Mit dem nahenden Frühjahr werde es jetzt Zeit, noch Kästen anzubringen oder sie zu säubern. „Der Nistkasten löst nicht unsere ökologischen Probleme, aber er mildert sie ab“, betont Nabu-Geschäftsführer Sönke Hofmann, „jeder Kasten erhöht die Chancen einer Vogelfamilie, sich trotz mangelnder Nahrung und freilaufender Katzen erfolgreich zu vermehren.“ Natürliche Höhlen würden Stadtbäume unter dem Diktat der „Verkehrssicherungspflicht“ gar nicht mehr entwickeln, so der Nabu, und auch zahlreiche Spalten an Gebäuden würden im Zuge von Energiesanierungen konsequent verschlossen werden. Auch wenn in der Stadt seltene Vogelarten nur vereinzelt brüten, müsse der Mensch mit Nistkästen helfen. „Denn auch hübsche Blaumeisen und tolle Sänger wie Amsel und Singdrossel tragen zur Naturvielfalt bei“, so Sönke Hoffmann, und weiterhin vertilge zum Beispiel ein Kohlmeisenpärchen samt Nachwuchs im Jahr über 100 Kilogramm Insekten, die in Gärten oft zu „Schädlingen“ werden.

Doch wie kann man mit Nistkästen effektiv helfen? Ein Nistkasten, der in einer Saison nicht angenommen wurde, hat an einem anderen Standort vielleicht bessere Chancen. Mehrere Kästen nebeneinander vertragen allerdings nur Koloniebrüter wie Spatz, Mauersegler und der Vogel des Jahres, der Star. Bei den meisten Kästen reichen in ruhigen Gärten zwei Meter als Aufhänghöhe aus. „Herrscht im Garten mehr Trubel, kann man die Kästen mit einem Drahthaken und einer Lanze über einen höheren Ast hängen“, rät der Nabu. Diese Methode sei viel sicherer als das Turnen auf der Leiter und außerdem viermal so schnell, wie Sönke Hofmann aus eigener Erfahrung berichtet. Doch nur Arten wie Turmfalken oder Eulen bevorzugen größere Höhen.

Von Vorschriften, eine Mindestdicke von Kastenwänden einzuhalten oder das Flugloch exakt nach den Himmelsrichtungen auszurichten, solle man sich nicht irritieren lassen: „Höhlenbrüter sind oft Nachmieter der Spechte, die ihre Höhlen gerne ins morsche Holz zimmern. Und auf der Wetterseite faulen die Stämme zuerst“, so der gelernte Förster Sönke Hofmann. Eine Ausrichtung zwischen Süd und Ost sei jedoch ebenso ein „freundlicher Service“ wie das Ausräumen der alten Nester im Herbst oder im Spätwinter, um Parasitenbefall zu verhindern.