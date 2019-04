Eine Orientierungsfahrt gehört zum Programm des Oldtimerfestes. (Stubbe)

Eine Zeitreise in die automobile Vergangenheit ist am Sonntag, 5. Mai, in Oberneuland zu erleben. Auf der Festwiese an der Oberneulander Eiche werden anlässlich des Oldtimerfestes historische Personenwagen, Traktoren und Motorräder gezeigt. Geboten werden auch eine Oldtimerrallye und ein Geschicklichkeitsfahren. Eingebettet ist die Veranstaltung in ein Dorffest für die ganze Familie, zu dem auch ein abwechslungsreiches Gastronomieangebot gehört.

Das Oldtimerfest Oberneuland beginnt am Sonntag, 5. Mai, auf der Wiese an der Rockwinkeler Heerstraße um 10.15 Uhr mit einer Eröffnungsrede. Um 11 Uhr starten die Orientierungsfahrt und die Prüfungen im Geschicklichkeitsparcours. Außerdem sorgt die Algo-Rhythm-Big-Band für Musik. Ein Kinderprogramm mit „Kids in Motion“ und den Pfadfindern ist ebenfalls im Programm. Um 13 Uhr gibt es ein Zumba-Showprogramm der Sportklasse Oberneuland. Ab 15 Uhr ist Emanuel – Der Boogiemann zu Gast. Die Siegerehrung der Orientierungsfahrt und des Geschicklichkeitsparcours ist gegen 18 Uhr vorgesehen.

Um die Organisation des Oldtimerfestes kümmern sich Tanja Sörensen und Marco Trey. Sie hoffen, dass die Mischung aus Dorffest und Oldtimer-Treff wieder eine große Resonanz findet. Bei der Veranstaltung vor zwei Jahren waren mehr als 150 klassische Fahrzeuge, Motorräder und Traktoren bei bestem Wetter auf der Festwiese in Oberneuland präsentiert worden, aktuell sind schon 110 Oldtimer angemeldet. Von Bentley bis VW-Käfer, von Alfa Romeo bis Morgan, von Isetta bis Rolls Royce und bei den Treckern von Deutz bis Porsche Diesel war alles vertreten. Das älteste Fahrzeug stammte von 1927. Der Geschicklichkeitsparcours auf der Festwiese zeigte die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, zwischen Steuermann und Sozius. Ein Großteil des Erlöses der Veranstaltung kommt dem Kinderhospiz Jona zugute.

Weitere Informationen

Wer Interesse hat, mit seinem Oldtimer bis Baujahr 1987 an der Orientierungsfahrt teilzunehmen, kann sich per E-Mail an post@oberneulander-oldtimerfest.de melden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.oberneulander-oldtimerfest.de.