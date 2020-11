Bremen lässt ermitteln, wo Förderbedarf im Breitbandausbau besteht. (Uwe Anspach/dpa)

In Oberneuland gibt es keine Lücken – so jedenfalls liest sich die Karte der Bundesnetzagentur zur Mobilfunkabdeckung im Stadtteil. Die Karte war Teil der Präsentation, die Peer Beyersdorff vom Breitbandzentrum Niedersachsen-Bremen (BZNB) am vergangenen Dienstag im Beirat Oberneuland vorgestellt hat.

Alle vertretenen Anbieter decken nach Information der Bundesnetzagentur das 4G-Netz in Oberneuland ab, erläuterte Beyersdorff. In der Praxis allerdings stellt sich die Situation laut des Beirats gänzlich anders dar. Sprecherin Tamina Kreyenhop und Hans-Jürgen Lotz (beide CDU) berichteten unter anderem von massiven Empfangsproblemen in Seitenstraßen der Oberneulander Landstraße. Stefan Kraß (Grüne) und seinem Fraktionskollegen Cemal Kocas zufolge seien Teile der Oberneulander Heerstraße und der Apfelallee ebenfalls problematisch. Ortsamtsleiter Matthias Kook, der von vergleichbaren Erfahrungen berichtete, hatte zudem mehrere Bürgerhinweise zu Empfangsproblemen im Stadtteil vorliegen.

Da das Messergebnis der Bundesnetzagentur offenbar nicht mit den Erfahrungen vor Ort übereinstimme, empfahl Beyersdorff, die Problematik mit entsprechender Ortsangabe entweder dem Anbieter oder dem BZNB per E-Mail zu schildern oder die sogenannte Funkloch-App der Bundesnetzagentur zu nutzen. Mit dieser lasse sich die Datenübertragungsrate vor Ort problemlos selbst messen. Das Ergebnis werde automatisch ausgewertet. Im zweiten Schritt sei es denkbar, dass das BZNB Kontakt zu den Anbietern aufnehme, um anhand der Masten zu prüfen, ob es sich im Fall von Oberneuland um eine geschönte Darstellung der Mobilfunkabdeckung handele und möglicherweise noch ein weiterer Mast aufgestellt werden müsse.

Was den Breitbandausbau betrifft, beträgt die Gigabitverfügbarkeit in Bremen laut Beyersdorff aktuell 95,1 Prozent. Das Land Bremen habe ein Markterkundungsverfahren (MEV) gestartet, um zu ermitteln, wo genau noch Förderbedarf im Ausbau besteht. Voraussetzung dafür sei, dass Haushalten weniger als 30 Megabit zu Verfügung stünden. Die Förderungsrahmenbedingungen seien allerdings nur dann erfüllt, wenn auch innerhalb der kommenden drei Jahre kein Ausbau seitens der jeweiligen Telekommunikationsanbieter geplant sei. Ob in den Haushalten Kupfer- oder bereits Glasfaserkabel als Hausanschluss dienen, sei für die Befragung dabei weder relevant noch zulässig, berichtete Beyersdorff. Das MEV werde im nächsten Schritt ausgewertet. Bereits absehbar sei, dass die Untergrenze der Förderrahmenbedingungen von 30 Megabit innerhalb der kommenden drei Jahre auf 100 Megabit angehoben werde.

Tamina Kreyenhop erkundigte sich in diesem Zusammenhang nach Möglichkeiten für Privathaushalte, an neue Glasfaserleitungen, wie sie beispielsweise gerade am Ökumenischen Gymnasium verlegt worden seien, angeschlossen zu werden. Beyersdorff erläuterte, dass ein privates Unternehmen, das den Auftrag habe, beispielsweise eine Schule ans Glasfasernetz anzuschließen, nicht die Aufgabe habe, die anliegenden Haushalte mit anzuschließen. Hans-Jürgen Lotz kritisierte vor diesem Hintergrund die offenbar fehlende Kommunikation zwischen den Telekommunikationsunternehmen. „Die vermissen wir auch“, bestätigte Jens Beuermann, Mitarbeiter im Wirtschaftsressort. Da Telekommunikation aber Sache der Privatwirtschaft sei, habe die Stadt keine Handhabe, was Koordinierungsprozesse betreffe, auch wenn diese wünschenswert seien. Beyersdorff erklärte, er empfehle Privatkunden, die mit ihrer Bandbreite unzufrieden seien, sich zunächst zu erkundigen, was bei welchem Anbieter darüber hinaus noch möglich sei. Für einen eigens in Auftrag gegebenen Gigabit-Hausanschluss seien nämlich knapp 1000 Euro zu veranschlagen.