Laut einer Projektgruppe könnte anstelle der Flüchtlingseinrichtung „Borgfelder Warft“ ein Bürgerhaus entstehen. (Klaus Göckeritz)

Dorfgemeinschafts- oder – unter einem gemeinsamen Dach – über ein multifunktionales Gebäude wurde und wird im Ortsteil schon länger diskutiert. Dahinter stehen Bestrebungen des Bürgervereins, des Seniorenbeauftragten und des Runden Tisches, der sich im Ortsteil um die Betreuung der jungen Flüchtlinge kümmert. Bislang scheiterten die Bemühungen um diese große Lösung vorrangig an der Grundstücksfrage.

Jetzt machte die Projektgruppe des Runden Tisches einen modifizierten Vorschlag: Das Grundstück an der Straßenbahn-Wendeschleife in Borgfeld, auf dem zur Zeit noch die Flüchtlingseinrichtung „Die Warft“ steht, soll für den Bau und den Betrieb eines Bürgerhauses genutzt werden. Diese Option bietet sich aus Sicht der Ehrenamtlichen geradezu an. Die Warft, die derzeit noch unbegleitete jugendliche Flüchtlinge betreut, wird laut Beschluss des Bremer Sozialressorts zum Jahresende geschlossen.

Diese Lösung empfahl die aus dem Runden Tisch Borgfeld hervorgegangene Projektgruppe für ein multifunktionales Bauprojekt nach Auskunft der Sprecher Hermann Vinke und Uwe Rosenberg nach der jüngsten Zusammenkunft einstimmig. Das Gelände gehöre der Stadt Bremen, zum Teil auch dem TSV Borgfeld und sei von seiner Lage her „hervorragend geeignet“, verschiedene Funktionen zu erfüllen, zum Beispiel auch alteingesessene und neue Borgfelder Wohngebiete zu verbinden, heißt es zur Begründung. Als Finanzierungsmodell empfiehlt die Projektgruppe die Gründung einer Genossenschaft. In diesem Zusammenhang richtet die Bürgerinitiative einen Appell an einzelne wohlhabende Bürgerinnen und Bürger in Borgfeld, „mit gutem Beispiel voranzugehen“ und den Grundstock für eine solche Genossenschaft zu schaffen. Nach Ansicht der Gruppe wären dann vermutlich auch andere Einwohner bereit, nach ihren Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten. Das Grundstück selbst könne zum Beispiel auf hundert Jahre in Erbpacht übernommen werden.

Multifunktionales Projekt

Der Bürgerverein Borgfeld und ein eigens gegründeter Förderverein zum Bau eines Dorfgemeinschaftshauses Borgfeld bemühen sich seit längerem, einen zentralen Treffpunkt im Stadtteil zu verwirklichen. Die Projektgruppe des bürgerschaftlich orientierten Runden Tisches hat sich dieses Anliegen zu Eigen gemacht und die bisherigen Planungen durch weitere Ideen ergänzt, sagen Hermann Vinke und Uwe Rosenberg weiter. Danach soll das Bürgerhaus nicht nur einen Versammlungsraum für größere Veranstaltungen enthalten und nicht nur das Heimatarchiv aufnehmen sowie Platz für Seminare und Ausstellungen schaffen, sondern auch Theatergruppen und den beiden Borgfelder Grundschulen für zusätzliche Aktivitäten zur Verfügung stehen.

Es gehe der Projektgruppe um vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Jung und Alt, heißt es zur Ausrichtung. Angeregt werden zum Beispiel auch Seminare zur Erwachsenenbildung, ein „Wümme-Lab“ als Forschungslabor für Schülerinnen und Schüler, ein Internet-Café mit Info-Börse für Jugendliche und eine Zukunfts-Werkstatt. Die Borgfelder Sportvereine könnten ebenfalls profitieren, indem sie die Räume zum Beispiel für Yoga-Kurse und andere sportliche Aktivitäten nutzten.

Aus Sicht der Gruppe wäre das Bürgerhaus der erste Schritt zur Verwirklichung eines multifunktionalen Projektes, das in einem späteren Schritt auch bezahlbare Wohnungen für Migranten, Studentinnen und Studenten sowie Senioren umfassen soll. Die Realisierung aller drei Vorhaben auf einem größeren zusammenhängenden Gelände gestaltet sich laut Projektgruppe unter den gegenwärtigen Bedingungen auf dem Borgfelder Immobilienmarkt schwierig, für eine große Lösung fehle ein entsprechendes Grundstück in zentraler Lage. Die Suche nach einer Fläche für die Realisierung von kostengünstigem Wohnraum wollen die Ehrenamtlichen aber fortsetzen.

Aktuell geht es den Initiatoren darum, die Vorschläge des Runden Tisches für ein Bürgerhaus bei den Borgfelderinnen und Borgfeldern im Ortsteil und darüber hinaus bekannt zu machen und für eine breite Unterstützung zu werben. Adressaten sind insbesondere auch der Beirat auch die Stadt. „Wir sehen uns als Impulsgeber und werden in Abstimmung mit allen Beteiligten in jeweils enger Abstimmung die nächsten formalen Schritte beraten“, so Hermann Vinke.