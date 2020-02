Es geht los: Nach rund zwölf Jahren Planung hat der Bau des Supermarktes auf dem ehemaligen Sportplatzgelände an der Mühlenfeldstraße begonnen. Auf dem Areal werden neben einer Edeka-Filiale auch Nebengebäude für den Einzelhandel entstehen. „Als Mieter konnten wir einen Haar- und Beautysalon und ein Textilfachgeschäft gewinnen“, teilt eine Edeka-Sprecherin auf Nachfrage mit. Ziel sei es, die neue Filiale zum Weihnachtsgeschäft 2020 zu eröffnen. Das Bauprojekt galt in Oberneuland lange Zeit als umstritten. Nachdem sich in der Bevölkerung erheblicher Widerstand gegen die Pläne für einen Vollsortimenter formiert hatte, wurde seitens des Bauressorts 2013 eine Zukunftswerkstatt zwischengeschaltet, in deren Rahmen die Bürger des Stadtteils Wünsche und Anregungen für die Gestaltung des Areals einbringen sollten.