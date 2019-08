Die Beetpatenschaften in der Grünanlage möchte Michael Koppel gerne ausbauen. (Bernd Kramer)

In der neuen Sparkassen-Filiale im Mühlenviertel soll ab sofort regelmäßig diskutiert werden. Am Dienstag, 6. August, wird das Foyer erstmals zum Forum werden, in dem es um Themen rund um das Leben in Horn-Lehe gehen soll. Der Kulturraum Horn-Lehe möchte hier gerne eine Talkrunde etablieren, zu der – je nach Themenschwerpunkt – sachkundige Gäste eingeladen werden, um miteinander zu diskutieren.

Initiator und Moderator des neuen Veranstaltungsformats ist Stadtteil-Chronist Michael Koppel. Inspiriert habe ihn Jens Schmidtmann mit seiner Senioren-Talkshow, zu der Koppel schon zweimal als Gast geladen war, erzählt er. „Im Gegensatz zu Jens Schmidtmann möchte ich aber den Informationsaustausch über Stadtteilthemen in den Mittelpunkt der Veranstaltung stellen“, sagt Koppel. Die Idee habe er schon länger mit sich herumgetragen, und mit der Eröffnung der neuen Sparkassen-Filiale habe sie nun endlich konkrete Konturen angenommen.

Den Auftakt des Kulurraum-Talks bildet das Thema Senioren in Horn-Lehe. „Der Stadtteil beherbergt zahlreiche Seniorenheime, und ein großer Teil der Horn-Leher Bevölkerung hat das Seniorenalter erreicht“, begründet Koppel die Themenwahl. Zentrale Fragen in der Talkrunde sollen sein: Was benötigen Senioren vor Ort, was bietet der Stadtteil für die alternde Gesellschaft und wo ist Nachbesserung nötig und möglich? Als Gäste begrüßt Koppel den Horner Sparkassen-Filialleiter Marc Erigson, Hauptkommissar Horst-Günther Feldmann, Klaus Nullmeyer von der Begegnungsstätte im Johanniter-Haus und ein Mitglied der Seniorenvertretung Bremen. Außerdem wird der Sportpädagoge Raimund Michels mit Bewegungsliedern – nicht nur für Kinder – erwartet.

Wenn sich die Talkrunde so entwickelt, wie es sich ihr Initiator erhofft, soll sie künftig etwa im sechs- bis achtwöchigen Turnus stattfinden. „Der Terminkalender der Sparkassen-Filiale ist ziemlich voll, aber in diesem Rhythmus könnte es aller Voraussicht nach möglich sein, das Foyer für den Kulturraum-Talk zu nutzen“, erzählt Koppel. Die Konditionen für die neuen Räumlichkeiten seien angesichts der kostenlosen Veranstaltung optimal. „Wir müssen für die Nutzung nichts bezahlen“, sagt er.

Für die kommenden Talkrunden hat Koppel bereits eine Themenliste angelegt. Über Sport will er in Anbetracht der sanierungsbedürftigen Uni-Sporthallen sprechen, außerdem über Arm und Reich und über Jugend, „gerne unter Mitwirkung des Jugendbeirates“, sagt er. Auch vom Publikum wünscht er sich, dass es sich hier und da mit Fragen und Anregungen in die Diskussion einbringt. Themenvorschläge für den Kulturraum-Talk seien ebenfalls jederzeit willkommen. Pro Veranstaltung veranschlagt Koppel etwa anderthalb Stunden - inklusive Unterhaltungseinlage. „Wer Lust hat, sich musikalisch einzubringen, kann sich gerne bei mir melden“, sagt er.

Mit der Sparkassen-Filiale sowie dem alten und dem neuen Ortsamt haben der Bürgerverein und der ihm angehörende Kulturraum nun also drei Veranstaltungsorte in Horn-Lehe. Die jahrelange Suche nach einer festen Bleibe sei damit aber nicht passé, betont Koppel. „Insbesondere über dem ehemaligen Ortsamt an der Berckstraße schwebt ja nach wie vor das Damoklesschwert des Abrisses“, sagt er. Gleichwohl könne man mit den drei Standorten als vorläufige Lösung sehr zufrieden sein.

Der Kulturraum-Talk zum Thema Senioren am Dienstag, 6. August, beginnt um 16.30 Uhr im Foyer der Sparkassen-Filiale an der Gerold-Janssen-Straße 5-7. Auch der nächste Termin steht bereits fest: Am 24. September, 16.30 Uhr, soll es im Sparkassen-Foyer entweder um Sport oder um das Thema Arm und Reich gehen. Der Eintritt zum Kulturraum-Talk ist frei, es wird allerdings um Spenden für einen sozialen Zweck gebeten.