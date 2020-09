Möbeltischler Martin Wilmes präsentiert Wohnaccessoires wie seinen Holzhocker auf dem er sitzt. (PETRA STUBBE)

Kürzlich herrschte buntes Treiben im grünen Park rund um das Haus Riensberg am Focke-Museum. Wo sonst Spaziergänger ihre Ruhe suchen, hatten rund 30 Bremer Kunsthandwerker aus den Gewerken Holz, Schmuck, Keramik, Metall, Stein, Papier und Textiles ihre Gemeinschaftsausstellung aufgebaut. Weiße Schirme, flatternde Bänder, metallische Windspiele und kreativ gestaltete Präsentationen zu dem Motto „Ins Grüne“ lockten bei spätsommerlichem Wetter die Besucher zum Flanieren. Endlich ein weiterer Lichtblick nach der langen Corona-Durststrecke für Kunst und Kultur.

Gemäß dem erforderlichen Hygienekonzept war alles perfekt organisiert. Ein übersichtlicher Eingangsbereich zur Registrierung der Besucher befand sich am Tor vor dem Haus Riensberg und führte rechterhand auf den kurzweiligen Rundkurs durch die Vielfalt des Kunsthandwerks im Verband Angewandte Kunst Bremen (AKB). Zwischendurch war manchmal leise Akkordeon-Musik zu hören.

Ein Holzbett unter der Linde

Gleich am Anfang hatte der Möbeldesigner Marco Klopsch neben dem Haus Riensberg einen großen Bettrahmen aus naturbelassenem Lindenholz aufgebaut. Am Kopfteil sind organische Elemente der Baumrinde harmonisch eingearbeitet. Als echter Hingucker stand das Bett im Schatten eines Lindenbaums, rechts und links flankiert von massiven Hockern aus zweifarbigem Walnuss-Holz.

Susanne Vorsprecher hat ihr Mobile aus Aluminium mit Glasperlen in einen Baum gehängt. (PETRA STUBBE)

Direkt dahinter zeigten die Textilgestalterinnen Julia und Nicola Hübotter ihre modischen Strickwaren, Jacken und locker gestrickte bunte Wollschals. Zudem hatten sie ein Fahrrad, dekoriert mit handgenähten Einkaufstaschen aus dem Netzstoff ehemaliger Werbebanner, „ins Grüne“ gestellt. Dabei waren einige Motive von Ausstellungen im Hafenmuseum noch deutlich zu erkennen. Eine interessante und nachhaltige Recycling-Idee.

Am Sonntagnachmittag waren Christiane und Thomas Theye mit ihrem Golden Retriever Elly in die Ausstellung gekommen. Sie schätzen das Bremer Kunsthandwerk sehr und haben schon einige Stücke in Haus und Garten. „Die rund geformten urigen Holz-Vogelkästen von Peter Heidhoff sind unsere Lieblinge“, erzählt Christiane Theye.

Der Holzgestalter Hergen Garrelts aus Bad Zwischenahn war als Gast zur diesjährigen Ausstellung eingeladen. Seine Holzbretter aus Nussbaum oder Esche haben immer ein Loch zum Anfassen oder Aufhängen, deshalb waren etliche Exemplare mit grober Schnur an Baumzweige gebunden. Für die Präsentation der Arbeiten aus seiner Tischlerwerkstatt hatte er noch zwei interessante „Schnapsschränke“ mitgebracht. Von außen wirken sie wie kleine Holzstapel, aber wenn man die Tür öffnet, sind robuste Metallelemente integriert, um Flaschen und Gläser zu verstauen.

Vögel und Fische im Eichenbaum

An einem Weg im Park hatte Keramikerin Frauke Alber auf der flach gemauerten Balustrade eine wunderbare Parade mit verschiedenen goldbemalten Vasen aufgebaut. „In den letzten sechs Wochen haben wir in unserem Atelier gemeinsam mit der Auszubildenden unzählige Vasenformen in Serie gedreht, um für die Prüfung alle Handgriffe zu beherrschen“, berichtet die Keramikmeisterin, die zum Vorstand des AKB gehört. Mittendrin hatte Frauke Alber einen mit goldenen Tassen, Zuckertopf und Milchkännchen gedeckten Kaffeetisch platziert. Der Clou dabei war die flauschig weiße Tischdecke mit frisch gekeimter, grüner Kresse.

Möbeltischler Martin Wilmes war mit seinem grün gestrichenen nostalgischen Wohnwagen in einer lauschigen Ecke zu finden. Auf einem großen Holztresen präsentierte Wilmes praktische Wohnaccessoires vom Tablett über Messerblock bis zum Schlüsselbrett. Aber als Star an seinem Stand war der Hocker „Solouno“ in unterschiedlichen Holz-Varianten ausgestellt. Das massive Möbelstück kann ebenso als Bank, Nachttisch oder Couchtisch genutzt werden.

Bei Keramikerin Frauke Alber wird die Kaffeetafel auf einem Kressetischtuch eingedeckt. (PETRA STUBBE)

Die Schmuckdesignerinnen präsentierten ihre wertvollen kleinen Kunstwerke mit originellen Ideen in dieser Freiluftausstellung. Ob mit Moos in verzierten Gläsern, die auf hohen Stelzen standen, oder in geschmückten Kistchen, geschützt mit filigranem Drahtgeflecht. Susanne Vorsprecher aus Bremen-Nord hatte aus dünnem Aluminium-Blech kunstvoll gefertigten Fische und Vögel mitgebracht und als Mobiles in den Eichenbaum gehängt. Die feinen Figuren waren jeweils mit Augen aus farbigen Glasperlen ausgestattet und zeigten dazu einen Kussmund aus leuchtendem Kunststoff.

Auf einem Hügel im Park hatte Steinmetzmeisterin und Bildhauerin Katja Stelljes eine ganz besondere Installation mit Scherben von alten Grabsteinen ausgelegt. Ein magischer Kreis war entstanden. Dabei waren Buchstaben von Familiennamen, Daten und Gedenkzeilen noch bruchstückhaft zu lesen. Aus alten Familien-Grabsteinen gestaltet Katja Stelljes kunstvolle Schalen, die als Skulpturen zum Andenken werden. Der Rundgang durch die Ausstellung endete bei der großen Figur vom griechischen Gott des Feuers von Waldemar Otto. Die Organisatoren freuten sich über den Besucherstrom an beiden Tagen und hatten ihre 400 roten „Wundertüten“ mit Überraschungsobjekten eines Kunsthandwerkers schon am Sonntagmorgen ausverkauft.