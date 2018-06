Dieter Niermann, Geschäftsführer des Evangelischen Bildungwerks. (Roland Scheitz)

Dieter Niermann: Nein, aber die evangelische Kirche hat in der Begleitung von Menschen viel Erfahrung und Kompetenzen, die sie mit einem solchen Angebot in die Gesellschaft einbringen kann. Außerdem sind wir als Evangelisches Bildungswerk nicht nur in kirchlicher Trägerschaft, sondern darüber hinaus auch eine staatlich anerkannte Weiterbildungsinstitution. Auch sehen wir unser Angebot selbst nicht in erster Linie als ein Berufsorientierungsprogramm.

Das Programm „Segel setzen“ ist ein Orientierungskurs für junge Menschen, die sich in einer beruflichen Umbruchsituation befinden. Sie haben die Schule oder eine Ausbildung beendet, aber noch keine Idee für ihre weitere Zukunft entwickelt. Es können auch Studienabbrecher sein, die zu uns kommen oder Rückkehrer eines Auslandsjahres. Während einer zwölfwöchigen Auszeit können sie herauszufinden, wo ihre Stärken liegen und wie es beruflich weitergehen kann. Dabei begleiten wir sie.

Es spielt eine zentrale Rolle, aber es geht nicht nur um die Frage, ob jemand nun lieber Bäcker oder Bauzeichner werden möchte, sondern um all das, was das Leben ausmacht. Wie möchte ich gerne leben? Ist mein Beruf mit diesen Wünschen vereinbar? – Das sind die Fragen, die wir uns gemeinsam stellen werden. Vor allem jungen Leuten fehlt oft die klare Kenntnis von sich selbst. Insofern richtet sich unser Angebot an Menschen im Alter zwischen 18 und 27 Jahren, die sich neu orientieren wollen oder gerade erst damit anfangen.

Wir starten im November und die erste Woche verbringen wir in einem Tagungshaus in der Nähe von Tossens, um ein intensives Kennenlernen zu ermöglichen. Danach kommen wir wochentags im Forum Kirche zusammen. Jede der zwölf Wochen ist einem bestimmten Thema gewidmet, bei dem jeweils ein Dozent das Ruder übernimmt. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Interkulturelles Lernen, Projekt- und Selbstmanagement, Alltagsstruktur sowie ein Bewerbungstraining. Nebenbei arbeiten die Teilnehmer an einem selbstgewählten eigenen Projekt. Darüber hinaus werden wir eine Einkehrwoche im Kloster Nütschau verbringen und auch die Abschlusswoche findet in einem auswärtigen Tagungshaus statt.

Ja, denn ansonsten würde wir sie nicht an den Start bringen. Unsere Seminarleiter sind Dozenten, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, eine Supervisions-Ausbildung gemacht haben oder Coaches sind. Es gibt verschiedene Qualifikationen, die sie dafür geeignet erscheinen lassen, zu persönlichkeitsbildenden Themen zu arbeiten. Erfahrungen mit solchen Situationen haben sie jedenfalls alle.

Wir machen es nicht besser, sondern eben anders. Uns geht es um ein ganzheitliches Menschenbild, das davon ausgeht, dass wir Menschen mit all unseren Stärken und Schwächen wertvoll sind. Wer die Schule ohne eine zündende Idee für seine persönliche Zukunft verlässt, ist kein Versager. Das gilt genauso für diejenigen, die sich während eines Auslandsjahres nicht selbst gefunden haben. Die Botschaft ist, dass es wichtig ist, sich immer wieder neu auf den Weg zu machen und die Segel zu setzen. Das wollen wir gemeinsam machen. Und und zwar ganz ohne Leistungsdruck, nämlich ganz unabhängig davon, ob danach womöglich nochmal eine Kurskorrektur erfolgen muss.

Ich würde eher sagen, diese Inhalte schimmern an eigenen Stellen durch. Im Übrigen haben wir als Dozenten keine Menschen gesucht, die mit missionarischem Eifer unterwegs sind, sondern engagierte Menschen mit einem Wertesystem, das zu unserem christlichen Menschenbild passt.

51, Pädagoge und Diakon, leitet das Evangelische Bildungswerk Bremen. Ein Infoabend zu dessen Orientierungskurs „Segel setzen“ beginnt am 30. August um 17 Uhr im Forum Kirche, Hollerallee 75. Infos auf www.segel-setzen.info.

