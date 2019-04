Frauke von der Haar (links), Leiterin des Focke Museums, mit Künstlerin Astrid Brandt. (PETRA STUBBE)

Seit 1968, als sie fünf Jahre alt war, bemalte Astrid Brandt jedes Jahr ein Osterei für ihre Mutter Luise Brandt, die im vergangenen Jahr gestorben ist. Von den 50 Eiern sind 44 erhalten. 37 dieser schmuckvoll und detailreich bemalten Ostereier zeigt das Focke Museum im Haus Riensberg in zwei Vitrinen bis zum Muttertag. „Meine Mutter wünschte sich sehr, dass ihre Sammlung in einem Bremer Museum aufbewahrt wird. Ich freue mich, dass ich diesem Wunsch entsprechen kann“, sagt die renommierte Zeichnerin Astrid Brand. 1963 wurde sie in Bremen geboren, 1982 begann sie ein Studium der Freien Künste in Braunschweig, das sie 1989 als Meisterschülerin abschloss.

Die Eier sind klein, von Zwerg- und Junghennen, und deshalb wirken die Szenen umso filigraner, die Muster, die Pflanzen und Tiere auf dem jahreszeitlichen Zimmerschmuck, der über 50 Jahre wie ein Schatz von Luise Brandt bewahrt wurde. Auf einem Ei prangen, fotorealistisch gemalt, Knöpfe, und weil Astrid Brandt das zu wenig erschien, entstanden im Hintergrund Westen und Hemdkragen, an denen solche Knöpfe gemeinhin zu finden sind. Ein anderes Ei zeigt oben einen Strand mit Strandkörben, Sonnenschirmen und frischem Grünland im Hintergrund. Davor das Wasser, mit leichter Dünung, gibt den Blick auf die Unterwasserwelt frei. Eine Boje dümpelt ober- und unterhalb der Wasserlinie vor sich hin. Makrele, Hering und Dorsch teilen die Fluten auf Nahrungssuche. Eine Flunder könnte sich im Schlick am Boden versteckt haben. Eine sommerliche Ostseeszene.

„Wir waren den Sommer im Urlaub bei Greifswald an der See “, erzählt Astrid Brandt, und das alles hat sie damals auf ein kleines Ei gemalt. „Beim Pinsel ist eine gute Spitze nötig“, erklärt sie, als könne es dann jeder einfach nachmachen. Jedes Ei lädt die Betrachter dazu ein, auf Entdeckungsreise zu gehen, den Frühling zu spüren oder den Sommerurlaub nachzuempfinden oder sich zum Picknick eingeladen zu fühlen.

Viele der Eier sind eine Botschaft der Tochter an die Mutter, eine Darstellung, was in ihrem Leben gerade besonderen Stellenwert hat. Aus Schilfrohr steigen Wildenten auf, dahinter liegt der See ruhig. „Drei Tage hat es gedauert, ein Ei fertig zu bemalen“, berichtet Astrid Brandt, die dafür mit Stiften arbeitet.

In ihrer Kunst zeichnet sie Dinge, wie den allseits bekannten Tesafilm-Abroller. Den allerdings so genau und detailliert, als wäre es eine Schwarz-Weiß-Fotografie. So entstehen auch Treppenabsätze mit Garderoben, Discountergeschäfte, Werbehänger. Alles menschenleer und reduziert auf das für die Künstlerin Wesentliche, also einen Ausschnitt, eine Perspektive auf ein Bett in der Dachkammer ohne ein Buch, ohne eine Socke, ohne ein Haar – das reine Objekt in seiner Umgebung bildet Astrid Brandt ab. Völlig anders sind ihre Geschenke an die Mutter, die sie nicht als Kunst bezeichnen will, sondern von „kunsthandwerklichen Besonderheiten“ spricht.

Äste eines Laubbaumes richten sich an Eierschalen auf, frisches österliches Grün quillt aus ihnen hervor. Weidenkätzchen sind aufgegangen, Zitronenfalter laben sich an Blütenstaub, der erste Goldfisch des Jahres schwimmt durch Teichrosenblätter. Zum Picknick gibt es Speck, Tomate und Spiegelei auf Eierschale. „Mutters Osterstrauß, zum Beispiel aus Kirschzweigen, wurde immer größer“, erzählt Astrid Brandt.

Die Eier sind ausgeblasen und nicht ausgefüllt, tragen jeweils am unteren Loch die Jahreszahl, die das Entstehen dokumentiert. Nun, über Ostern und bis zum Muttertag sind die schmucken Eier im Haus Riensberg des Focke Museums zu sehen. Dann werden sie sorgsam verpackt und im Museumsarchiv verwahrt, bis wieder der Anlass kommt, sich auf diese schönen Eier zu besinnen. So wie es 50 Jahre lang für Luise Brandt war.

Weitere Informationen

Das Focke Museum, Schwachhauser Heer­straße 240, ist dienstags von 10 bis 21 Uhr, mittwochs bis sonnabends von 10 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montags ist ­geschlossen. Dienstags ab 19 Uhr ist der Eintritt frei. Erwachsene zahlen sonst sechs Euro, ­ermäßigt vier. Kinder, Jugendliche und Schulklassenführungen sind frei. Telefon 699 60 00.