja“, bestätigte Schultheis zart ins Mikrofon. Dann fragte Kuschnerus die Gemeinde, ob sie mit Schultheis zusammenarbeiten wolle. Ein lautes, einstimmiges „Ja“ schallte durch den Kirchensaal – ein Bund war geschlossen.

Auf Segnung und Lied folgte im Anschluss Schultheis' erste Predigt als Gemeindepastorin. Sie stellte dabei den Satz aus dem ersten Johannes-Kapitel in den Mittelpunkt: „Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.“ „Haben wir die Herrlichkeit gesehen und wer ist wir?“, rührte Schultheis darauf basierend Glaubensgrundsätze an. Sie erzählte von biblischen Geschichten die Erfahrungen vermitteln, lehrreich sind und im Glauben zusammenschweißen – nicht nur Alt-Katholiken, Protestanten oder Methodisten für sich. Schultheis rief auch auf zu staunen und dazu, an Austausch interessiert zu sein. „Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ war das anschließende Lied der Teamer, das auf einen Text bei Lukas zurückgeht.

Zwei Jahre Entsendungsdienst

Auch wenn es Schultheis' erste feste Pastorenstelle ist, ist ihr Gemeindearbeit nicht neu: Hinter ihr liegen zweieinhalb Jahre im Entsendungsdienst. Das bedeutet, dass sie in dieser Zeit in Gemeinden gearbeitet hat, in denen Pastorenstellen vakant waren oder länger anhaltende Krankheit herrschte. Zur neuen Gemeinde hat sie nun einen kurzen Arbeitsweg: „Ich fahre nur sieben Minuten mit dem Rad“, sagte Schultheis. Neben Gottesdiensten und Seelsorge, Seniorenarbeit und Themenabenden sind Saskia Schultheis Andachten wichtig.

Seit April gibt es zudem einen neuen Kirchenvorstand in der Andreas-Gemeinde. „Wir sind offen, sind ein Ort der Entschleunigung“, beschreibt Habbo Stark, Vorsitzender des Kirchenvorstands. Wie viele Gemeinden muss Andreas mit sinkenden Mitgliederzahlen leben, wobei die Gemeinde mit etwa 3000 Mitgliedern schon zu den kleineren von Bremen zählt. „Mitglieder halten und zugewinnen“, sagt Habbo Stark, sei das Ziel seiner Bemühungen mit dem Kirchenvorstand. Dazu möchte er Kooperationen mit Nachbargemeinden eingehen. Durch die geringe Mitgliederzahl ist die Personaldecke der Andreas-Gemeinde dünn. Vieles wird und muss in ehrenamtlicher Arbeit geleistet werden. „Die Diakonie und die Musik“, bezeichnet Stark Themen für Gemeindekooperationen.

Mit dem Kirchenvorstand soll nun ein Konzept für Gottesdienste erarbeitet werden, das von mehr Beteiligung lebt. Durch Vorbereitungstreffen sollen Gottesdienst mit stärkerer Beteiligung von Gemeindemitgliedern und Lektoren Arbeit forciert werden, erklärt Habbo Stark ein nahes Ziel.

Ehrenamtlich funktioniert bereits das Kirchencafé, das an Gottesdienste anschließt und mit der Eine-Welt-Initiative der Gemeinde einhergeht. Jugendaktivitäten sind dank einer starken und verlässlichen Teamer-Gruppe gut besetzt. Diese Teamer standen jetzt im Einsetzungsgottesdienst für Saskia Schultheis ganz vorne am Altar, denn sie hatten Lieder zur Orgelbegleitung eingeübt.

Weitere Informationen

Am Sonntag, 23. September, gibt es um 10 Uhr einen Erntedankgottesdienst mit Christiane und Rolf Quandt und dem Kinderchor. Evangelische Andreas-Gemeinde Bremen, Werner-von-Siemens-Straße 55, Telefon: 251 17 70, E-Mail: buero.andreas@kirche-bremen.de.