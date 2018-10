Entscheidung gefallen

Parken bis an die Grenze: Beirat will Baumschutz in Schwachhausen

Maren Brandstätter

In der Donandtstraße in Schwachhausen nutzen die Autofahrer jede Parkmöglichkeit bis an die Grenzen aus. Darunter leiden die Bäume. Deswegen hat der Beirat nun eine Entscheidung getroffen.