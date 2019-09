Einkaufen im Viertel soll attraktiv bleiben, Norbert Caesar von der Interessengemeinschaft blickt optimistisch nach vorn. (Christina Kuhaupt)

Norbert Caesar, gerade wieder frisch im Amt bestätigter Vorsitzender der Interessengemeinschaft „Das Viertel“, blickt nach der Mitgliederversammlung durchaus optimistisch in die Zukunft. „Unsere Frequenzentwicklung ist weiterhin stabil und sogar etwas besser als die Cityentwicklung. Darauf dürfen wir stolz sein, aber wir dürfen uns auch nicht ausruhen“, betont Caesar.

Dazu beigetragen, dass doch viele Leute in das Viertel kamen, haben auch Aktionen wie das bundesweite Aktionswochenende „Heimat shoppen“. Seit 2014 werben die Industrie- und Handelskammern mit dem Aktionswochenende für die Stärkung des lokalen Einzelhandels. Am Freitag, 13. und Sonnabend, 14. September, geht die Aktion mit vielen attraktiven Angeboten für die Viertelkaufleute nun in die zweite Runde.

Denn den Geschäftsleuten ist der Abfluss von Kaufkraft aus den Innenstädten zugunsten großer Internet-Konzerne, die oftmals nicht einmal Steuern zahlen, ein Dorn im Auge. So sei es auch in Zeiten von Amazon und anderen E-Commerce-Riesen keine Selbstverständlichkeit, die Frequenzentwicklung im Viertel weiterhin stabil zu halten, resümiert Caesar und fügt hinzu: „Wir müssen unsere eigenen Stärken herausstellen!“ Im Vergleich zum Vorjahr habe sich generell wenig geändert.

Das gilt allerdings auch für das Steintor, das Sorgenkind des Vorstandes der Interessengemeinschaft. Norbert Caesar weist darauf hin, dass es dort immer noch zu wenig Einzelhandelsbetriebe im Parterre gebe. Das könne über kurz oder lang zu Schließungen und damit zu größeren Problemen am Standort führen. „Darauf müssen wir gemeinsam reagieren“, betont Caesar. Bei dieser Problemlage sei auch ausdrücklich die Politik gefordert.

Carsten Sieling, noch bis vor wenigen Wochen Bremer Bürgermeister, hat für die SPD Stellung dazu bezogen: „Wir teilen Ihre Sorgen mit Blick auf die Herausforderungen durch die Möglichkeit der Digitalisierung und damit des E-Commerce“.

Gezielte Hilfe für die Stadtteile

Daher werde im Koalitionsvertrag eine gezielte Unterstützung der Stadtteilentwicklung angestrebt. Die Förderung von City- und Stadtteilinitiativen generell und vor allem auch im Viertel als wichtige Akteure zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Quartiere wolle der Senat finanziell absichern und weiter ausbauen.

So kann die Interessengemeinschaft „Das Viertel“ im nächsten Jahr wieder auf Projektfördermittel hoffen. Neues aus der Interessengemeinschaft gibt es auch zu berichten: Bettina Peters ist neu als stellvertretende Vorsitzende hinzugekommen. Unter den Neuzugängen sind auch Caroline Lehnigk, die ab Oktober die Position der Quartiersmanagerin übernehmen wird, sowie Janina Kovacs, die seit August Informationen in und über den Standort Viertel sammelt und im Netz unter www.dasviertel.de veröffentlicht.