30 Uhr ihr traditionelles Osterfeuer auf dem Übungsplatz am Lehesterdeich/Ecke Jan-Reiners-Weg. Das Osterfeuer gilt als eines der größten in Bremen, seit vielen Jahren feiern hier Familien, Bürger, Nachbarn und Freunde und wärmen sich am Feuer. Es gibt Bratwurst vom Holzkohlegrill, Limo und Bier und Angebote für Kinder. In diesem Jahr wird das Programm für die Lütten um eine Attraktion erweitert: Es wird eine Hüpfburg aufgebaut. Bei schlechtem Wetter kann man sich aufwärmen und unterstellen.