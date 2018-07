Marcus Schleef (von links) vom Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren, Senator Ulrich Mäurer und Karl-Heinz Knorr, Chef der Berufsfeuerwehr, vor den offiziell übergebenen Fahrzeugen. (PETRA STUBBE)

Der Neue ist da. 18 Jahre ist er alt und damit der Jüngste bei der Freiwilligen Feuerwehr Lehesterdeich. Sein Name: HLF 16/16. Ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug, geerbt von der Bremer Berufsfeuerwehr. Kürzlich hat Innensenator Ulrich Mäurer es zusammen mit vier weiteren Fahrzeugen an die Freiwilligen Feuerwehren Vegesack, Mahndorf, Schönebeck und Lehesterdeich übergeben.

Da war der HLF 16/16 allerdings schon ein paar Wochen für die Feuerwehr Lehesterdeich im Einsatz, und zwar im wörtlichen Sinne. „Wir hatten ganz gut zu tun“, erzählt Wehrführer Thorsten von Thaden. Etwa 20 Einsätze hätten sie in diesem Jahr schon gehabt, 2017 seien sie 111 mal ausgerückt. Aktuell besteht die Feuerwehr aus 50 Aktiven, 25 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr sowie der Reserve- und Altersabteilung mit 15 Mitgliedern.

Mit dem Neuzugang ist der Wehrführer zufrieden. 18 Jahre seien kein Alter für einen Feuerwehrwagen, sagt er. Gelaufen habe er etwa 65000 Kilometer. „Bei den kurzen Fahrten kommt nicht viel zusammen.“ Sein Vorgänger habe knapp 200000 Kilometer gelaufen, als er jetzt ausgemustert worden sei. Der war eigentlich längst ein Fall für das H-Kennzeichen, das Fahrzeuge ab 30 Jahren als Oldtimer ausweist. Baujahr 1983.

Wassertank fasst 1600 Liter

„Dagegen ist der Neue topmodern“, sagt von Thaden. Außerdem sei er wasserführend - einer von nunmehr vieren im Fuhrpark. 1600 Liter fasse sein Tank. Im Einsatz reiche das gerade einmal für eine Minute. Deshalb stehen in den Hallen der Feuerwache Am Lehester Deich auch noch zwei Tanker – jeder von ihnen mit einem Volumen von 5000 Litern. Weitere 1000 Liter finden im Tank des Katastrophenschutzwagens der Wehr Platz. Der sei mit seinen sieben Jahren eigentlich der Jüngste im Fuhrpark, zähle aber nicht, sagt von Thaden. „Den hat der Bund bezahlt, nicht die Stadt.“ Dass die Freiwillige Feuerwehr Lehesterdeich kein Neufahrzeug bekommen hat, ärgert von Thaden nicht. Er kann das verstehen. „Da hatten Vegesack und Mahndorf einfach Vorrang, weil es bei ihnen Ausfälle gab“, erzählt er. Der gebrauchte Neue seiner Wehr sei technisch ebenfalls einwandfrei. Die Ausstattung der beiden neuen Fahrzeuge in Mahndorf und Vegesack, die sei freilich moderner als bei ihrem HLF 16/16. „Die Handhabung ist natürlich einfacher, und sie haben Hydrauliksitze“, zählt er auf. Trotzdem sei Lehesterdeich mit dem neuen Wagen jetzt insgesamt richtig gut aufgestellt. „Im Bremer Vergleich bewegen wir uns jedenfalls ein­deutig im oberen Bereich“, sagt der Wehrführer.