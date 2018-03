Seine Objekte sind aus Holz, Walzblei, Stahldraht, Nägeln, Bambus, Schotter, Splitt, Kies, Sand, Torf, Farben, Lacken und anderen unterschiedlichen Materialie. Damit will der Borgfelder Peter Gutsche Betrachter in seinen Bann ziehen. Werke des Borgfelders Gutsche sind ab der Vernissage am 16. März um 18 Uhr im Ortsamt Horn-Lehe zu sehen. (Ortsamt Horn-Lehe / Inga Köstner)