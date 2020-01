Arne Börnsen (von links), Gerd Schmidt, Jürgen Streckfuß und Christine Börnsen vom Vorstand des Fördervereins wollen das Teufelsmoor zu einem Naturpark erklären lassen – aber nur, wenn alle Akteure vor Ort einverstanden sind. (Peter von Döllen)

Ein Förderverein möchte das Teufelsmoor sowie die Hamme- und Wümmeniederung gerne zum Naturpark erklären lassen. Ziel der Initiatoren ist der Erhalt der Kulturlandschaft durch umweltgerechte Landnutzung – im Konsens mit allen Beteiligten. Dieser Zusatz ist Arne Börnsen wichtig. Ohne die Zustimmung aller Akteure vor Ort laufe gar nichts, betont der Vereinsvorsitzende. Für den geplanten Naturpark Teufelsmoor bedeute das in der Praxis, vor allem einen Konsens zwischen Naturschützern und Landwirten herzustellen. Aber auch die Themen Umweltbildung und Tourismus sollen eine wichtige Rolle spielen.

Für eine Widmung des Areals als Naturpark braucht der Verein zunächst einmal die Zustimmung aller betroffenen Landkreise und Bundesländer. Das sind zum einen Osterholz und Rotenburg und zum anderen Niedersachsen und Bremen. Denn im Südosten erstreckt sich das vom Verein auserkorene Gebiet bis Oberneuland und im Süden bis zum Blockland und zur Borgfelder Wümmeniederung. Im Osten würde es an den Tarmstedter und Zevener Geestrand grenzen, im Norden an Gnarrenburg und im Westen an die Bundesstraße 74. Gerne hätte der Förderverein das Gebiet bis in den Raum Ottersberg ausgeweitet, aber beim Landkreis Verden habe man daran kein Interesse, erzählt Börnsen.

Idee wird den Kommunen präsentiert

Zurzeit sind der Vorsitzende und seine Vorstandskollegen dabei, in den betroffenen Kommunen für ihr Anliegen zu werben. Häufig erscheine den Beteiligten das Projekt Naturpark dabei noch sehr abstrakt, erzählt Börnsen. „So ein Naturpark ist zunächst einmal eine leere Hülle, die durch unterschiedliche Projekte mit Leben gefüllt werden soll“, erklärt er. Die Vernässung von Flächen in den Wintermonaten, um die erheblich gestiegene Mäusepopulation in den Griff zu bekommen, könne beispielsweise ein solches Projekt sein. Vorbild sei hier der Naturpark Dümmer. „Ohne das Einverständnis der Landwirte und Naturschützer vor Ort geht so etwas natürlich nicht“, betont Börnsen. Schließlich sei es nicht Aufgabe eines Naturparks, etwas anzuordnen, sondern lediglich Projektvorschläge zu machen.

In Oberneuland hat Gerd Schmidt das Naturpark-Konzept am vergangenen Dienstag im Rahmen einer Beiratssitzung vorgestellt. Und auch hier gab es Skepsis. Im Anschluss an Schmidts Ausführungen meldete sich Landwirt Jürgen Drewes zu Wort. In Oberneuland funktioniere die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Jägerschaft und Naturschützern bestens, betonte er. Der Stadtteil verfüge nur über wenig Fläche, und die sei in puncto Naturschutz ausgereizt. „Wir Landwirte müssen auch überleben“, betonte er. Schmidt entgegnete, dass alles, was geschehe, stets auf freiwilliger Basis beruhe. Ein Naturpark sei keinesfalls als Einschränkung der Landwirtschaft zu verstehen. „Wir haben keine Kompetenz, in irgendetwas einzugreifen“, versicherte er. Dass die Kooperation in Oberneuland vorbildlich funktioniere, sei ihm bekannt. „Vielleicht können wir noch etwas von Ihnen lernen“, sagte er. Drewes befürchtete dennoch, dass eine Ernennung zum Naturpark dem Stadtteil mehr schaden als nützen würde. „Naturschutzflächen kann man schnell überlasten, wenn man sie zu populär macht“, gab er zu bedenken. Die Oberneulander Landwirte hätten Blühstreifen angelegt und beteiligten sich am Wiesenvogelschutzprogramm, zählte er auf. „Es ist endlich gerade alles zur Ruhe gekommen – eine Neuerung würde nur wieder Unruhe erzeugen“, prognostizierte er.

Der Grünen-Fraktionssprecher Stefan Kraß erklärte indes, der geplante Naturpark sei aus seiner Sicht ein unterstützenswertes Projekt. Er hoffe daher auf konkrete Vorschläge, an welcher Stelle der Beirat mitwirken könne.

Als einen der nächsten Schritte plant der Förderverein, einen Antrag auf Ernennung zum Naturpark beim niedersächsischen Umweltministerium einzureichen. In Bremen bedürfe es ebenfalls der Abstimmung. Werde das Projekt von allen Entscheidungsträgern befürwortet, würde es seitens des niedersächsischen Umweltministeriums bis zum Jahr 2024 jährlich mit rund 100 000 Euro gefördert werden, berichtet der Vorsitzende. Damit ließen sich 1,75 Mitarbeiterstellen finanzieren, die sämtliche Projekte fachlich begleiten würden, so die Idee des Fördervereins.