Beim Boule-Spiel wird am Ende genau gemessen. (Björn Hake)

Boule erfreut sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit – auch in Oberneuland. Künftig bestehen im Stadtteil noch bessere Bedingungen, eine ruhige Kugel im friedlichen Wettstreit zu schieben. Denn der Turnverein Oberneuland (TVO) weiht am Sonnabend, 27. April, um 15 Uhr seinen neuen Bouleplatz nahe der vereinseigenen Halle am Vinnenweg 91 ein. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, an der Einweihung teilzunehmen, und können den Freizeitsport dabei auch einmal selbst ausprobieren.

„Boule ist eine wunderbare Mischung aus Sport, Entspannung und Geselligkeit“, sagt Gerd Thevissen, Übungsleiter der Boule-Abteilung im TVO. Ob Mann oder Frau, jung oder alt, stark oder schwach, beim Boule kann jeder mit jedem spielen“, betont Thevissen. Die Abteilung besteht bereits seit rund zehn Jahren und spielte bisher in der wärmeren Jahreszeit auf einer Wiese an der Turnhalle. Das war alles andere als ideal, weil es für die Kugeln zuweilen eine Holperbahn war. Jetzt bestehen auf einer befestigten (aber wasserdurchlässigen) Fläche von 13 mal drei Metern bessere Bedingungen für die Boulefreundinnen und -freunde, die sich immer dienstags von 14.30 bis 16.30 Uhr treffen. Neuzugänge seien immer gern gesehen, betont Thevissen.

Im Winter wird übrigens nicht pausiert: „Dann spielen wir Hallen-Boccia nach den selben Regeln, allerdings mit weichen Bällen“, berichtet der Übungsleiter.

Das Boule-Spiel gibt es in mehreren Varianten, in Deutschland ist Pétanque am beliebtesten. Gespielt wird mit Metall­kugeln und einer hölzernen Zielkugel, genannt Cochonnet. Es gibt verschiedene Spielarten, je nachdem, wie viele Spieler dabei sind. Beim Triplette (drei gegen drei) hat jeder Teilnehmer zwei Kugeln, bei weniger Mitspielern erhält jeder drei Kugeln. Ziel des Spiels ist es, die eigenen Kugeln näher an das Cochonnet zu platzieren als das dem Gegner gelingt. Eine Mannschaft erhält so viele Punkte, wie Kugeln näher am Cochonnet liegen als die beste Kugel des Gegners.