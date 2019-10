Das Orgateam des Lebendigen Adventskalenders Oberneuland 2019. (Stadler)

Ein Jahr Pause hatten sich die Organisatorinnen vom Lebendigen Adventskalender Oberneuland verordnet, um sich neu zu strukturieren. Das Jahr ist um, das Team verstärkt – der Adventskalender wird 2019 wieder seine Türen öffnen, oder vielmehr seine Gartenpforten. „Alle Darbietungen finden unter freiem Himmel statt – bei jedem Wetter“, erzählt Ulrike Stadler, die den Adventskalender 2013 in Oberneuland etabliert hat. „Ich kannte das Konzept aus Kiel, wo wir lange gelebt haben“, erzählt sie. „Als wir dann nach Oberneuland umgezogen sind, kam mir die Idee, so etwas hier zu versuchen, weil mir das Konzept so gut gefiel.“ Außerdem habe sich damit eine gute Gelegenheit geboten, Kontakte in ihrer neuen Wahlheimat zu knüpfen. „Ich habe dann eine Anzeige in der Zeitung geschaltet und nach Mitstreitern gesucht“, erinnert sie sich. Der Plan ging auf. Gemeinsam mit Christine von Mering, Gaby Nickel und Yvonne Dünnebier hat Ulrike Stadler seither fünf Lebendige Adventskalender organisiert.

Nach der selbstverordneten Pause im vergangenen Jahr hat sich einiges geändert: Susanne Bódvay, Bettina Dönch und Becky Hatt-Albrecht sind zum Team dazugestoßen, das Plakat wird von einer professionellen Grafikerin gestaltet, die Homepage ist online und der Anmeldeschluss hat sich nach hinten verschoben. Das Konzept indes ist dasselbe geblieben: Vom 1. bis 23. Dezember öffnet je ein Oberneulander Haushalt seine Gartenpforte und erfreut die Besucher mit einem kleinen adventlichen Beitrag. „Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um Selbstgemachtes und gute Ideen“, betont Stadler. „Häufig sind es musikalische Darbietungen oder es werden Geschichten erzählt.“ Auch Erzählungen über Weihnachten, wie es früher war oder in anderen Teilen der Welt gefeiert wird, ein Maskentheater und eine Lichtmeditation habe es schon gegeben. „Das Jugendzentrum Sasu führt meistens einen Tanz auf und war beim letzten Mal mit einem kleinen Theaterstück dabei“, erzählt die Initiatorin. Falle ein Gastgeber kurzfristig aus, stelle das Organisation-Team ein spontanes Kurzprogramm auf die Beine, damit die Besucher sich nicht umsonst auf den Weg gemacht haben. „Vermutlich würde es dann einfach ein ,Rudelsingen‘ geben“, sagt Stadler. „Bisher ist das aber noch nicht vorgekommen.“

An den Sonntagen pausiert der Adventskalender - diese Termine sind traditionell der Adventsmusik im Kerzenschein in der Oberneulander Kirche vorbehalten. „Da wollten wir natürlich nicht in Konkurrenz treten“, betont Stadler. Rund 30 Minuten dauert an den übrigen Tagen das „Türchen öffnen“, das immer um 18.30 Uhr beginnt. Der Ablauf ist dabei stets derselbe. „Wir beginnen mit einer Begrüßung, dann folgt der individuelle Beitrag, und anschließend singen wir gemeinsam“, sagt Stadler. Zum Abschluss werde eine Laterne an den Gastgeber des kommenden Abends übergeben. „Dieser persönliche Bezug und das namentliche Kennenlernen der Nachbarn ist ein wichtiger Bestandteil des lebendigen Adventskalenders.“

Damit die Oberneulander Bürger frühzeitig mitbekommen, wer an welchem Tag einen Beitrag zum Adventskalender leistet, hängen die Gastgeber bereits Ende November ihre Kalenderzahl gut sichtbar am Gartentor oder im Fenster auf. Datum und Adressen werden darüber hinaus aber auch auf Plakaten und der neuen Internetseite nachzulesen sein. Außer, dass die Gastgeber ihre Besucher in Oberneuland empfangen müssen, gibt es keine weiteren Auflagen für eine Teilnahme. „Alle, die Interesse haben, sind willkommen, mitzumachen – dasselbe gilt für die Besucher“, so Stadler. Ihre Intention für den Lebendigen Adventskalender lag seinerzeit darin, den Oberneulandern eine Auszeit in der trubeligen Adventszeit zu ermöglichen. „Darüber hinaus möchten wir die Kommunikation im Stadtteil zwischen Nachbarn, Neuzugezogenen, jungen und alten Menschen fördern“, sagt sie. Da sich der Stadtteil über eine relativ große Fläche erstrecke, biete der Adventskalender den Teilnehmern eine gute Möglichkeit, „ein bisschen über den Tellerrand zu schauen“.

Aktuell sind noch neun Türchen unbesetzt, für die das Organisationsteam nun engagierte Gastgeber sucht. „Wenn wir einen Termin nicht vergeben können, fällt der Adventskalender an diesem Tag aus“, sagt Stadler. Um selbst ein Alternativprogramm auf die Beine zu stellen, dafür fehle ihr und ihren sechs Mitstreiterinnen die Zeit. Bis zum 1. November haben ambitionierte Bürger noch Zeit, sich per E-Mail unter adventskalender.oberneuland@gmail.com oder telefonisch bei Yvonne Dünnebier (2585326) oder Ulrike Stadler (0171/8393158) als Gastgeber anzumelden. Am 14. November folgt dann noch eine weitere Neuerung. „Wir treffen uns mit allen Gastgebern zu einem Infoabend, um alles einmal durchzusprechen und uns gegenseitig kennenzulernen“, sagt Stadler.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Lebendigen Adventskalender sind auf der Homepage unter www.adventskalender-oberneuland.de nachzulesen.