Die Straßenbahn auf der Kirchbachstraße. Sie ist laut einigen Anwohnern eine Lärmquelle, die im besagtem Gutachten hätte berücksichtigt werden müssen. (PETRA STUBBE)

Auf der Kirchbachstraße soll künftig Tempo 30 gelten – allerdings lediglich im Abschnitt südlich der Scharnhorststraße. Eine schalltechnische Untersuchung hat laut des Amts für Straßen und Verkehr (ASV) im vergangenen Jahr ergeben, dass die Maximalwerte der gesetzlich festgelegten Lärmschutz-Richtlinien hier überschritten werden. Im nördlichen Abschnitt der Straße seien indes keine Überschreitungen des Richtwerts festgestellt worden, heißt es in einem Schreiben des ASV ans Schwachhauser Ortsamt. Daher würde das Tempo-30-Gebot in Höhe der Scharnhorststraße enden.

Annette Hermans möchte die Entscheidung des ASV nicht hinnehmen. Sie wohnt im besagten nördlichen Abschnitt und engagiert sich hier seit mehreren Jahren für eine Reduzierung des Verkehrslärms. Dass die Werte laut der schalltechnischen Untersuchung zwischen Scharnhorststraße und Schwachhauser Heerstraße im Rahmen liegen, ist ihrer Ansicht nach dem Umstand geschuldet, dass der Straßenbahnlärm nicht mit in die Untersuchung eingeflossen ist. Doch gerade der sorge im nördlichen Abschnitt für erhebliche Lärmbelastung.

Deshalb hat sie einen Bürgerantrag in der Angelegenheit verfasst, den sie auf der jüngsten Sitzung des Schwachhauser Fachausschusses für Verkehr eingebracht hat. Darin erklärt sie, dass der Verkehrslärm im nördlichen Teil der Kirchbachstraße zum Teil durch Löcher, Rillen und Nähte im Straßenbelag noch potenziert werde, die deutlich hörbare Schlaggeräusche auslösten. Außerdem sei der Zustand der Straßenbahntrasse teilweise so schlecht, dass sich deutlich wahrnehmbare Erschütterungen im Wohnhaus ausbreiteten, sobald ein Bus darüber fahre.

Hermans regte an, sich für die weitere Planung an den Werten, die seinerzeit für den Lärmaktionsplan 2014 angesetzt worden seien, zu orientieren. Die liegen bei maximal 65 Dezibel am Tag und 55 Dezibel in der Nacht. Im vorliegenden Gutachten zur Kirchbachstraße wurden für den südlichen Abschnitt die laut Lärmschutz-Richtlinien StV festgelegten Höchstwerte von 70 Dezibel (tagsüber) und 60 Dezibel (nachts) als Maßstab verwendet.

Im nördlichen Abschnitt indes bilden 72 und 62 Dezibel die Obergrenze, da es sich hier nicht um allgemeines Wohngebiet, sondern um sogenanntes Mischgebiet handele, heißt es in dem Gutachten. Da sich nördlich der Scharnhorststraße bis zur Kleinen Kirchbachstraße nahezu ausschließlich Wohnbebauung befinde, sei die Gesundheitsgefahr hier Hermans zufolge nicht anders einzuschätzen als für den südlichen Teil der Kirchbachstraße.

Konzept zur Senkung der Lärmbelastung

Der Ausschuss zeigte sich fraktionsübergreifend irritiert darüber, dass die Straßenbahnwerte bei der Erstellung des Lärmgutachtens außen vor gelassen wurden. „Die Straßenbahn ist an dieser Stelle einer der größten Lärmverursacher – den kann man nicht rausrechnen“, befand Kay Middendorf (CDU). „Vor diesem Hintergrund ist das Gutachten anfechtbar.“ Ein Gutachten, das einzelne Lärmquellen ausspare, sei nicht belastbar, urteilte Jörn Linnertz (CDU).

Es sei daher angezeigt, dass die Datenbasis entsprechend erweitert und neu ausgewertet werde. „Die Datenbasis muss daher entsprechend erweitert und neu ausgewertet werden.“ Stefan Pastoor (SPD) schloss sich den Ausführungen an. Entstanden sei das Gutachten damals infolge einer Petition von Bewohnern des südlichen Abschnitts der Kirchbachstraße, berichtete er. Und in der sei von der Straßenbahn nicht explizit die Rede gewesen. Pastoor regte an, einen entsprechenden Auftrag an das ASV zu erteilen, der zudem ein Konzept zur Senkung der Lärmbelastung in der Kirchbachstraße einschließen sollte. Der Ausschuss verabschiedete den Antrag einstimmig.

Pastoor erinnerte daran, dass ein BSAG-Vertreter seinerzeit signalisiert habe, dass eine Tempo-30-Anordnung für den ÖPNV in der Kirchbachstraße unproblematisch sei, da sich daraus eine Verzögerung von nur wenigen Sekunden ergeben würde. Einer Verkehrsberuhigung für die nördliche Kirchbachstraße stehe damit also eigentlich nichts im Wege, so Pastoor. Eine endgültige Position dazu gibt es bei der BSAG aktuell allerdings noch nicht, teilt Sprecher Jens-Christian Meyer auf Nachfrage mit. Die Angelegenheit befinde sich derzeit im internen Abstimmungsprozess.