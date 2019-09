Mal anders gesehen: Blick vom Brill-Parkhaus auf die Handwerkskammer. (Roland Scheitz)

Bremen kann man jetzt auch aus hoher Warte erkunden. "Über den Dächern von Bremen" heißt eine neue Stadtführung. Bei der Premiere nahm Andreas Calic die Teilnehmer mit auf vier bekannte und weniger bekannte Dächer wichtiger Gebäude in Bremen. Wer Höhenangst hat, sollte sich allerdings zweimal überlegen, ob er an dieser Art der Stadtführung teilnimmt.

Die erste Station der Tour führt auf das Dach der Kunsthalle. Die sonst nicht öffentlich zugängliche Fläche bietet einen weiten Blick auf den östlichen Teil Bremens. „Man kann dem Viertel von hier aus auf den Kopf gucken“, sagt Calic und schmunzelt. Der Historiker zeigt Bilder aus dem 19. Jahrhundert, so können sich die Teilnehmer ein Bild davon machen, wie Bremen vor vielen Jahren aussah.

Kaum vorstellbar, dass im heute so lebendigem Viertel früher geradezu nichts war. „Der Osten war ein totes Gebiet, einzig das Ostertor war dort“, berichtet Calic. Eine Aufnahme des Polizeireviers zeigt, wie prachtvoll die beiden Türme früher ausgesehen haben müssen. Doch wurden diese während des Zweiten Weltkriegs zerstört und weniger prunkvoll nachgebaut. Die Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg sind leider auch stetiger Begleiter der Tour.

Als nächstes geht es auf das Dach der Baumwollbörse. Von hier aus hat man einen Blick auf die St. Johann-Kirche, die einzige Klosterkirche Bremens. Auch Teile des Schnoors lassen sich von hier aus erblicken. „Es sieht alles ein wenig ungewohnt aus, weil man Bremen ja sonst immer nur 'von unten' sieht“, sagt York Nohwasser, der zusammen mit Ulrich Halfmann auf Einladung Calics zur Führung geladen ist. Die beiden bieten selbst auch Führungen an und nehmen an der Premiere teil, um Calic zu unterstützen und zu prüfen, ob die Wege (von Station zu Station) gut begehbar sind und ob das Konzept der Führung stimmt. „Wir sind sehr zufrieden, die Tour ist wirklich spannend“, verrät Nohwasser.

Immer neue Dinge kennenlernen

Als gebürtige Bremerin hat Monika Rodheburg schon viele Stadtführungen mitgemacht und ist jedes mal begeistert davon, dass es viele Orte gibt, die man so noch gar nicht kennt. „Man lernt immer neue Dinge von Bremen kennen, das finde ich klasse“, sagt sie.

Als nächstes wird das Dach des Parkhauses am Ansgariquartier betreten. „Das hier ist eine schöne Schnittstelle zwischen Altstadt und dem Stephaniviertel“, berichtet Calic. Der Historiker berichtet von der Ansgariikirche und was es mit dem Gauß’schen Punkt auf sich hat. Wer hätte gedacht, dass die letzte Laufnummer des 10 DM-Scheins uns einen Hinweis darauf gibt?

Die Künstlerin Kate Mielke nimmt häufig an Stadtführungen teil, um daraus Inspiration für ihre Kunst zu schöpfen. „Es ist schön, irgendwohin zu gehen, wo es weit ist und wo man nicht mit Details zugeknallt wird, das befreit den Kopf“, erzählt die Künstlerin.

Die letzte Station führt zu einem frei zugänglichen, öffentlichen Dach. Ein echter Insidertipp. Das Dach des Bambergerhauses bietet einen umfassenden Blick Richtung Überseestadt. Das 1907 gegründete Kaufhaus Julius Bamberger ist das erste Hochhaus Bremens. Calic berichtet über die Geschichte des Kaufhauses und geht dabei auf die Biografie von Julius Bamberger ein. Im Treppenhaus des Bambergerhauses ist eine Dauerausstellung zum Leben des jüdischen Kaufmanns eingerichtet.

Mehr zum Thema Die goldene Scheibe an der Katharinen-Passage Bremer Geheimnisse: Mönche und eine Heilige Sehr wenige Menschen bemerken sie, dabei ist sie gar nicht versteckt - die große, goldenen Scheibe ... mehr »

Noch zwei weitere Termine bietet Calic in diesem Jahr für die Führung „Über den Dächern von Bremen“ an. Der Historiker organisiert die Führungen für den Verein Stattreisen Bremen an und ist sehr zufrieden mit der Premiere. „Am Anfang war ich sehr nervös, ob das auch alles so klappt, aber es lief sehr gut“, verrät er. Auch im nächsten Jahr soll es die Führung geben und zwar immer am letzten Sonntag des Monats.