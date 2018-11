Jens Knudtsen scheidet bereits ab 1. Februar aus. (PETRA STUBBE)

Ab 1. Februar braucht Oberneuland einen neuen Ortsamtsleiter. Jens Knudtsen, der 2015 vom Beirat in das Amt gewählt wurde, zieht sich wie berichtet aus persönlichen Gründen vier Monate früher als geplant ins Privatleben zurück.

Die Stelle der von der Senatskanzlei zugesagten hauptamtlichen Ortsamtsleitung wird Anfang der kommenden Legislaturperiode formal ausgeschrieben. „Bis zu diesem Zeitpunkt wird nach Amtsniederlegung durch Herrn Knudtsen mit einer Übergangslösung gearbeitet“, teilt Viola Kral, Mitarbeiterin der Senatskanzlei, mit. Knudtsen habe darum gebeten, dem Beirat die Möglichkeit zu geben, sich auf eine solche Lösung zu verständigen und selbst eine geeignete Person vorzuschlagen. „Der Wunsch des Beirates wird von der Senatskanzlei selbstverständlich respektiert“, sagt Kral. „Sollte das nicht gelingen, werden wir nach Rücksprache mit dem Beirat eine kommissarische Ortsamtsleitung einsetzen.“

Hauptamtlicher Nachfolger gesucht

Jens Knudtsen zeigt sich nach dem Gespräch in der Senatskanzlei entspannt. „Es war sehr konstruktiv, und ich sehe die Situation für den Beirat als gute Chance, sich schon jetzt nach einem neuen Ortsamtsleiter umzuschauen, der den Posten zunächst quasi auf Probe übernimmt“, sagt Knudtsen. Denn bis zur nächsten Legislaturperiode läuft die Leitungsstelle noch als Ehrenamt, bevor sie als feste Halbtagsstelle umgewidmet wird. Einen hauptamtlichen Leiter hatte der Beirat bereits seit Jahren gefordert und war zuletzt maßgeblich von Knudtsen in seinem Ansinnen unterstützt worden. Als Kompromiss kam aus der Senatskanzlei Anfang vergangenen Jahres der Vorschlag, die Ortsämter Oberneuland und Borgfeld mit einer gemeinsamen hauptamtlichen Leitung auszustatten. Während sich die Oberneulander Beiratsfraktionen dazu positiv positionierten, fühlten sich die Borgfelder von den Plänen seinerzeit überrumpelt und äußerten die Sorge, mit ihrer kleineren Zahl an Einwohnern bei einer Ortsamts-Fusion „hintenüber zu fallen“. Gleichwohl hielt der Beirat Oberneuland an seiner Forderung nach einem hauptamtlichen Leiter fest. Knudtsens Arbeitspensum im wachsenden Stadtteil Oberneuland mit seinen derzeit rund 13000 Einwohnern sei immens und mit der derzeit gezahlten Aufwandsentschädigung nicht länger zu vereinbaren, hieß es aus dem Beirat. Die Senatskanzlei erklärte schließlich, dass für Oberneuland eine halbe Stelle geschaffen werden müsse, sollte Borgfeld im Zuge der Verhandlungen bei seiner Ablehnung bleiben. Und so kam es.

Die größte Schwierigkeit bei einer Nachbesetzung sei die Durststrecke als Ehrenamtlicher bis zur Einstellung als Halbzeitkraft zum Beginn der neuen Legislaturperiode, erklärt Jens Knudtsen. Dazu komme der Wunsch, dass der Kandidat nach Möglichkeit Oberneulander ist oder sich zumindest sehr mit dem Stadtteil verbunden fühlt, so wie Knudtsen selbst. Der 72-Jährige Lemwerderaner war viele Jahre lang Geschäftsführer der Lür-Kropp-Service GmbH, bevor er die Leitung des Ortsamtes übernahm. Die Suche nach eben einem solchen Nachfolger ist laut Beiratssprecherin Tamina Kreyenhop (CDU) bereits im vollen Gang. „Die Zeit bis zur neuen Legislaturperiode ließe sich tatsächlich gut als Probezeit nutzen – für beide Seiten“, sagt sie. „Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, sich zunächst in Ruhe nach geeigneten Kandidaten umzusehen.“ Einen ersten Namen habe sie schon auf der Liste, verrät sie. Einen, der sich Oberneuland sehr verbunden fühle und der bereits Interesse bekundet habe. Seinen Namen halte sie aber noch unter Verschluss, bis die Sichtung seitens des Beirats abgeschlossen sei. Wie auch immer die Suche nach einem Nachfolger sich entwickeln werde, habe der Beirat in puncto Vakanzvertretung bis zur Festeinstellung schon jetzt einen klaren Standpunkt: „Wir möchten auf keinen Fall vorübergehend durch ein anderes Ortsamt mit betreut werden“, betont Kreyenhop. Sie habe die Arbeit im Ortsamt in der Zeit vor Knudtsens Amtszeit schon einmal verstärkend unterstützt. „Das würde ich zur Not auch wieder tun, bis ein hauptamtlicher Ortsamtleiter gefunden ist“, sagt sie.

Neben den Bedingungen wie Ortskenntnis und Bereitschaft zum vorübergehenden Ehrenamt hofft Kreyenhop vor allem, dass die Chemie zwischen Beirat und der neuen Ortsamtsleitung eine ähnlich gute Qualität haben werde, wie aktuell mit Knudtsen. „Besser geht es nicht“, betont sie. Was auch immer der Beirat angeschoben habe, sei von Knudtsen aufgegriffen und konsequent verfolgt worden. Und wenngleich sie seinen Entschluss, zu gehen, gut nachvollziehen könne, hoffe sie dennoch darauf, dass er die Einarbeitung seines Nachfolgers hier und da ein bisschen mit begleiten werde, damit auch die neue Konstellation gut funktioniere. „Die vergangenen Jahre haben schließlich gezeigt, wie viel sich erreichen lässt, wenn Beirat und Ortsamt auf einer Linie sind“, betont Kreyenhop.