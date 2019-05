Für ihre Bilder nutzt die Künstlerin die Tiefe des Raums und den Lichteinfall im obersten Geschoss der Galerie Herold. (Scheitz)

Ulrike Brockmann pro­duziert intensiv farbige Flächen und stellt sie in einen Zusammenhang miteinander, mit dem jeweiligen Raum, dem vorherrschenden Licht und den Betrachtern. Die Künstlerin aus Schwachhausen sagt: „Ich habe mich sehr darauf gefreut, in den großzügigen Räumen der Galerie Herold zu arbeiten und aufzubauen.“ Die Galerie im obersten Geschoss des Künstlerhauses besteht aus drei Räumen. Der erste Raum ist der Empfangsraum. Hier kann man sitzen, plaudern und das ein oder andere Getränk genießen. Der erste Ausstellungsraum ist L-förmig. Ein zweiter, kleinerer Raum schließt sich an. Die Räume haben je ein Fenster zur Stadt. Der große Raum verfügt darüber hinaus über ein Oberlicht in Form eines Kuppelfensters auf dem Flachdach des Gebäudes. Wenn helles Tageslicht durch die Fenster fällt, verleiht das dem weißen Raum Struktur. Ulrike Brockmann hat ihre Arbeiten bei Tageslicht gehängt, und sie war glücklich, dafür zwei Wochen Zeit gehabt zu haben.

Wie würde sie ihre Arbeit einordnen? „Ich mache Farbflächenmalerei. Mehr will ich dazu nicht sagen.“ Sie sagt: „Farbe ist für mich Sprache. Der Versuch, sie in Worte zu übersetzen, hat Grenzen. Mich interessiert die Farbe an sich, die Vielfalt der Farbtöne und ihre Interaktion, also Beziehungsfähigkeit. Ich möchte unbedingt die Freiheit des Individuums beim Betrachten meiner Bilder gewähren. Ich möchte nicht mein Bild der Welt, wie ich sie sehe, transportieren.“

Auf den ersten Blick in den großen Ausstellungsraum zeigen sich einfache monochrome Flächen, die dem Raum einen neuen, individuellen Charakter verleihen. Auf den zweiten Blick sind die Flächen alles andere als einfach. Ulrike Brockmann malt in ruhigen, reinen Farben von außergewöhnlicher Strahlkraft – nein, da ist nichts Grelles, die Strahlkraft kommt offenbar aus der Tiefe der Fläche. Wer ganz nah an die Arbeiten herangeht, erkennt eine verhaltene Wolkigkeit, die auf den vielschichtigen Farbauftrag hindeutet.

Die Künstlerin kann auch anders

Dann beginnen die Flächen, ihre Körperlichkeit zu zeigen. Die Grundflächen sind immer quadratisch und sie haben einen Körper. Die meisten sind zu Quadern geformt. Einige, kleinere Objekte sind als Würfel ausgeführt. Es dominieren leichte, heitere Farben, die eine freundliche Stimmung erzeugen. Die Künstlerin hat die Fähigkeit, überraschende Kontraste zu erzeugen. Da stehen Farben nebeneinander, deren Zusammenstellung überrascht. Jedes Bild behält seinen eigenen Charakter und dennoch erzeugen die Bilder durch ihren Zusammenklang etwas Neues. Ulrike Brockmann kann aber auch anders. An einer Stelle im Raum stellt sie ein tiefes, dunkles Blau neben ein Schwarz. Ein Paukenschlag!

Ein Bild hängt da, dessen Rot nicht ganz so harmonisch wirkt wie die anderen Farben. Mit dieser Arbeit ist etwas passiert. Als hätte ein Blitz eingeschlagen, hat es ihm an einer Stelle die Farbe aus dem Gesicht geschlagen. Eine kreischige Dissonanz – die Bilder haben auch eine musikalische Qualität.

Es dürfte besonders ergiebig sein, die Arbeiten bei Tageslicht auf sich wirken zu lassen. Interessant am Tageslicht ist ja, dass es selbst seine Farbe im Laufe des Tages verändert und damit auch die Wirkung der Farben verändert, die es beleuchtet. Bei Sonnenauf- und -untergang ist das Licht relativ warm, es ist rötlich. Neutralweiß ist das Licht um die Mittagszeit. Bei Bewölkung und im Schatten wird es kälter – die Lichtfarbe tendiert zu blau. Die Farbe des natürlichen Lichtes und die der Bilder reagieren miteinander. Deshalb kann ein Orange gegen Abend ganz anders wirken als am hellen Tag. Kontrollierte Bedingungen herrschen bei Kunstlicht. Allerdings kann wohl nichts so heiter stimmen wie Ulrike Brockmanns Bilder in einem fröhlichen Frühlingslicht. „Ohne Licht keine Farbe – ohne Wahrnehmung keine Welt“, sagt die Künstlerin.

Weitere Informationen

„Reflexiv“, Malerei von Ulrike Brockmann in der Galerie Herold, Künstlerhaus Güterbahnhof, Beim Handelsmuseum 9. Öffnungszeiten: 12. April bis zur Finissage am 12. Mai, mittwochs 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 16 bis 21 Uhr, sonntags von 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. www-ulrike-brockmann-art.de oder https://galerieherold.de. Achtung: Besuchern der Galerie sei empfohlen, ein Mobiltelefon dabeizuhaben. Die Eingangstür ist manchmal verschlossen. In diesem Fall kann man eine Nummer der Galerie wählen und es wird dem Besucher aufgeschlossen.