Recai Aytas koordiniert das Projekt für das Lagerhaus. (Roland Scheitz)

„Wir fühlen uns sehr motiviert, wohl und glücklich“, freut sich Recai Aytas, Projektkoordinator des „House of Resources Bremen“, nach dem Start des ambitionierten Projektes. Aytas, seit 30 Jahren Sozial- und Migrationsreferent im Kulturzentrum Lagerhaus, ist trotz der Corona-Pandemie guter Dinge. „Die Auftaktveranstaltung des ‚House of Resources‘ haben wir jüngst digital abgehalten“, erzählt er. Das Lagerhaus in der Schildstraße ist bestens dafür gerüstet.

Mehr noch: Es bietet in seinen weitläufigen Räumen jede Menge Platz für verschiedenste Vereinsaktivitäten. Und dieser Platz ist in Bremen rar und teuer. Diese Erfahrung machen immer wieder kleinere Vereine, deren Arbeit dadurch erheblich erschwert wird. Dementsprechend groß sei das Interesse an dem breiten Angebot des „House of Resources Bremen“, sagt Aytas. 140 Arbeitsgruppen, davon 85 Vereine, seien bei dem Projekt bereits gelistet. „Unser Ziel ist es, in den kommenden drei Jahren rund 50 Vereine zu qualifizieren“, erläutert der Projekt-Koordinator. Will heißen: Im „House of Resources“ sollen diese Vereine von Coaches in allen wichtigen Belangen fit gemacht werden.

Das Bamf trägt den Löwenanteil

Eines der Ziele: Den interkulturellen und internationalen Austausch und damit auch die Integration stärken. Vor allem Migranten-Organisationen sollen gefördert und gecoacht werden. Nicht von ungefähr wird das Projekt mit 150.000 Euro vom Bundesamt für Migration (Bamf) gefördert, weitere 10.000 Euro kommen von der Sozial- und Integrations-Senatorin, sagt Aytas. Der Verein „Toleranz, Jugend, Verständigung“ (TJV), der als Träger hinter dem Projekt steht, bringt weitere 15.000 Euro an Eigenmitteln ein.

Und Recai Aytas ist doch ein klein wenig stolz darauf, dass es das Bremer Lagerhaus unter 120 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet unter die neun „House of Resources“ geschafft hat, die jetzt realisiert werden. Anträge auf eine Unterstützung durch das Projekt können die Vereine bei den Beiräten stellen, so Aytas. So fördert das „House of Resources“ kleinere Projekte aus einem Projekttopf mit bis zu 1000 Euro. „Das Geld dient als Einstiegsfinanzierung für Initiativen, die sonst keine Chance haben, Förderungen zu bekommen“, erläutert er.

Lagerhaus stellt kostspielige Technik zur Verfügung

Doch das ist längst nicht alles: Zu dem Rundum-sorglos-Paket zählt unter anderem, dass im Lagerhaus kostspielige Technik zur Verfügung gestellt wird, die nicht jeder Verein mal eben so aus der Portokasse bezahlen kann.

Im „House of Resources“ im Lagerhaus können technische Mittel für Besprechungen, Vorträge und Seminare genutzt werden, darunter Beamer, Drucker und vier Computer. Doch damit nicht genug: Dort gibt es voll ausgestattete Arbeitsplätze in zwei Büroräumen, die von Vereinen als Co-Working-Spaces genutzt werden können. Und das Beste an der Sache: Alle Angebote sind kostenlos. Schließlich strebt das Projekt an, eine Plattform fürs Netzwerken zu sein. Dadurch sollen Kooperationen der Vereine untereinander ermöglicht werden. Zudem werden Workshops angeboten. Und in persönlichen Beratungsgesprächen wird unter anderem über Projektmanagement, Umgang mit Behörden, Vereinsrecht, Buchhaltung oder über Öffentlichkeitsarbeit via Social-Media informiert.

Unter Telefon 70 40 01 oder unter der Mail-Adresse info@hor-bremen.de können ab sofort Kennenlern- und Beratungsgespräche vereinbart werden.