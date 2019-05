Große Hoffnungen werden auch in diesem Jahr im Vorfeld der Oberneulander Kürbiswette gehegt. (PETRA STUBBE)

Das lange Warten hat ein Ende: Mittlerweile zum 17. Mal startet die Oberneulander Kürbiswette am Freitag, 24. Mai, ab 17 Uhr vor dem Gemeindehaus der Kirchengemeinde Oberneuland, Hohenkampsweg 6, mit der obligatorischen Pflanzenausgabe. Wie auch in den Jahren zuvor erhalten die teilnehmenden Kürbisfans gegen eine Gebühr von zehn Euro drei Kürbispflanzen, bei deren Aufzucht sie in den kommenden Monaten ihren grünen Daumen unter Beweis stellen können. Das Saatgut mit dem bezeichnenden Namen „Atlantic Giant“ haben die Veranstalter von Kürbis-Olli aus Fürstenwalde erhalten. Vorgezogen wurden die Pflanzen in der Gärtnerei von Steven Jäger. Zudem soll es eine Sonnenblumenwette geben. Und wenn der Name der Blumensaat „King Kong“ hält, was er verspricht, könnte dies beim großen Finale ebenfalls für gigantische Ausmaße sorgen. Bei kühlen Getränken und Würstchen vom Grill können in fröhlicher Runde Expertentipps ausgetauscht werden, was insbesondere für Neulinge interessant sein dürfte. Anmeldungen für die Oberneulander Kürbiswette sind im Gemeindehaus möglich. Kurzentschlossene können sich auch noch am Tag der Pflanzenausgabe anmelden. Weitere Informationen gibt es im Büro der Kirchengemeinde unter Telefon 20 58 10.